ИЛОВАЙСКИЕ

ИЛОВАЙСКИЕ - казачий дворянский род.

Ро­до­на­чаль­ник - Мо­кей Оси­по­вич (2-я половина XVII начало XVIII веков), по­сад­ский че­ло­век го­ро­да Тем­ни­ков, пе­ре­се­лил­ся на Дон и был за­пи­сан в ка­за­чье вой­ско, уча­ст­во­вал в Крым­ских по­хо­дах, по­дав­ле­нии Бу­ла­ви­на вос­ста­ния 1707-1709 годов. Его сын - Иван Мо­кее­вич (? - по­сле 1767 года), полковник, в 1720-х годах уча­ст­во­вал в во­енных дей­ст­ви­ях на Кав­ка­зе, про­вёл 7 лет в пле­ну у гор­цев, вой­ско­вой стар­ши­на (1734 год), уча­ст­ник во­енных дей­ст­вий про­тив ку­бан­ских та­тар (1737 год), русско-шведской вой­ны 1741-1743 годов, по­ход­ный ата­ман в Киз­ля­ре (1747 год; в 1749 году на­гра­ж­дён за эту служ­бу зо­ло­ты­ми саб­лей и ков­шом), вой­ско­вой на­каз­ной ата­ман (1761, 1765-1767 годы).

Из­вест­ны его сы­но­вья, ос­но­вав­шие 3 вет­ви ро­да Иловайских: Алек­сей Ива­но­вич [около 1735 года - 01(12).05.1797 года], генерал от кавалерии (1797), уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1768-1774 годов. Пе­ред Ка­гуль­ским сра­же­ни­ем 1770 года его полк одер­жал по­бе­ду над луч­ши­ми турскими на­езд­ни­ка­ми; он от­ли­чил­ся при взя­тии Из­маи­ла (1770 год; на­гра­ж­дён имен­ной зо­ло­той ме­да­лью); воз­гла­вил пре­сле­до­ва­ние и за­хва­тил в плен Е. И. Пу­га­чё­ва , на­каз­ной (1775-1776 годы), вой­ско­вой (1776-1797 годы) ата­ман Вой­ска Дон­ско­го, под­дер­жал ре­фор­мы, пред­при­ня­тые Г. А. По­тём­ки­ным-Тав­ри­че­ским (унич­то­же­ние вой­ско­во­го кру­га и «не­уме­ст­но­го ра­вен­ст­ва» ка­за­ков, соз­да­ние вой­ско­во­го гражданского прав­ле­ния и др.), в 1778-1783 годах ор­га­ни­зо­вал обо­ро­ну зе­мель Вой­ска Дон­ско­го от но­гай­цев, раз­бил их во вре­мя мя­те­жа 1783 года;

Дмит­рий Ива­но­вич [около 1738 года - ?], генерал от кавалерии (1799 год), в 1756-1758 годах уча­ст­во­вал в Се­ми­лет­ней вой­не 1756-1763 годов, уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1768-1774 годов (за взя­тие Бен­дер на­гра­ж­дён имен­ной зо­ло­той ме­да­лью), по­ход­ный ата­ман с пол­ка­ми на Моз­док­ской ли­нии, в хо­де русско-турецкой вой­ны 1787-1791 годов от­ли­чил­ся в хо­де Из­маи­ла штур­ма 1790 год (на­гра­ж­дён имен­ной зо­ло­той ме­да­лью), на­каз­ной ата­ман Вой­ска Дон­ско­го. В мар­те 1800 года от­став­лен от служ­бы и по ано­ним­но­му до­но­су об­ви­нён в при­свое­нии кре­сть­ян и зем­ли, при­стра­ст­ном «сво­еп­рав­ле­нии» и др., аре­сто­ван, ос­во­бо­ж­дён в 1801 году по­сле во­ца­ре­ния императора Алек­сан­д­ра I; Ва­си­лий Ива­но­вич [около 1742 года - ?], полковник (1792 год), уча­ст­ник Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов, русско-турецкой вой­ны 1768-1774 годов, от­ли­чил­ся в сра­же­ни­ях при Кар­се, Ба­зард­жи­ке и Шум­ле, с 1792 года в от­став­ке.

