ИЛЬШТРЕМ АФРИКАН ИВАНОВИЧ

ИЛЬШТРЕМ АФРИКАН ИВАНОВИЧ - дирижер, регент, композитор, педагог.

С 1907 годп Ильштрем стал руководителем (вместо А. Ф. Путвинского) возрожденного народного Сампсониевского хора рабочих (др. название - Антониевский народный хор) христианского братства при церкви преподобного Сампсона Странноприимца на Выборгской стороне Санкт-Петербурга. Хор из 30-40 певчих под управлением Ильштрема исполнял в концертах произведения Д. С. Бортнянского, протоиерея Петра Турчанинова, А. Ф. Львова, протоиерея Михаила Виноградова, П. И. Чайковского , В. А. Фатеева (смотрите статью Фатеевы), А. А. Архангельского, С. В. Смоленского, протоиерея Михаила Лисицына, П. Г. Чеснокова, А. Д. Кастальского, В. С. Калинникова (Церковно-хоровое дело // Музыка и пение. 1907/1908. № 2. С. 5; [О пении хора церкви преподобного Сампсона Странноприимца под управлением И.] // ХРД. 1910. № 3. С. 72).

В 1913 году Ильштрем назван в числе дирижеров хора Нового общества регентов Санкт-Петербурга (По духовным концертам // ХРД. 1913. № 4. С. 66), в 1914 году был членом правления этого общества. Оно занималось проблемами общественного и материального положения регентов, устройством бюро регентского и певческого труда, организацией концертов, открытием специальной библиотеки (Ангерт Г., Шор Е. Муз. справочник на 1914 год М., 1914. С. 180). И. преподавал церковное и светское хоровое пение в Обществе распространения игры на народных инструментах и хорового пения, действовавшем в Петрограде в 1915-1917 годах (Петровская И. Ф. Музыкальное образование и музыкальные общественные организации в Петербурге, 1801-1917 годы: Энциклопедия СПб., 1999. С. 225).

После революции 1917 года Ильштрем жил в Петрограде, работал инструктором (т. е. руководителем) Общегородского рабочего хора и др. хоровых коллективах (Музыкально-художественный ежегодник на 1926 год. Л., 1926. С. 131). Участвовал в олимпиадах самодеятельного искусства, проводившихся с 1927 года в Ленинграде по инициативе И. В. Немцева. В 1937 году Ильштрем упоминается в числе дирижеров, управлявших сводным хором из 100 тысяч певцов на 10-й юбилейной олимпиаде (Ильин В. Искусство миллионов: Из истории музыкальной самодеятельности Петрограда - Ленинграда. Л., 1967. С. 125).

Музыкальные критики характеризовали Ильштрема как одаренного композитора, профессионального дирижера, знатока хорового и оркестрового дела (Музалевский В. И. Формирование и развитие музыкальной самодеятельности // В первые годы советского музыкального строительства: Сб. Л., 1959. С. 264).

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