ИЛОВАЙСКИЕ
ИЛОВАЙСКИЕ - казачий дворянский род.
Родоначальник - Мокей Осипович (2-я половина XVII начало XVIII веков), посадский человек города Темников, переселился на Дон и был записан в казачье войско, участвовал в Крымских походах, подавлении Булавина восстания 1707-1709 годов. Его сын - Иван Мокеевич (? - после 1767 года), полковник, в 1720-х годах участвовал в военных действиях на Кавказе, провёл 7 лет в плену у горцев, войсковой старшина (1734 год), участник военных действий против кубанских татар (1737 год), русско-шведской войны 1741-1743 годов, походный атаман в Кизляре (1747 год; в 1749 году награждён за эту службу золотыми саблей и ковшом), войсковой наказной атаман (1761, 1765-1767 годы).
Известны его сыновья, основавшие 3 ветви рода Иловайских: Алексей Иванович [около 1735 года - 01(12).05.1797 года], генерал от кавалерии (1797), участник русско-турецкой войны 1768-1774 годов. Перед Кагульским сражением 1770 года его полк одержал победу над лучшими турскими наездниками; он отличился при взятии Измаила (1770 год; награждён именной золотой медалью); возглавил преследование и захватил в плен Е. И. Пугачёва, наказной (1775-1776 годы), войсковой (1776-1797 годы) атаман Войска Донского, поддержал реформы, предпринятые Г. А. Потёмкиным-Таврическим (уничтожение войскового круга и «неуместного равенства» казаков, создание войскового гражданского правления и др.), в 1778-1783 годах организовал оборону земель Войска Донского от ногайцев, разбил их во время мятежа 1783 года;
Дмитрий Иванович [около 1738 года - ?], генерал от кавалерии (1799 год), в 1756-1758 годах участвовал в Семилетней войне 1756-1763 годов, участник русско-турецкой войны 1768-1774 годов (за взятие Бендер награждён именной золотой медалью), походный атаман с полками на Моздокской линии, в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 годов отличился в ходе Измаила штурма 1790 год (награждён именной золотой медалью), наказной атаман Войска Донского. В марте 1800 года отставлен от службы и по анонимному доносу обвинён в присвоении крестьян и земли, пристрастном «своеправлении» и др., арестован, освобождён в 1801 году после воцарения императора Александра I; Василий Иванович [около 1742 года - ?], полковник (1792 год), участник Семилетней войны 1756-1763 годов, русско-турецкой войны 1768-1774 годов, отличился в сражениях при Карсе, Базарджике и Шумле, с 1792 года в отставке.
Из 1-й ветви наиболее известен правнук А. И. Иловайского - Иван Васильевич [03(15).03.1840 года - ?], генерал-майор (1885 год), командир 37-го Донского казачьего полка (1876-1879 годы), участник русско-турецкой войны 1877-1878 годов, командир 11-го Донского казачьего полка (1879-1885 годы), 1-й бригады 1-й Донской казачьей дивизии (1885-1886 годы), лейб-гвардии Казачьего полка (1886-1889 годы), 2-й бргады 3-й Донской казачьей дивизии (1890-1900 годы). В 1900 году за преступления, совершённые в 1880-е годы, лишён дворянского достоинства, чинов и орденов, сослан в Томскую губернию (вскоре помилован).
Его сын - Владимир Иванович [31.07(12.08).1879 года - 02.12.1956 года], полковник (1916 год), участник русско-японской войны 1904-1905 годы и 1-й мировой войны (в 1915 году награждён Георгиевским оружием), эмигрировал в Бельгию. Потомок А. И. Иловайского в 6-м поколении - Николай Дмитриевич (родился 08.01.1927 года), доктор технических наук (1989 год), профессор (с 1998 года) кафедры управления эксплуатационной работой Института управления и информационных технологий Московского государственного университета путей сообщения, специалист в области управления процессами перевозок в условиях рынка на основе транспортного маркетинга и информационных технологий, автор ряда трудов, в т. ч. «Маркетинг в перевозках грузов» (1995 год; совместно с В. А. Король), «Сервис на транспорте (железнодорожном)» (2003 год; совместно с А. Н. Киселёвым) и др.
