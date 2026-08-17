ИЛОВЛИНСКИЙ МУЗЕЙ

Иловлинский музей культуры и быта.

Иловлинский филиал ГБУК «ВОКМ» расположен на 75-м километре трассы «Волгоград-Москва» среди прекрасного ландшафта. Филиал был открыт 29 мая 1982 года.

Он представляет собой усадьбу казака-середняка конца ХIХ - начала ХХ века, в которой нашли свое отражение элементы традиционной материальной культуры донского казачества: дом (курень), летняя кухня, гончарная мастерская, конюшни, хозяйственные постройки.

Подлинные экспонаты, собранные в экспозиции, воссоздают быт казачества дореволюционного времени. Основными видами деятельности музея являются экскурсионная, лекционная, учётно-хранительная, научно-исследовательская, экспозиционно-выставочная. Кроме того, традиционным стало проведение календарных и обрядовых фольклорных праздников, народных ярмарок, фестивалей народных умельцев, постоянным участником которых является Государственный Ансамбль Российского Казачества. Доброй традицией стало проведение дегустации казачьих блюд и напитков. Дополнительный колорит в казачью усадьбу вносят «живые экспонаты» - орловские рысаки, на которых гости музея могут совершить верховую прогулку.

Иллюстрации:

Иловлинский музей культуры и быта.