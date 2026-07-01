ИМАД АД-ДИН АЛЬ-ИСФАХАНИ
ИМАД АД-ДИН АЛЬ-ИСФАХАНИ МУХАММАД ИБН МУХАММЕД - арабский писатель, историк, филолог.
Обучался в Багдаде богословию, истории, литературе. Занимал пост смотрителя Басры, в Дамаске работал в канцелярии правителя, при султане Салах ад-Дине был помощником визиря в Египте. После смерти Салах ад-Дина вернулся в Дамаск и основал собственную школу.
Среди многочисленных сочинений: «Собрание стихов» («Диван шиар»), «Собрание посланий» («Диван расаил»), историко-биографические сочинения (смотрите Библиография историческая) о династии Айюбидов. Главный труд - антология арабской литературы XI-XII веков. «Жемчужина дворца» («Харидат аль-каср»).
Сочинение:
Хуруб Салах ад-Дин ва фатх ал-Мукаддас ал-мусамма. Бейрут, 2003.