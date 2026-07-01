ИЛЬСКАЯ СТОЯНКА
ИЛЬСКАЯ СТОЯНКА - стоянка среднего палеолита на левом берегу реки Иль (Краснодарский край).
Относится к вюрмской (валдайской) ледниковой эпохе, радиоуглеродные даты: 37200(+/–1800) и 40800(+/–1200) лет назад.
Открытие и первые раскопки работавшего в России французского археолога Ж. де Байа в 1898 году, французский археолог Л. Капитан определил найденные орудия как относящиеся к Мустье (1899). Повторно открыта С.Н. Замятниным в 1925 году, раскопки его (1926, 1928), В.А. Городцова (1936-1937, установил многослойность Ильской стоянки), Н.Д. Праслова (1963-1969), В.Е. Щелинского (с 1979 года).
Каменная индустрия верхних слоёв характеризуется техникой Леваллуа, значительным количеством пластин и орудий верхнепалеолитических форм, малым количеством скрёбел и двусторонне обработанных орудий. В нижнем слое леваллуазская техника выражена слабее, много скрёбел и бифасов, среди которых остроконечники (в т.ч. листовидные), двусторонне обработанные скрёбла и ножи. Преобладают кости бизона, есть кости мамонта, пещерного медведя, волка, гигантского и благородного оленя, пещерной гиены, сайги, кабана, лошади, дикого осла. Городцовым обнаружены очаги и дугообразно (радиусом до 5 м) расположенные камни, с очагами и скоплением костей внутри (возможно, остатки жилища).
Ильская стоянка - один из опорных памятников для изучения культур восточного Микока.