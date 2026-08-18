ИЛЯТЫ

Иляты (тюрк. иль, эль — «племя», «народ» + араб. окончание мн. ч. -ат; часто в сочетании: тюрк.-араб. ил ва-ашаир или монг.-араб. илат ва-оймакат — «народы и племена») — в Иране и Центральной Азии XI—XX вв. общее обозначение этнических объединений, сохранивших родоплеменное деление и существовавших преимущественно за счет кочевого и полукочевого скотоводства.

Как правило, противопоставлялись райятам. Окончательное становление категории И. относится к эпохе Хулагуидов, а на протяжении последующих веков (в частности, при Сефевидах и Каджарах) они составляли не менее трети населения Ирана. Термин (как и его синонимы — монг. улус, араб. таваиф) применялся как к тюркоязычным (кызылбаши), так и к ираноязычным (курды) общностям.

Хозяйство И. имело огромное значение для экономики региона, а их знать, обладавшая обширными пастбищами, а часто и обрабатываемыми землями, занимала привилегированное положение по сравнению с верхушкой горожан и селян. Рядовые И., которых защищала племенная организация и обладание оружием, также испытывали меньший фискальный пресс, нежели райяты: подати с них были относительно невелики (основная — чобанбеги); кроме того, неся службу в ополчении, они участвовали и в разделе добычи и трофеев. Их оседание происходило замедленными темпами и почти исключительно при влиянии неблагоприятных экологических условий либо под прямым вооруженным давлением со стороны верховной власти. Хотя со 2-й половины XIX в. развитие капиталистических отношений под влиянием модернизации, а затем — административная централизация иранского и афганского государств, постепенно уменьшили экономическую и политическую роль И., их значимость в социальной жизни сохранялась еще в период Иранской революции 1905—1911, в которой они участвовали на обеих сторонах конфликта. Если закон 1906, вводивший куриальный принцип выборов, особо не выделял И. (кроме Каджаров), хотя и перечислял их среди избирателей по вилайетам, то закон 1909 предусматривал отдельное представительство в меджлисе для таких И., как шахсевены, кашкайцы, хамсэ Фарса, туркмены и бахтиары . Окончательная ликвидация И. как самостоятельной (чаще всего центробежной) силы произошла, главным образом, усилиями династии Пехлеви, на протяжении 1930—1940-х.

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