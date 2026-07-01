ИЛТУТМЫШ ШАМС-АД-ДИН
ИЛТУТМЫШ ШАМС-АД-ДИН - правитель Делийского султаната в 1211-1236 годах.
Тюрк по происхождению. Первоначально раб-гвардеец (гулям). Став зятем основателя Делийского султаната Кутб-ад-Дина Айбака, занимал пост наместника (мукта) ряда областей. В 1211 году получил титул правителя.
Вёл успешные войны с индийскими князьями, присоединил к своим владениям Панджаб (Пенджаб) и Синд, отразил набеги войск Чингисхана, реформировал систему управления государством. В 1229 году добился от багдадского халифа признания в качестве независимого правителя (султана).
При Илтутмыше в ознаменование завоевания долины реки Ганг в Дели был возведён минарет Кутб-Минар. Гробница Илтутмыша, построенная его дочерью Разийей, правительницей Делийского султаната в 1236-1240 годах, представляет интерес как памятник архитектуры.