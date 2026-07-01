ИЛТУТМЫШ ШАМС-АД-ДИН

ИЛТУТМЫШ ШАМС-АД-ДИН - правитель Делийского султаната в 1211-1236 годах.

Тюрк по про­ис­хо­ж­де­нию. Пер­во­на­чаль­но раб-гвар­де­ец (гу­лям). Став зя­тем ос­но­ва­те­ля Де­лий­ско­го сул­та­на­та Кутб-ад-Ди­на Ай­ба­ка, за­ни­мал пост на­ме­ст­ни­ка (мук­та) ря­да об­лас­тей. В 1211 году по­лу­чил ти­тул пра­ви­те­ля.

Вёл ус­пеш­ные вой­ны с индийскими князь­я­ми, при­сое­ди­нил к сво­им вла­де­ни­ям Панд­жаб (Пенд­жаб) и Синд, от­ра­зил на­бе­ги войск Чин­гис­ха­на, ре­фор­ми­ро­вал сис­те­му уп­рав­ле­ния го­су­дар­ст­вом. В 1229 году до­бил­ся от ба­гдад­ско­го ха­ли­фа при­зна­ния в ка­че­ст­ве не­за­ви­си­мо­го пра­ви­те­ля (сул­та­на).

При Илтутмыше в оз­на­ме­но­ва­ние за­вое­ва­ния до­ли­ны реки Ганг в Де­ли был воз­ве­дён ми­на­рет Кутб-Ми­нар. Гроб­ни­ца Илтутмыша, по­стро­ен­ная его до­че­рью Ра­зий­ей, пра­ви­тель­ни­цей Де­лий­ско­го сул­та­на­та в 1236-1240 годах, пред­став­ля­ет ин­те­рес как па­мят­ник ар­хи­тек­ту­ры.