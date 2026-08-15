ИЛЬЮШИН Сергей Владимирович

Советский авиаконструктор, генерал-полковник инженерной службы, академик, трижды Герой Социалистического Труда (1941, 1942, 1974).

Родился в деревне Дягилево Вологодской губернии. В годы Гражданской войны служил в авиачастях Красной Армии. В 1926 г. окончил Институт инженеров Красного Воздушного Флота (ныне Военно-воздушная академия им. Н. Е. Жуковского). В том же году назначен руководителем 1-й секции научно-технического комитета ВВС, занимавшегося разработкой требований к самолетам для ВВС. В 1931 г. Ильюшин пришел в Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ), а с января 1933 г. возглавил Центральное конструкторское бюро на заводе им. Менжинского, одновременно руководил одной из конструкторских бригад. Вскоре его бригада приступила к работе над созданием дальнего бомбардировщика ЦКБ-26 (в 1936-1937 гг. пилоты этого самолета установили ряд мировых рекордов). Развитием конструкции ЦКБ-26 стал серийный бомбардировщик ДБ-3 — основной бомбардировщик советской дальнебомбардировочной авиации вплоть до 1943-1944 гг. С. В. Ильюшин непрерывно совершенствовал свою машину. Модификация ДБ-3ф с 1942 г. в честь своего создателя получила наименование Ил-4. «Илы» применялись не только как бомбардировщики, но и как торпедоносцы, постановщики морских мин, транспортные самолеты. Именно Ил-4 авиации Балтийского флота первыми в советских ВВС нанесли удар по Берлину. Но самым знаменитым самолетом Ильюшина стал штурмовик Ил-2, проект которого был предложен конструктором по собственной инициативе. Особенностью этого самолета было мощное бронирование всех его жизненно важных частей (кабины, двигателя, топливных баков). Весной 1941 г. Ил-2 был запущен в серийное производство. Штурмовик сочетал в себе мощное вооружение, включавшее пушки, пулеметы, бомбы и ракеты, с хорошей скоростью и маневренностью. За поразительную живучесть его прозвали «летающим танком». Хотя Ил-2 оставался вполне современным на протяжении всей войны, летом 1944 г. Ильюшин выпускает еще более совершенный штурмовик — Ил-10. Всего же за годы войны было выпущено более 40 тыс. штурмовиков Ильюшина, в т. ч. более 36 тыс. После войны ОКБ Ильюшина, продолжая конструировать боевые самолеты, занялось разработкой самолетов для гражданского воздушного флота. Во всем мире с самой лучшей стороны зарекомендовали себя ильюшинские пассажирские машины Ил-18, Ил-62, Ил-86 и др.