ИЛУРАТ
ИЛУРАТ - комплекс археологических памятников на западном берегу Керченского пролива.
Археологические следы города идентифицированы и впервые изучались П. Дебрюксом в 1820-х годах. Систематические исследования с 1947 года: В. Ф. Гайдукевич, М. М. Кубланов, И. Г. Шургая, В. А. Хршановский. Есть материалы эллинистических времени. Город основан в середине I века.
Изучались часть оборонительных стен с башнями, воротами, подземный ход за пределы города, планировка (перпендикулярные улицы: главная «Большая продольная» и «Большая поперечная» с 10 параллельными ей; все мощёные), террасная застройка, дома (многие 2-этажные) с хозяйственными постройками, зерновыми ямами-хранилищами и др.
На городском некрополе (один из наиболее изученных для Боспора I-III века) грунтовые земляные и плитовые могилы, земляные, скальные, надстроенные (с полуциркульным и уступчатым сводом) склепы, ритуальные площадки, зольники, огороженные «святилища», каменные круги (возможно, «поминальники») и др.
Среди находок - терракоты (в т. ч. «богиня», высота 62 см), барельефы, граффити (в т. ч. с изображением катафрактария), представительная коллекция керамики, украшений и др. Город погиб около 270-х годов, вероятно, в ходе событий периода скифских войн. Есть более поздние материалы, в т. ч. погребения конца IV - первой половины V веков, сооружения VII-VIII веков, средневековый могильник.
Иллюстрация:
Илурат. Статуэтка-бальзамарий. Терракота. 3 в. Эрмитаж (С.-Петербург). Архив БРЭ.