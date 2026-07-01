ИЛЬТИЗАМ

ИЛЬТИЗАМ - откупная система взимания налогов на Ближнем и Среднем Востоке.

Прак­ти­ка от­ку­па сбо­ра на­ло­гов с оп­ре­де­лён­ных тер­ри­то­рий вос­хо­дит в ара­бо-му­сульманском ми­ре к эпо­хе араб­ских за­вое­ва­ний.

Раз­мер вно­си­мых от­куп­щи­ком сумм оп­ре­де­ля­ло ве­дом­ст­во (ди­ван) ха­рад­жа, пре­ж­де все­го с учё­том ви­дов на уро­жай. По­сле вне­се­ния ого­во­рён­ной сум­мы в каз­ну и вы­де­ле­ния средств на ме­ст­ные ну­ж­ды (очи­ст­ку ста­рых и строи­тель­ст­во но­вых ка­на­лов, ре­монт до­рог, дамб, на­сы­пей и т.п.) от­куп­щик мог ис­поль­зо­вать ос­та­ток со­б­ран­ных де­нег по сво­ему ус­мот­ре­нию. От­куп­щи­ком мог стать лю­бой че­ло­век (не­за­ви­си­мо от со­ци­аль­но­го ста­ту­са и ве­ро­ис­по­ве­да­ния), спо­соб­ный вне­сти тре­буе­мые сум­мы. От­куп на­ло­гов обес­пе­чи­вал бы­строе по­сту­п­ле­ние на­ло­гов в каз­ну, но был свя­зан с про­из­во­лом от­куп­щи­ков. Осо­бен­но ши­ро­кое раз­ви­тие ильтизам по­лу­чил в Мам­люк­ском сул­та­на­те и Ос­ман­ской им­пе­рии.

С XVI-XVII веков сис­те­ма ильтизама бы­ла рас­про­стра­не­на поч­ти на все объ­ек­ты на­ло­го­об­ло­же­ния - как зе­мель­ные, так и не­зе­мель­ные (та­мож­ни, про­мыс­лы, рын­ки, ка­ра­ван-са­раи, ско­то­бой­ни и т.п.). Бо­лее чёт­ко оп­ре­де­лил­ся круг вла­дель­цев ильтизам (муль­та­зи­мов): в XVI-XIX веках ими ста­но­ви­лись мам­люк­ские беи, государственные са­нов­ни­ки, ру­ко­во­ди­те­ли вой­ско­вых кор­пу­сов, му­сульманские ду­хов­ные ли­ца (уле­мы), во­ж­ди бе­ду­ин­ских пле­мён, круп­ные куп­цы и бо­га­тые го­ро­жа­не, при­об­ре­тав­шие пра­во сбо­ра на­ло­гов на тор­гах (су­ще­ст­во­ва­ла сис­те­ма пе­ре­про­да­жи ильтизама другим ли­цам).

Ос­ма­ны пы­та­лись за­фик­си­ро­вать со­от­но­ше­ние сумм, под­ле­жа­щих вне­се­нию в каз­ну, не­об­хо­ди­мых на по­кры­тие ме­ст­ных рас­хо­дов и дос­таю­щих­ся муль­та­зи­му. Од­на­ко от­куп­щи­ки не­ук­лон­но уве­ли­чи­ва­ли свою до­лю в ильтизаме. В 1695 году сул­тан Мус­та­фа II ввёл сис­те­му по­жиз­нен­ных от­ку­пов, что по­ста­ви­ло го­су­дар­ст­во в за­ви­си­мость от муль­та­зи­мов (они со­хра­ня­ли свои пра­ва, по­ка ис­прав­но вно­си­ли день­ги в каз­ну). К концу XVIII века от­куп­щи­ки во многих про­вин­ци­ях Ос­ман­ской им­пе­рии уже са­ми оп­ре­де­ля­ли до­лю, ко­то­рую при­сваи­ва­ли за ус­лу­ги го­су­дар­ст­ву, взи­мая с кре­сть­ян сум­му, в несколько раз пре­вы­шав­шую вы­пла­ты в каз­ну. Зло­упот­реб­ле­ния муль­та­зи­мов в ито­ге при­ве­ли к ли­к­ви­да­ции ин­сти­ту­та ильтизама (в Егип­те и си­ро-па­лестин­ском ре­гио­не он был от­ме­нён Му­хам­ме­дом Али в начале XIX века, а во всей Осман­ской им­пе­рии - в хо­де Тан­зи­ма­та в 1856 году). По­след­ние фор­мы ильтизама бы­ли ли­к­ви­ди­ро­ва­ны с от­ме­ной уш­ра в рес­пуб­ли­кан­ской Тур­ции в 1925 году.

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