Из 1-й вет­ви наи­бо­лее из­вес­тен пра­внук А. И. Ило­вай­ско­го - Иван Ва­силь­е­вич [03(15).03.1840 года - ?], генерал-майор (1885 год), командир 37-го Дон­ско­го ка­зачь­е­го пол­ка (1876-1879 годы), уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов, командир 11-го Дон­ско­го ка­зачь­е­го пол­ка (1879-1885 годы), 1-й бри­га­ды 1-й Дон­ской ка­зачь­ей ди­ви­зии (1885-1886 годы), лейб-гвардии Ка­зачь­е­го пол­ка (1886-1889 годы), 2-й бр­га­ды 3-й Дон­ской ка­зачь­ей ди­ви­зии (1890-1900 годы). В 1900 году за пре­сту­п­ле­ния, со­вер­шён­ные в 1880-е годы, ли­шён дво­рян­ско­го дос­то­ин­ст­ва, чи­нов и ор­де­нов, со­слан в Том­скую губернию (вско­ре по­ми­ло­ван).

Его сын - Вла­ди­мир Ива­но­вич [31.07(12.08).1879 года - 02.12.1956 года], полковник (1916 год), уча­ст­ник русско-японской вой­ны 1904-1905 годы и 1-й ми­ро­вой вой­ны (в 1915 году на­гра­ж­дён Ге­ор­ги­ев­ским ору­жи­ем), эмиг­ри­ро­вал в Бель­гию. По­то­мок А. И. Ило­вай­ско­го в 6-м по­ко­ле­нии - Ни­ко­лай Дми­трие­вич (родился 08.01.1927 года), доктор тех­нических на­ук (1989 год), профессор (с 1998 года) ка­фед­ры уп­рав­ле­ния экс­плуа­тационной ра­бо­той Института уп­рав­ле­ния и ин­фор­мационных тех­но­ло­гий Московского государственного университета пу­тей со­об­ще­ния, спе­циа­лист в об­ла­сти уп­рав­ле­ния про­цес­са­ми пе­ре­во­зок в ус­ло­ви­ях рын­ка на ос­но­ве транс­порт­но­го мар­ке­тин­га и ин­фор­мационных тех­но­ло­гий, ав­тор ря­да тру­дов, в т. ч. «Мар­ке­тинг в пе­ре­воз­ках гру­зов» (1995 год; совместно с В. А. Ко­роль), «Сер­вис на транс­пор­те (же­лез­но­до­рож­ном)» (2003 год; совместно с А. Н. Ки­се­лё­вым) и др.

Из 2-й вет­ви из­вест­ны сы­но­вья Д. И. Ило­вай­ско­го : Па­вел Дмит­рие­вич [около 1764 года - 24.10(05.11).1810 года], генерал-майор (1798 год), уча­ст­ник во­енных дей­ст­вий про­тив Крым­ско­го хан­ст­ва в 1780-1783 годах, командир пол­ка сво­его име­ни (1784, 1785-1789 годы), уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1787-1791 годов, от­ли­чил­ся в сра­же­нии у Оча­ко­ва (1788 год, ра­нен), при Кау­ша­нах и Бен­де­рах (оба 1789 год), Ма­чи­не (1791 год; в 1792 году на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни). Уча­ст­ник по­дав­ле­ния Поль­ско­го вос­ста­ния 1794 года. Командир 2-го Чу­гу­ев­ско­го пол­ка (с 1795 года), пол­ка сво­его име­ни (1802-1805 годы), рас­квар­ти­ро­ван­ных на гра­ни­це с Прус­си­ей, уча­ст­ник рус­ско-ав­ст­ро-французской вой­ны 1805 года, рус­ско-прус­ско-французской вой­ны 1806-1807 годов, от­ли­чил­ся в сра­же­ни­ях при Ал­лен­штейне и Гут­штад­те (оба 1807 год). В хо­де русско-турецкой вой­ны 1806-1812 годов от­ли­чил­ся в сра­же­ниях при Та­та­ри­це (1809 год), Рас­се­ва­те (1809 год; в 1810 году на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 3-й сте­пе­ни), тя­же­ло ра­нен в сра­же­нии при Ба­ти­не (1810 год);

