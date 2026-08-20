ИЛОВИЦКАЯ КОРМЧАЯ

ИЛОВИЦКАЯ КОРМЧАЯ - древнейший список сербской редакции Кормчей книги, памятник сербского книгописания и русско-сербских культурных связей XIII века.

Рукопись на пергаменте (31×24 см), содержит 400 листов, имеет утраты текста: 4 листа после 53-го листа (апостольские правила с 42-го по 62-е), 8 листов после 95-го листа (с 56-го до окончания правил Лаодикийского Собора, все правила II и III Вселенских Соборов и начало правил (до 9-го) Халкидонского Собора) и др. Название получено по выходной записи (Л. 400; Стоjановић. Записи. Књ. 1. № 19), которая сообщает, что Иловицкая кормчая была написана на Иловице в 1262 году писцом Богданом по заказу Зетского епископа Неофита для церкви архангела Михаила, вероятно для монастыря Михольска-Превлака. По общему мнению исследователей, запись Богдана дословно повторяет (за исключением выходных сведений) начальную запись оригинала рукописи, лучше сохранившуюся в младших (XIII-XVI века) списках Кормчей этой редакции. Помимо Богдана в работе над Иловицкой кормчей принимал участие безымянный писец (более архаичная графика), переписавший листы 1-53.

В тексте Иловицкой кормчей присутствует большое число русизмов. Л. Цернич доказала, что 1-й писец, несмотря на наличие в его части рукописи орфографических сербизмов, был новгородец, который также переписал отрывок Евангелия (БАН. № 24.4.1). Для 2-й части характерно сербское правописание, а имеющиеся в ней русизмы исследователи объясняют следующими причинами: 1) обращением к более раннему русскому переводу отдельных глав (В. А. Мошин, А. В. Соловьёв, А. Белич и др.) или к переводу, сделанному русскими на Афоне (А. И. Соболевский, М. Н. Сперанский); 2) использованием общеслав. лексики (Й. Райнхарт); 3) наличием сделанного русским писцом протографа ( Ф. Миклошич , Цернич) или болгарского оригинала с русизмами (В. Ягич); 4) участием русского монаха в работе святого Саввы по созданию Кормчей на Афоне (Л. Штавлянин-Джорджевич).

Языковую неоднородность 2 частей Иловицкой кормчей, написанных разными писцами, можно объяснить и следующим образом. В оригинале рукописи (представлявшем, вероятно, беловой список перевода святого Саввы Сербского) русизмы наряду с сербизмами относительно равномерно представлены в тексте, но при переписке Иловицкой кормчей писцы отнеслись к ним по-разному: новгородец копировал русскую лексику (которую он, естественно, не воспринимал как чужую), попутно внося (либо сохраняя) некоторые восточнославянские правописные черты, а Богдан заменял ее более привычной сербской или общеюжнославянской. Участие новгородца в переписке Иловицкой кормчей в сербском Приморье представляется редчайшим для этого времени примером работы древнерусского книгописца за пределами восточнославянской этнической территории, тем более что речь идет не об Афоне, о Константинополе или Палестине, являвшихся традиционными регионами межславянских культурных контактов.

Иллюминация Иловицкой кормчей достаточно скромна и была выполнена, по всей видимости, писцами. Она состоит из инициалов, маргинальных украшений-указателей тератологического стиля и плетеных орнаментов без зооморфных мотивов.

В текстологическом отношении Иловицкая кормчая имеет ряд отличий от др. списков сербского происхождения, в частности отсутствуют дополнительные главы в конце списка (кроме таблицы Степени сродства на листе 399) и заглавие Эклоги в конце главы 54. Эти отличия сближают Иловицкую кормчую со списками Кормчей сербской редакции восточнославянского происхождения, наиболее ранний из которых - Рязанский 1284 год.

Судьба рукописи до 1-й четверти XVIII века неизвестна. Скорее всего в XV веке она находилась в Зетской епархии : на это косвенно указывает сохранившийся вторичный переплет кодекса этого периода, в котором был использован фрагмент пергаменного глаголического Апостола XII века, сербский или хорватский по орфографии (Михановича Апостол), а наиболее вероятно, что такие отрывки могли сохраниться в приморских областях Сербии. По крайней мере с 20-х годов XVIII века до 10-х годов XIX века Иловицкая кормчая находилась в Северной Македонии, возможно в Скопье (где в 1727 и 1729 годах на ней оставил записи патриарх Печский Арсений IV) и в Марковом монастыре (о чем свидетельствует автограф 1807 года игумена обители между 1799 и 1817 годами Кирилла (Пейчиновича)). По всей видимости, там Иловицкая кормчая была приобретена австрийским консулом А. Михановичем. Впервые кодекс упоминает В. И. Григорович, видевший его у владельца зимой 1844/1845 года в Фессалонике (смотрите: Григорович В. И. Очерк путешествия по Европ. Турции. Каз., 18772. С. 154-155). После смерти Михановича рукопись в составе его собрания не позднее 1867 года была приобретена Югославянской академией в Загребе.

Издания:

Законоправило или Номоканон св. Саве (Крмчиjа): Иловички препис 1262 г. / Приред.: М. М. Петровић. Горњи Милановац, 1991;

Законоправило св. Саве: Наjава превода / Приред.: М. М. Петровић, Љ. Штављанин-Ђорђевић. Београд, 1997

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