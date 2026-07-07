«ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» (С-22)

«Илья Муромец» (С-22) – русский четырехмоторный цельнодеревянный самолет-биплан, первый серийный многомоторный бомбардировщик.

Тип: бомбардировщик биплан

Годы производства: 1913–1917

Производитель: Русско-Балтийский вагонный завод

Конструктор: И.И. Сикорский

Количество выпущенных машин: 73

При разработке проекта С-22 авиационный отдел Русско-Балтийского вагонного завода (руководитель проекта И.И. Сикорский, конструкторы Г.П. Адлер, М.Ф. Климиксеев, князь А.С. Кудашев, В.С. Панасюк, А.А. Серебрянников, К.К. Эргант и др.) взяв за основу проект самолета С-21 «Русский витязь» переработал его, сохранив только общую схему, коробку крыльев и размещение двигателей; в результате самолет С-22 имел в два раза большую массу нагрузки и максимальную высоту полета. Все самолеты были оборудованы 4 рядными двигателями. Первый самолет был построен в октябре 1913 г., после чего он прошел ряд испытаний. Самолеты этой серии выпускались в 1914–1919 гг. на Русско-Балтийском вагонном заводе; всего было выпущено 76 машин. В 1913–1914 гг. на самолетах «Илья Муромец» было установлено несколько рекордов На 1-м самолете – рекорд грузоподъемности (12 декабря 1913 г. – 1100 кг; 12 февраля 1914 г. – 1290 кг), на 2-м самолете (ИМ-Б Киевский – меньше по размеру, с более мощными двигателями) – рекорд высоты (4 июня 1914 г. – поднял на 2000 м 10 пассажиров; в 1916 г. на самолете серии Г-2 был установлен мировой рекорд 5200 м), рекорд продолжительности полета (5 июня 1914 г.– 6 ч. 33 мин. 10 сек.), рекорд дальности полета (16–17 июня 1914 г. совершил перелет Санкт-Петербург–Киев с одной посадкой). Первоначально самолет создавался как пассажирский, в нем был предусмотрен отапливаемый салон для пассажиров, спальни, туалет, ванна, электрическое освещение, а также выходы на консоли нижнего крыла. Весной 1914 г. 1-й самолет был переоборудовали в гидроплан с заменой двигателей на более мощные и передан Морскому министерству. 2-м самолет был приобретен Военным министерством и стал использоваться в качестве учебного на аэродроме 11-й авиационной роты (Корпусной аэродром в Петербурге). Весной 1914 г. самолеты «Илья Муромец» стали выпускаться в качестве боевых (бомбардировщиков); 12 мая 1914 г. Военное министерство заказало на Русско-Балтийского вагонного завода 10 машин. Бомбы на самолете размещались на внешней подвеске, а также внутри машины (вертикально вдоль бортов), однако электросбрасывателя первоначально не было, он был разработан только в 1916 г. В качестве вооружения первоначально предполагалось использовать 37-мм корабельную скорострельную пушку «Гочкис», которая монтировалась на передней артиллерийской площадке и обслуживалась расчетом из двух человек (наводчик и заряжающий). Однако, хотя артиллерийские площадки были установлены на 7 самолетах, «Гочкисы» установили только на двух машинах серии ИМ-Б (№ 128 и 135), да и они фактически не использовались. Основным вооружением самолетов стали пулеметы различных модификаций, состоявших на вооружении русской армии (в основном «Льюис» и пулеметы Максима, но также пулеметы «Виккерс» и «Кольт», ружья-пулеметы «Мадсен» и др.).

Самолеты «Илья Муромец» выпускались в пяти сериях: – ИМ-Б: самолеты типа 1-го «Ильи Муромца» и 2-го (Киевского) с двигателями «Argus» (140 л.с.), производились в 1913–1914 гг. После начала войны поставки двигателей из Германии были прекращены. Всего – 7 машин; – ИМ-В: с двигателями «Руссобалт» (150 л.с.), производились в 1914–1915 гг. Самолеты серии были несколько меньше, чем машины серии ИМ-Б, и имели более высокую скорость. Это была наиболее массовая серия – 30 машин; – ИМ-Г-1: с двигателями «Sunbeam» (160 л.с.), производились в 1915–1917 гг.; – ИМ-Д-1: с двигателями «Sunbeam» (160 л.с.), производились в 1915–1917 гг.; всего – 3 машины; – ИМ-Е-1: с двигателями «Renault» (220 л.с.), производились в 1916–1918 гг.