Иван Дмит­рие­вич (1765 или 1766 год - по­сле 1827 года), генерал-майор (1799 год), в 1782-1786 годах слу­жил на Кав­ка­зе, уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1787-1791 годов, в т. ч. сра­же­ний под Кин­бур­ном (1787 год), Оча­ко­вом (1788 год, ра­нен), Кау­ша­на­ми, Бен­де­ра­ми (оба 1789 год), штур­ма Из­маи­ла (1790 год). Командир ка­зачь­е­го пол­ка сво­его име­ни (с 1789 года). В хо­де рус­ско-прус­ско-французской вой­ны 1806-1807 годов от­ли­чил­ся в сра­же­ни­ях при Гут­штад­те, Гей­льс­бер­ге и Фрид­ланд­ском сра­же­нии 1807 года (в 1808 году на­граж­дён зо­ло­той саб­лей с над­пи­сью «За храб­рость», ук­ра­шен­ной ал­ма­за­ми). В хо­де Отечественной вой­ны 1812 года уча­ст­во­вал в бо­ях под Ро­ма­но­во, городами Ве­лиж, Смо­ленск, Бе­лый, Ру­за (в 1813 году на­гра­ж­дён за кам­па­нию ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 3-й сте­пе­ни), уча­ст­ник за­гра­нич­ных по­хо­дов русской ар­мии 1813-1814 годов (в 1815 году на­граж­дён зо­ло­той саб­лей с над­пи­сью «За храб­рость», ук­ра­шен­ной ал­ма­за­ми), с 1827 года в от­став­ке;

Гри­го­рий Дмит­рие­вич [23.09(04.10).1780 года, по др. дан­ным, 1777 или 1778 год - 17(29).07.1847 года], генерал-майор (1813 год, со стар­шин­ст­вом от 1812 года), уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1787-1791 годов, командир ка­зачь­е­го пол­ка сво­его име­ни (с 1798 года), в 1800 году воз­гла­вил полк в пред­при­ня­том по при­ка­зу императора Пав­ла I по­хо­де в Ин­дию (воз­вра­щён на­зад из Орен­бур­га), уча­ст­ник рус­ско-прус­ско-французской вой­ны 1806-1807 годов, ра­нен в Прёй­сиш-Эй­лау­ском сра­же­нии 1807 года, от­ли­чил­ся в сра­же­ни­ях при Гут­штад­те и Гей­льс­бер­ге (в 1808 году на­гра­ж­дён зо­ло­той саб­лей с над­пи­сью «За храб­рость»). В 1812 году фор­ми­ро­вал в 1-м Дон­ском ок­ру­ге пол­ки опол­чен­цев, в кон­це сентября 1812 года при­был с ни­ми в Та­ру­ти­но. Раз­бил от­ряд генерала Т. Тыш­ке­ви­ча у Ме­ды­ни, уча­ст­во­вал в пле­не­нии бри­га­ды Ж. П. Оже­ро у деревни Ля­хо­во, в сра­же­ни­ях при Крас­ном, Ор­ше, Бо­ри­со­ве и др. (в 1813 году на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни), уча­ст­ник за­гра­нич­ных по­хо­дов русской ар­мии 1813-1814 годов, в 1818-1820 годах в от­став­ке, в 1820-1827 годах со­сто­ял при Вой­ске Дон­ском, с 1827 года в от­став­ке;

