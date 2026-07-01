ИЛОВАЙСКИЙ, АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

Иловайский, Алексей Иванович (1735 — 01[12].05.1797, Москва) — российский военный деятель.

На военной службе с 1751. Участник Семилетней войны 1756—1763 . В чине войскового старшины с 1764 командовал казачьим полком своего имени. Участвовал в Русско-турецкой войне 1768—1774 (см. Русско-турецкие войны XVII—XIX вв. ), оказал особые отличия в сражении под Кагулом (1770). В 1774 отличился при подавлении крестьянского восстания под предводительством Е.И. Пугачёва , которого захватил в плен. В 1775 получил чин полковника армии и назначен войсковым атаманом Донского казачьего войска . Генерал-майор (1776), генерал-поручик (1784), генерал от кавалерии (1796). В период его управления на Дону значительно усилились позиции донской старшины, происходил захват высшими донскими чиновниками свободных войсковых земель и заселение их пришлыми украинскими крестьянами, которые затем попадали в крепостную зависимость. И. участвовал в Русско-турецкой войне 1787—1791 (см. Русско-турецкие войны XVII— XIX вв. ) и в боевых действиях против польских конфедератов 1794. Умер в период коронационных торжеств императора Павла I .

Лит.: Иловайские и донские казаки. Петроград, 1914; Пронштейн А. П. Земля Донская в ХVIII в. Ростов-на-Дону, 1961.