ИМАД АД-ДИН АЛЬ-ИСФАХАНИ

ИМАД АД-ДИН АЛЬ-ИСФАХАНИ МУХАММАД ИБН МУХАММЕД - арабский писатель, историк, филолог.

Обу­чал­ся в Ба­гда­де бо­го­сло­вию, ис­то­рии, литературе. За­ни­мал пост смот­ри­те­ля Бас­ры, в Да­ма­ске ра­бо­тал в кан­це­ля­рии пра­ви­те­ля, при сул­та­не Са­лах ад-Ди­не был по­мощ­ни­ком ви­зи­ря в Егип­те. По­сле смер­ти Са­лах ад-Ди­на вер­нул­ся в Да­маск и ос­но­вал собственную шко­лу.

Сре­ди мно­го­численных со­чи­не­ний: «Со­б­ра­ние сти­хов» («Ди­ван ши­ар»), «Со­б­ра­ние по­сла­ний» («Ди­ван ра­са­ил»), ис­то­ри­ко-био­гра­фические со­чи­не­ния (смотрите Библиография историческая ) о ди­на­стии Ай­ю­би­дов. Главный труд - ан­то­ло­гия арабской литературы XI-XII веков. «Жем­чу­жи­на двор­ца» («Ха­ри­дат аль-каср»).

Сочинение:

Ху­руб Са­лах ад-Дин ва фатх ал-Му­кад­дас ал-му­сам­ма. Бей­рут, 2003.