Ти­мо­фей Дмит­рие­вич [1783 год, по др. дан­ным, 1786 год - 29.11(11.12). 1812 года], полковник (1811 год), в 1798-1799 годах обу­чал­ся во 2-м ка­дет­ском кор­пу­се в Санкт-Пе­тер­бур­ге, уча­ст­ник рус­ско-прус­ско-французской вой­ны 1806-1807 годов и русско-турецкой вой­ны 1806-1812 годов, от­ли­чил­ся в сра­же­нии при Рас­се­ва­те (1809 год; в 1810 году на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни). С мар­та 1812 года на­хо­дил­ся во гла­ве ка­зачь­е­го пол­ка сво­его име­ни в Брест-Ли­тов­ске, уча­ст­во­вал в арь­ер­гард­ных бо­ях, сра­же­ни­ях при Но­во­сёл­ках и Сал­та­нов­ке, Бо­ро­дин­ском сра­же­нии 1812 года, смер­тель­но ра­нен в бою под Виль­но;

Ва­си­лий Дмит­рие­вич [30.01(10.02).1788 года, по др. дан­ным, 1784 год - 03(15).11.1860 года], генерал-лейтенант (1826 год), обу­чал­ся во 2-м ка­дет­ском кор­пу­се в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1798-1801 годы), уча­ст­во­вал в рус­ско-прус­ско-французской вой­не 1806-1807 годов (в 1808 году на­гра­ж­дён зо­ло­той саб­лей с над­пи­сью «За храб­рость») и русскор-турецкой вой­не 1806-1812 годов, с 1809 года ко­ман­до­вал ка­зачь­им пол­ком сво­его име­ни, от­ли­чил­ся в сра­же­нии при Тро­ян­ском ва­ле (1809 год; на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни) и Ба­ти­не (1810 год). В Отечественную вой­ну 1812 года, ко­ман­дуя ка­зачь­им от­ря­дом в со­ста­ве 2-й Западной ар­мии, на­нёс по­ра­же­ния отдельным час­тям и от­ря­дам про­тив­ни­ка при Ро­ма­но­во, при ос­во­бо­ж­де­нии Ве­ли­жа, у Су­ра­жа и По­ре­чья. По­сле ос­тав­ле­ния Мо­ск­вы от­ряд Иловайский вёл пар­ти­зан­ские дей­ст­вия в рай­оне го­ро­да, 8(20) октября раз­бил че­ты­ре кавалерийских пол­ка французской гвар­дии; за­тем при пре­сле­до­ва­нии от­сту­пав­ше­го про­тив­ни­ка ус­пеш­но дей­ст­во­вал в аван­гард­ных бо­ях, осо­бен­но под Ков­но 4(16) декабря (все­го его от­ряд за­хва­тил свыше 4,9 тыс. плен­ных, в т. ч. 3 ге­не­ра­лов). В хо­де за­гра­нич­ных по­хо­дов русской ар­мии 1813-1814 годов от­ли­чил­ся в сра­же­ни­ях при Куль­ме (1813 год) и Га­нау (1813 год; на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 3-й сте­пе­ни и зо­ло­той саб­лей с над­пи­сью «За храб­рость»), по­ход­ный ата­ман дон­ских ка­зачь­их пол­ков в Отдельном Кавказском кор­пу­се (1823-1827 годы), уча­ст­ник русско-персидской вой­ны 1826-1828 годов, от­ли­чил­ся в сра­же­нии у ру­чья Дже­ван-Бу­лах (1827 год). В 1827 году по со­стоя­нию здо­ро­вья вер­нул­ся на Дон, с 1840 года в от­став­ке.