Из 2-й ветви известны сыновья Д. И. Иловайского: Павел Дмитриевич [около 1764 года - 24.10(05.11).1810 года], генерал-майор (1798 год), участник военных действий против Крымского ханства в 1780-1783 годах, командир полка своего имени (1784, 1785-1789 годы), участник русско-турецкой войны 1787-1791 годов, отличился в сражении у Очакова (1788 год, ранен), при Каушанах и Бендерах (оба 1789 год), Мачине (1791 год; в 1792 году награждён орденом Святого Георгия 4-й степени). Участник подавления Польского восстания 1794 года. Командир 2-го Чугуевского полка (с 1795 года), полка своего имени (1802-1805 годы), расквартированных на границе с Пруссией, участник русско-австро-французской войны 1805 года, русско-прусско-французской войны 1806-1807 годов, отличился в сражениях при Алленштейне и Гутштадте (оба 1807 год). В ходе русско-турецкой войны 1806-1812 годов отличился в сражениях при Татарице (1809 год), Рассевате (1809 год; в 1810 году награждён орденом Святого Георгия 3-й степени), тяжело ранен в сражении при Батине (1810 год);
Иван Дмитриевич (1765 или 1766 год - после 1827 года), генерал-майор (1799 год), в 1782-1786 годах служил на Кавказе, участник русско-турецкой войны 1787-1791 годов, в т. ч. сражений под Кинбурном (1787 год), Очаковом (1788 год, ранен), Каушанами, Бендерами (оба 1789 год), штурма Измаила (1790 год). Командир казачьего полка своего имени (с 1789 года). В ходе русско-прусско-французской войны 1806-1807 годов отличился в сражениях при Гутштадте, Гейльсберге и Фридландском сражении 1807 года (в 1808 году награждён золотой саблей с надписью «За храбрость», украшенной алмазами). В ходе Отечественной войны 1812 года участвовал в боях под Романово, городами Велиж, Смоленск, Белый, Руза (в 1813 году награждён за кампанию орденом Святого Георгия 3-й степени), участник заграничных походов русской армии 1813-1814 годов (в 1815 году награждён золотой саблей с надписью «За храбрость», украшенной алмазами), с 1827 года в отставке;
Григорий Дмитриевич [23.09(04.10).1780 года, по др. данным, 1777 или 1778 год - 17(29).07.1847 года], генерал-майор (1813 год, со старшинством от 1812 года), участник русско-турецкой войны 1787-1791 годов, командир казачьего полка своего имени (с 1798 года), в 1800 году возглавил полк в предпринятом по приказу императора Павла I походе в Индию (возвращён назад из Оренбурга), участник русско-прусско-французской войны 1806-1807 годов, ранен в Прёйсиш-Эйлауском сражении 1807 года, отличился в сражениях при Гутштадте и Гейльсберге (в 1808 году награждён золотой саблей с надписью «За храбрость»). В 1812 году формировал в 1-м Донском округе полки ополченцев, в конце сентября 1812 года прибыл с ними в Тарутино. Разбил отряд генерала Т. Тышкевича у Медыни, участвовал в пленении бригады Ж. П. Ожеро у деревни Ляхово, в сражениях при Красном, Орше, Борисове и др. (в 1813 году награждён орденом Святого Георгия 4-й степени), участник заграничных походов русской армии 1813-1814 годов, в 1818-1820 годах в отставке, в 1820-1827 годах состоял при Войске Донском, с 1827 года в отставке;
Тимофей Дмитриевич [1783 год, по др. данным, 1786 год - 29.11(11.12). 1812 года], полковник (1811 год), в 1798-1799 годах обучался во 2-м кадетском корпусе в Санкт-Петербурге, участник русско-прусско-французской войны 1806-1807 годов и русско-турецкой войны 1806-1812 годов, отличился в сражении при Рассевате (1809 год; в 1810 году награждён орденом Святого Георгия 4-й степени). С марта 1812 года находился во главе казачьего полка своего имени в Брест-Литовске, участвовал в арьергардных боях, сражениях при Новосёлках и Салтановке, Бородинском сражении 1812 года, смертельно ранен в бою под Вильно;
