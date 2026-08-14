ИЛОВАЙСКИЙ Дмитрий Иванович

Историк, публицист.

Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1854). Работал в качестве преподавателя гимназий. Магистерская диссертация «История Рязанского княжества» (М., 1858) является одним из первых исследований по региональной истории. Удостоена Малой Уваровской премии. Докторская диссертация: «Гродненский сейм 1793 г. Последний сейм Речи Посполитой» (1870). В ней историк доказывал, что социальная изоляция шляхты стала причиной краха польской государственности, а раздел Польши считал отвечающим интересам России. В 1860–62 адъюнкт кафедры всеобщей истории Московского университета. Вышел в отставку из-за желания сосредоточиться на изучении русской истории.

В 1860-е гг. вышла серия его учебников по русской и всеобщей истории, которые впоследствии многократно переиздавались. Они были хорошо написаны, занимательны, поэтому быстро завоевали популярность, к тому же вписывались в официальную историческую доктрину. Главными движущими силами русской истории считал монархию, сословный строй и православие. Выдвинул роксолано-гуннскую версию происхождения руссов.

Издавал газету «Кремль» (1897-1916), где выступал за «русский традиционный быт», против евреев, поляков и немцев. Член черносотенных организаций «Русское собрание» и «Союз русского народа».

Сочинения:

Разыскания о начале Руси, дополненные вопросом о гуннах. М., 1876;

История России. М., 1876-1905;

Мелкие сочинения, статьи и письма. В 2 вып. М., 1888-96.