Прав­нук И. Д. Ило­вай­ско­го - Сер­гей Ива­но­вич [08(20).06.1861 года - около 1907 года], юрист-пра­во­вед, окон­чил юри­дический фа­куль­тет Санкт-Пе­тербургского университета (1883 год), ас­си­стент (1883-1886 годы), при­ват-до­цент (1886 год) Санкт-Пе­тербургского университета, при­ват-до­цент (1886-1892 годы), исполняющий обязанности экс­тра­ор­ди­нар­но­го про­фес­со­ра (с 1892 года) Но­во­рос­сий­ско­го университета в Одес­се, спе­циа­лист в об­ла­сти фи­нан­со­во­го пра­ва, ав­тор ра­бот «Кос­вен­ное об­ло­же­ние в тео­рии и прак­ти­ке» (выпуск 1-2, 1892 год), «Ка­зён­ные мо­но­по­лии как спо­соб об­ло­же­ния пред­ме­тов по­треб­ле­ния» (1896) год, «Ис­то­ри­чес­кий очерк пя­ти­де­ся­ти­ле­тия Рус­ско­го об­щест­ва па­ро­ход­ст­ва и тор­гов­ли» (1907 год), а так­же «Учеб­ни­ка фи­нан­со­во­го пра­ва» (1-е издание, 1889 год под названием «Конс­пект лек­ций по фи­нан­со­во­му пра­ву»; 2-е издание, 1893 год под названием «Крат­кий учеб­ник фи­нан­со­во­го пра­ва»; 5-е издание, 1912 год).

Сын Г. Д. Ило­вай­ско­го - Иван Гри­горь­е­вич (1831-1883 годы), один из круп­ней­ших по­ме­щи­ков и про­мыш­лен­ни­ков Об­лас­ти вой­ска Дон­ско­го, в 1859 году от­крыл пер­вый в Ма­ке­ев­ской волости уголь­ный руд­ник, в 1869 году имел 7 дей­ст­вую­щих шахт, по­стро­ил железнодорожные ли­нии Ило­вай­ская - Хан­жён­ская (1869 год), Яси­но­ва­тая - Кри­нич­ная, Хар­цызск - Бу­за­ков­ка (Ми­ши­но) и Бу­за­ков­ка - Яси­но­ва­тая (обе 1882 год), ак­цио­нер Ге­не­раль­но­го общества чу­гу­но-, же­ле­зо- и ста­ле­пла­виль­ных за­во­дов.

Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­ве­стен Да­вид (Да­выд) Ива­но­вич [12(24).02.1878 года - 1935 год], учёный-па­ле­он­то­лог, окон­чил ес­тественное от­де­ле­ние фи­зи­ко-ма­те­ма­тического фа­куль­те­та Московского университета (1900 год), ас­си­стент (1903-1915 годы), при­ват-до­цент (1915-1917 годы) Московского университета, при­ват-до­цент (до­цент) (1917-1920 годы), профессор (1920-1924 годы) Дон­ско­го университета в Ро­сто­ве-на-До­ну, профессор па­ле­он­то­ло­гии в Московской гор­ной ака­де­мии (с 1922 года) и Московском неф­тя­ном институте имени И. М. Губ­ки­на (1930-1935 годы), учё­ный се­кре­тарь Московского от­де­ле­ния Гео­ло­гического кабинета (с 1925 года), ав­тор ра­бот по ам­мо­ни­там и стра­ти­гра­фии юр­ских и ниж­не­ме­ло­вых от­ло­же­ний Под­мо­ско­вья, По­ляр­но­го Ура­ла и Об­ще­го Сыр­та, в т. ч. «Ля­пин­ский край. Очерк гео­гра­фии его и гео­ло­гии» (1915 год), «Верх­не­юр­ские ам­мо­ни­ты Ля­пин­ско­го края» (т. 1-2, 1916-1917 годы), «Ру­ко­вод­ст­во по па­лео­зоо­ло­гии бес­поз­во­ноч­ных» (часть 1-2, 1934 год), «Верх­не­юр­ские ам­мо­ни­ты бас­сей­нов рек Ура­ла и Иле­ка» (1941 год; совместно с К. П. Фло­рен­ским).