Василий Дмитриевич [30.01(10.02).1788 года, по др. данным, 1784 год - 03(15).11.1860 года], генерал-лейтенант (1826 год), обучался во 2-м кадетском корпусе в Санкт-Петербурге (1798-1801 годы), участвовал в русско-прусско-французской войне 1806-1807 годов (в 1808 году награждён золотой саблей с надписью «За храбрость») и русскор-турецкой войне 1806-1812 годов, с 1809 года командовал казачьим полком своего имени, отличился в сражении при Троянском вале (1809 год; награждён орденом Святого Георгия 4-й степени) и Батине (1810 год). В Отечественную войну 1812 года, командуя казачьим отрядом в составе 2-й Западной армии, нанёс поражения отдельным частям и отрядам противника при Романово, при освобождении Велижа, у Суража и Поречья. После оставления Москвы отряд Иловайский вёл партизанские действия в районе города, 8(20) октября разбил четыре кавалерийских полка французской гвардии; затем при преследовании отступавшего противника успешно действовал в авангардных боях, особенно под Ковно 4(16) декабря (всего его отряд захватил свыше 4,9 тыс. пленных, в т. ч. 3 генералов). В ходе заграничных походов русской армии 1813-1814 годов отличился в сражениях при Кульме (1813 год) и Ганау (1813 год; награждён орденом Святого Георгия 3-й степени и золотой саблей с надписью «За храбрость»), походный атаман донских казачьих полков в Отдельном Кавказском корпусе (1823-1827 годы), участник русско-персидской войны 1826-1828 годов, отличился в сражении у ручья Джеван-Булах (1827 год). В 1827 году по состоянию здоровья вернулся на Дон, с 1840 года в отставке.
Правнук И. Д. Иловайского - Сергей Иванович [08(20).06.1861 года - около 1907 года], юрист-правовед, окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1883 год), ассистент (1883-1886 годы), приват-доцент (1886 год) Санкт-Петербургского университета, приват-доцент (1886-1892 годы), исполняющий обязанности экстраординарного профессора (с 1892 года) Новороссийского университета в Одессе, специалист в области финансового права, автор работ «Косвенное обложение в теории и практике» (выпуск 1-2, 1892 год), «Казённые монополии как способ обложения предметов потребления» (1896) год, «Исторический очерк пятидесятилетия Русского общества пароходства и торговли» (1907 год), а также «Учебника финансового права» (1-е издание, 1889 год под названием «Конспект лекций по финансовому праву»; 2-е издание, 1893 год под названием «Краткий учебник финансового права»; 5-е издание, 1912 год).
Сын Г. Д. Иловайского - Иван Григорьевич (1831-1883 годы), один из крупнейших помещиков и промышленников Области войска Донского, в 1859 году открыл первый в Макеевской волости угольный рудник, в 1869 году имел 7 действующих шахт, построил железнодорожные линии Иловайская - Ханжёнская (1869 год), Ясиноватая - Криничная, Харцызск - Бузаковка (Мишино) и Бузаковка - Ясиноватая (обе 1882 год), акционер Генерального общества чугуно-, железо- и сталеплавильных заводов.
Из его сыновей наиболее известен Давид (Давыд) Иванович [12(24).02.1878 года - 1935 год], учёный-палеонтолог, окончил естественное отделение физико-математического факультета Московского университета (1900 год), ассистент (1903-1915 годы), приват-доцент (1915-1917 годы) Московского университета, приват-доцент (доцент) (1917-1920 годы), профессор (1920-1924 годы) Донского университета в Ростове-на-Дону, профессор палеонтологии в Московской горной академии (с 1922 года) и Московском нефтяном институте имени И. М. Губкина (1930-1935 годы), учёный секретарь Московского отделения Геологического кабинета (с 1925 года), автор работ по аммонитам и стратиграфии юрских и нижнемеловых отложений Подмосковья, Полярного Урала и Общего Сырта, в т. ч. «Ляпинский край. Очерк географии его и геологии» (1915 год), «Верхнеюрские аммониты Ляпинского края» (т. 1-2, 1916-1917 годы), «Руководство по палеозоологии беспозвоночных» (часть 1-2, 1934 год), «Верхнеюрские аммониты бассейнов рек Урала и Илека» (1941 год; совместно с К. П. Флоренским).