Эскадра воздушных кораблей После начала Первой мировой войны самолеты «Илья Муромец» (к тому моменту было построено 4 машины) были переданы в действующую армию, в дополнение к заказанным 10самолетам Военное ведомство заказало на Русско-Балтийском вагонном заводе еще 32 самолета ценой в 150тыс. рублей каждый (всего в 1914–1917 гг. в войска поступило 60 машин.). 4 августа 1914 г. объявлено о формировании в Гатчинской военной авиационной школе четырех экипажей для самолетов «Илья Муромец»; подбор экипажей и их обучение проходило под руководством заместителя начальника школы штабс-капитана Г.Г. Горшкова. Одновременно был утвержден штат авиационного отряда – 4 офицера (командир, помощник командира, артиллерийский офицер, младший офицер), 1 военный чиновник, 40 нижних чинов (мотористы, механики, шофера и др.). В сентябре принято решение о формировании еще трех экипажей. Командирами первых экипажей были назначены: «Илья Муромец I» – штабс-капитан Е.В. Руднев; «Илья Муромец II» – поручик А.В. Панкратьев; «Илья Муромец III» – штабс-капитан В.М. Бродович (с 18 июля 1915 г. – поручик Д.А. Озерский); «Илья Муромец IV» – поручик С.К Модрах; «Илья Муромец V» – поручик Г.В. Алехнович; «Илья Муромец VI» – капитан С.Н. Головин; «Илья Муромец VII» (с конца 1914 г. – «Илья Муромец Киевский») – штабс-капитан Г.Г. Горшков. 10 декабря 1914 г. было сформировано Управление Эскадры воздушных кораблей, в состав которой вошли имевшиеся в наличии бомбардировщиков «Илья Муромец»; с 14 декабря 1914 по 20 июня 1917 г. эскадру возглавлял генерал-майор М.В. Шидловский, который был инициатором ее создания. Официально эскадра состояла при Штабе Верховного главнокомандующего и по штату в ней полагалось иметь 10 боевых и 2 учебных корабля. Местом дислокации эскадры была назначена Яблонна (близ Варшавы), куда были отправлены первые пять самолетов (за исключением № I и II). Зимой 1914/15 гг. в обучении экипажей, испытании новых самолетов, отладке вооружения принимал участие Сикорский. Впоследствии число самолетов постоянно увеличивалось, а структура эскадры усложнялась; к октябрю 1917 г. в ее составе числилось 4 авиационных отряда бомбардировщиков «Илья Муромец».

Боевое использование Первый боевой вылет самолетов «Илья Муромец» состоялся 14 февраля 1915 г. Для бомбометания использовались в основном 80-килограммовые бомбы, более тяжелые (240-килограммовые) применялись реже. В конце февраля 1915 г. была проведена первая массированная бомбардировка – по австрийской железнодорожной станции Вилленберг. В ходе авианалета были разрушены железнодорожные пути, здание станции, уничтожен подвижной состав, а также живая сила противника. Осенью 1915 г. была впервые применена крупнейшая на тот момент бомба весом в 410 кг. Всего за время войны самолеты эскадры совершили более 400 боевых вылетов, в ходе которых было сброшено ок. 65 тонн бомб, а также уничтожено 12 самолетов противника. В боевых действиях были сбиты корабли штабс-капитана Д.А. Озёрского (2 ноября 1915 г.) и поручика Д. Д. Макшеева (12 сентября 1916 г.), машина поручика А.М. Констенчика была подбита (13 апреля 1916 г.) и, хотя сумела дотянуть до аэродрома, но затем была списана. Два самолета были сбиты огнем зенитных орудий, 4 получили повреждение на земле, по время налета немцев на аэродром в Зегевольде Рижского уезда (апрель 1916 г.). Кроме того, ок. 20 самолетов были выведены из боевого состава по причине технических неисправностей, а также поломок в результате несчастных случаев. После прихода к власти большевиков эскадра боевое использование самолетов «Илья Муромец» практически полностью прекратилось и было лишь эпизодическим В августе–сентябре 1919 г. командования Красной армии приметило два самолета для бомбардировки позиций белых войск на Орловском направлении. Несколько вылетов было также совершено на Западном фронте во время советско-польской войны 1920 г. и в Тварии. Последний боевой вылет самолета «Ильи Муромца» состоялся 21 ноября 1920 г.

Использование в гражданской авиации Самолеты «Илья Муромец» в качестве пассажирских стали использоваться в конце Гражданской войны. В январе 1920 г. самолет начал совершать регулярные рейсы по маршруту Сарапул – Екатеринбург – Сарапул. Попытка наладить регулярные почтово-пассажирские перелеты по маршруту Москва– Харьков потерпела неудачу. Рейсы совершались с 1 мая 1921 по 10 октября 1922 г. и к ним были привлечены 6 самолетов «Илья Муромец», однако их техническое состояние не отвечало никаким нормам, они требовали серьезного ремонта и, в конце концов, полеты были прекращены. Один самолет, ранее использовавшийся как почтовый, был в 1922 г. передан Серпуховской школе воздушной стрельбы и бомбометания, где использовался для учебных полетов (всего совершил ок. 80 вылетов). В 1923 г. самолет был списан и больше самолет «Илья Муромец» полетов не совершали.