Из 3-й вет­ви из­вест­ны сы­но­вья В. И. Ило­вай­ско­го: Алек­сей Ва­силь­е­вич [1766 год - 27.01(08.02).1842 год], генерал-лейтенант (1821 год), слу­жил на Ца­ри­цын­ской по­гра­нич­ной ли­нии (1776-1778 годы), на российской гра­ни­це на реке Буг (1781-1782 годы), на Кавказской ли­нии (1784-1786 годы), уча­ст­ник русско-тцрецкой вой­ны 1787-1791 годы, от­ли­чил­ся в Рым­ник­ском сра­же­нии 1789 года и сра­же­нии при Ма­чи­не (1791 год, на­гра­ж­дён имен­ной ме­да­лью), тя­же­ло ра­нен при штур­ме Из­маи­ла (1790 год), с 1790 года командир ка­зачь­е­го пол­ка сво­его име­ни, в 1798-1808 годах в от­став­ке, в 1808-1812 годах не­пре­мен­ный член вой­ско­вой кан­це­ля­рии. В 1812 году по­ход­ный ата­ман Дон­ских ка­зачь­их пол­ков, от­ли­чил­ся в сра­же­ни­ях под Ма­ло­яро­слав­цем, Гжат­ском, Вязь­мой, До­ро­го­бу­жем, Ду­хов­щи­ной (в 1813 году на­гра­ж­дён за кам­па­нию ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 3-й сте­пе­ни), уча­ст­ник за­гра­нич­ных по­хо­дов русской ар­мии 1813-1814 годов, в 1814-1820 годах в от­став­ке, с 1820 года член Комитета для со­став­ле­ния «По­ло­же­ния об уст­рой­ст­ве Дон­ско­го ка­зачь­е­го вой­ска». На­каз­ной (1821-1823 годы), вой­ско­вой (1823-1827 годы) ата­ман Вой­ска Дон­ско­го. В 1826 году, во вре­мя ко­ро­на­ци­он­ных тор­жеств, по­дал императору Ни­ко­лаю I за­пис­ку, в ко­то­рой под­верг кри­ти­ке дея­тель­ность генерал-лейтенанта А. И. Чер­ны­шё­ва, в ию­не 1827 года от­стра­нён от долж­но­сти, за­тем пре­дан су­ду, с 1831 года в от­став­ке;

Ни­ко­лай Ва­силь­е­вич [1772 год - 25.08(06.09).1838 года], генерал-лейтенант (1813 год), в 1784 году слу­жил на Кавказской ли­нии, во вре­мя русско-турецеой вой­ны 1787-1791 годов от­ли­чил­ся при взя­тии Хад­жи­бея (1789 год), в сра­же­ни­ях при Цы­ган­ке, Сал­че (оба 1789 год) и др. Уча­ст­ник по­дав­ле­ния Поль­ско­го вос­ста­ния 1794 года и Пер­сид­ско­го по­хо­да 1796 года . По­ход­ный ата­ман Дон­ских ка­зачь­их пол­ков на Кавказской ли­нии (1799 год), командир ка­зачь­е­го пол­ка сво­его име­ни, в 1799-1801 годах в от­став­ке. Уча­ст­ник рус­ско-ав­ст­ро-французской вой­ны 1805 года, рус­ско-прус­ско-французской вой­ны 1806-1807 годов (в 1807 году на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 3-й сте­пе­ни и зо­ло­той саб­лей с над­пи­сью «За храб­рость», ук­ра­шен­ной ал­ма­за­ми) и русско-турецкой вой­ны 1806-1812 годов, от­ли­чил­ся в сра­же­ни­ях под Браи­ло­вом, при Рас­се­ва­те и под Шум­лой. В Отечественную вой­ну 1812 года ко­ман­до­вал ле­ту­чим от­ря­дом в арь­ер­гар­де 2-й Западной ар­мии, ра­нен в сра­же­нии при Ро­ма­но­во, от­ли­чил­ся в Бо­ро­дин­ском сра­же­нии 1812 года и др., уча­ст­ник за­гра­нич­ных по­хо­дов русской ар­мии 1813-1814 годов, в 1813 году по бо­лез­ни от­пу­щен на Дон, вой­ско­вой на­каз­ной ата­ман Вой­ска Дон­ско­го (1815-1816/1817 годов), с 1818 года в от­став­ке;

