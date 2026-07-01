ИЛЬТИЗАМ
ИЛЬТИЗАМ - откупная система взимания налогов на Ближнем и Среднем Востоке.
Практика откупа сбора налогов с определённых территорий восходит в арабо-мусульманском мире к эпохе арабских завоеваний.
Размер вносимых откупщиком сумм определяло ведомство (диван) хараджа, прежде всего с учётом видов на урожай. После внесения оговорённой суммы в казну и выделения средств на местные нужды (очистку старых и строительство новых каналов, ремонт дорог, дамб, насыпей и т.п.) откупщик мог использовать остаток собранных денег по своему усмотрению. Откупщиком мог стать любой человек (независимо от социального статуса и вероисповедания), способный внести требуемые суммы. Откуп налогов обеспечивал быстрое поступление налогов в казну, но был связан с произволом откупщиков. Особенно широкое развитие ильтизам получил в Мамлюкском султанате и Османской империи.
С XVI-XVII веков система ильтизама была распространена почти на все объекты налогообложения - как земельные, так и неземельные (таможни, промыслы, рынки, караван-сараи, скотобойни и т.п.). Более чётко определился круг владельцев ильтизам (мультазимов): в XVI-XIX веках ими становились мамлюкские беи, государственные сановники, руководители войсковых корпусов, мусульманские духовные лица (улемы), вожди бедуинских племён, крупные купцы и богатые горожане, приобретавшие право сбора налогов на торгах (существовала система перепродажи ильтизама другим лицам).
Османы пытались зафиксировать соотношение сумм, подлежащих внесению в казну, необходимых на покрытие местных расходов и достающихся мультазиму. Однако откупщики неуклонно увеличивали свою долю в ильтизаме. В 1695 году султан Мустафа II ввёл систему пожизненных откупов, что поставило государство в зависимость от мультазимов (они сохраняли свои права, пока исправно вносили деньги в казну). К концу XVIII века откупщики во многих провинциях Османской империи уже сами определяли долю, которую присваивали за услуги государству, взимая с крестьян сумму, в несколько раз превышавшую выплаты в казну. Злоупотребления мультазимов в итоге привели к ликвидации института ильтизама (в Египте и сиро-палестинском регионе он был отменён Мухаммедом Али в начале XIX века, а во всей Османской империи - в ходе Танзимата в 1856 году). Последние формы ильтизама были ликвидированы с отменой ушра в республиканской Турции в 1925 году.