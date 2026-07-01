ИЛЬСКАЯ СТОЯНКА

ИЛЬСКАЯ СТОЯНКА - стоянка среднего палеолита на левом берегу реки Иль (Краснодарский край).

От­но­сит­ся к вюрм­ской (вал­дай­ской) лед­ни­ко­вой эпо­хе, ра­дио­уг­ле­род­ные да­ты: 37200(+/–1800) и 40800(+/–1200) лет на­зад.

От­кры­тие и пер­вые рас­коп­ки ра­бо­тав­ше­го в Рос­сии французского ар­хео­ло­га Ж. де Байа в 1898 году, французский ар­хео­лог Л. Ка­пи­тан оп­ре­де­лил най­ден­ные ору­дия как от­но­ся­щие­ся к Му­стье (1899). По­втор­но от­кры­та С.Н. За­мят­ни­ным в 1925 году, рас­коп­ки его (1926, 1928), В.А. Го­род­цо­ва (1936-1937, ус­та­но­вил мно­го­слой­ность Ильской стоянки), Н.Д. Пра­сло­ва (1963-1969), В.Е. Ще­лин­ско­го (с 1979 года).

Ка­мен­ная ин­ду­ст­рия верх­них сло­ёв ха­рак­те­ри­зу­ет­ся тех­ни­кой Ле­вал­луа, зна­чительным ко­ли­че­ст­вом пла­стин и ору­дий верх­не­па­лео­ли­ти­че­ских форм, ма­лым ко­ли­че­ст­вом скрё­бел и дву­сто­рон­не об­ра­бо­тан­ных ору­дий. В ниж­нем слое ле­вал­лу­аз­ская тех­ни­ка вы­ра­же­на сла­бее, мно­го скрё­бел и би­фа­сов, сре­ди ко­то­рых ост­ро­ко­неч­ни­ки (в т.ч. лис­то­вид­ные), дву­сто­рон­не об­ра­бо­тан­ные скрёб­ла и но­жи. Пре­об­ла­да­ют кос­ти би­зо­на, есть кос­ти ма­мон­та, пе­щер­но­го мед­ве­дя, вол­ка, ги­гант­ско­го и бла­го­род­но­го оле­ня, пе­щер­ной гие­ны, сай­ги, ка­ба­на, ло­ша­ди, ди­ко­го ос­ла. Го­род­цо­вым об­на­ру­же­ны оча­ги и ду­го­об­раз­но (ра­диу­сом до 5 м) рас­по­ло­жен­ные кам­ни, с оча­га­ми и ско­п­ле­ни­ем кос­тей внут­ри (воз­мож­но, ос­тат­ки жи­ли­ща).

Ильская стоянка - один из опор­ных па­мят­ни­ков для изу­че­ния куль­тур восточного Ми­ко­ка.

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