Осип (Ио­сиф) Ва­силь­е­вич [1774 год - 09(21).02.1839 года], генерал-майор (1813 год), уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1787-1791 годы (от­ли­чил­ся в сра­же­нии при Ма­чи­не, 1791 год), по­дав­ле­ния Поль­ско­го вос­ста­ния 1794 года и Пер­сид­ско­го по­хо­да 1796 года. С 1800 года ко­ман­до­вал ка­зачь­им пол­ком сво­его име­ни, уча­ст­ник рус­ско-ав­ст­ро-французской вой­ны 1805 года, рус­ско-прус­ско-французской вой­ны 1806-1807 годов, от­ли­чил­ся в сра­же­ни­ях при Мал­че (1807 год, на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни) и Гут­штад­те (1807 год; в 1808 году на­гра­ж­дён зо­ло­той саб­лей с над­пи­сью «За храб­рость»), в хо­де русско-турецкой вой­ны 1806-1812 годов от­ли­чил­ся в сра­же­ни­ях при Браи­ло­ве, Си­ли­ст­рии, Та­та­ри­це и др. Во вре­мя Отечественной вой­ны 1812 года ус­пеш­но дей­ст­во­вал под Мо­ги­лё­вом, Смо­лен­ском, Вязь­мой, в Бо­ро­дин­ском сра­же­нии 1812 года, под Та­ру­ти­ном, Ма­ло­яро­слав­цем, Мо­жай­ском. Уча­ст­ник за­гра­нич­ных по­хо­дов русской ар­мии 1813-1814 годов. Вой­ско­вой дво­рян­ский де­пу­тат (пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва) Вой­ска Дон­ско­го (1821-1824 годы).

Внук Н. В. Ило­вай­ско­го - Сте­пан Пав­ло­вич [1833 год - 23.11(06.12).1901 года], штал­мей­стер (1899 год), пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва Об­лас­ти вой­ска Дон­ско­го (1870-1873 годы), управ­ляю­щий Хре­нов­ским государственным кон­ным за­во­дом (1875-1890 годы), член Со­ве­та Главного управ­ле­ния Государственного кон­но­за­вод­ст­ва (с 1890 года), ви­це-пре­зи­дент Императорского Цар­ско­сель­ско­го ска­ко­во­го об­ще­ст­ва.

Внук О. (И). В. Ило­вай­ско­го - Ни­ко­лай Пет­ро­вич [02(14).11.1844 года - пос­ле 1904 года], генерал-лейтенант (1904 год), командир 44-го Дон­ско­го ка­за­чье­го пол­ка (1878 год), чер­кас­ский ок­руж­ной во­ин­ский на­чаль­ник (1888-1889 годы), командир 1-го Дон­ско­го ка­за­чье­го пол­ка (1889-1900 годы), 1-й бри­га­ды 1-й Дон­ской ка­зачь­ей ди­ви­зии (1900-1904 годы).

Род Иловайских за­пи­сан в дво­рян­скую ро­до­слов­ную кни­гу Об­лас­ти вой­ска Дон­ского.

Иллюстрации:

Герб дворянского ро­да Ило­вай­ских. Архив БРЭ.

В. Д. Ило­вай­ский. Порт­рет ра­бо­ты мас­тер­ской Дж. Доу. 1822–28. Эр­ми­таж (Во­ен­ная га­ле­рея Зим­не­го двор­ца, С.-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.

А. В. Ило­вай­ский. Порт­рет ра­бо­ты мас­тер­ской Дж. Доу. 1825. Эр­ми­таж (Во­ен­ная га­ле­рея Зим­не­го двор­ца, С.-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)