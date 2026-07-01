ИЛУРАТ

ИЛУРАТ - комплекс археологических памятников на западном берегу Керченского пролива.

Ар­хео­ло­гические сле­ды го­ро­да иден­ти­фи­ци­ро­ва­ны и впер­вые изу­ча­лись П. Деб­рюк­сом в 1820-х годах. Сис­те­ма­тические ис­сле­до­ва­ния с 1947 года: В. Ф. Гай­ду­ке­вич , М. М. Куб­ла­нов, И. Г. Шур­гая, В. А. Хрша­нов­ский. Есть ма­те­риа­лы эл­ли­ни­стических вре­ме­ни. Го­род ос­но­ван в середине I века.

Изу­ча­лись часть обо­ро­ни­тель­ных стен с баш­ня­ми, во­ро­та­ми, под­зем­ный ход за пре­де­лы го­ро­да, пла­ни­ров­ка (пер­пен­ди­ку­ляр­ные ули­цы: глав­ная «Боль­шая про­доль­ная» и «Боль­шая по­пе­реч­ная» с 10 па­рал­лель­ны­ми ей; все мо­щё­ные), тер­рас­ная за­строй­ка, до­ма (мно­гие 2-этаж­ные) с хо­зяйственными по­строй­ка­ми, зер­но­вы­ми яма­ми-хра­ни­ли­ща­ми и др.

На городском нек­ро­по­ле (один из наи­бо­лее изу­чен­ных для Бос­по­ра I-III века) грун­то­вые зем­ля­ные и пли­то­вые мо­ги­лы, зем­ля­ные, скаль­ные, над­стро­ен­ные (с по­лу­цир­куль­ным и ус­туп­ча­тым сво­дом) скле­пы, ри­ту­аль­ные пло­щад­ки, золь­ни­ки, ого­ро­жен­ные «свя­ти­ли­ща», ка­мен­ные кру­ги (воз­мож­но, «по­ми­наль­ни­ки») и др.

Сре­ди на­хо­док - тер­ра­ко­ты (в т. ч. «бо­ги­ня», высота 62 см), ба­рель­ефы, граф­фи­ти (в т. ч. с изо­бра­же­ни­ем ка­таф­рак­та­рия), пред­ста­ви­тель­ная кол­лек­ция ке­ра­ми­ки , ук­ра­ше­ний и др. Го­род по­гиб около 270-х годов, ве­ро­ят­но, в хо­де со­бы­тий пе­рио­да скиф­ских войн. Есть бо­лее позд­ние ма­те­риа­лы, в т. ч. по­гре­бе­ния конца IV - первой половины V веков, со­ору­же­ния VII-VIII веков, средневековый мо­гиль­ник.

Иллюстрация:

Илу­рат. Ста­ту­эт­ка-баль­за­ма­рий. Тер­ра­ко­та. 3 в. Эр­ми­таж (С.-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.

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