Из 3-й ветви известны сыновья В. И. Иловайского: Алексей Васильевич [1766 год - 27.01(08.02).1842 год], генерал-лейтенант (1821 год), служил на Царицынской пограничной линии (1776-1778 годы), на российской границе на реке Буг (1781-1782 годы), на Кавказской линии (1784-1786 годы), участник русско-тцрецкой войны 1787-1791 годы, отличился в Рымникском сражении 1789 года и сражении при Мачине (1791 год, награждён именной медалью), тяжело ранен при штурме Измаила (1790 год), с 1790 года командир казачьего полка своего имени, в 1798-1808 годах в отставке, в 1808-1812 годах непременный член войсковой канцелярии. В 1812 году походный атаман Донских казачьих полков, отличился в сражениях под Малоярославцем, Гжатском, Вязьмой, Дорогобужем, Духовщиной (в 1813 году награждён за кампанию орденом Святого Георгия 3-й степени), участник заграничных походов русской армии 1813-1814 годов, в 1814-1820 годах в отставке, с 1820 года член Комитета для составления «Положения об устройстве Донского казачьего войска». Наказной (1821-1823 годы), войсковой (1823-1827 годы) атаман Войска Донского. В 1826 году, во время коронационных торжеств, подал императору Николаю I записку, в которой подверг критике деятельность генерал-лейтенанта А. И. Чернышёва, в июне 1827 года отстранён от должности, затем предан суду, с 1831 года в отставке;
Николай Васильевич [1772 год - 25.08(06.09).1838 года], генерал-лейтенант (1813 год), в 1784 году служил на Кавказской линии, во время русско-турецеой войны 1787-1791 годов отличился при взятии Хаджибея (1789 год), в сражениях при Цыганке, Салче (оба 1789 год) и др. Участник подавления Польского восстания 1794 года и Персидского похода 1796 года. Походный атаман Донских казачьих полков на Кавказской линии (1799 год), командир казачьего полка своего имени, в 1799-1801 годах в отставке. Участник русско-австро-французской войны 1805 года, русско-прусско-французской войны 1806-1807 годов (в 1807 году награждён орденом Святого Георгия 3-й степени и золотой саблей с надписью «За храбрость», украшенной алмазами) и русско-турецкой войны 1806-1812 годов, отличился в сражениях под Браиловом, при Рассевате и под Шумлой. В Отечественную войну 1812 года командовал летучим отрядом в арьергарде 2-й Западной армии, ранен в сражении при Романово, отличился в Бородинском сражении 1812 года и др., участник заграничных походов русской армии 1813-1814 годов, в 1813 году по болезни отпущен на Дон, войсковой наказной атаман Войска Донского (1815-1816/1817 годов), с 1818 года в отставке;
Осип (Иосиф) Васильевич [1774 год - 09(21).02.1839 года], генерал-майор (1813 год), участник русско-турецкой войны 1787-1791 годы (отличился в сражении при Мачине, 1791 год), подавления Польского восстания 1794 года и Персидского похода 1796 года. С 1800 года командовал казачьим полком своего имени, участник русско-австро-французской войны 1805 года, русско-прусско-французской войны 1806-1807 годов, отличился в сражениях при Малче (1807 год, награждён орденом Святого Георгия 4-й степени) и Гутштадте (1807 год; в 1808 году награждён золотой саблей с надписью «За храбрость»), в ходе русско-турецкой войны 1806-1812 годов отличился в сражениях при Браилове, Силистрии, Татарице и др. Во время Отечественной войны 1812 года успешно действовал под Могилёвом, Смоленском, Вязьмой, в Бородинском сражении 1812 года, под Тарутином, Малоярославцем, Можайском. Участник заграничных походов русской армии 1813-1814 годов. Войсковой дворянский депутат (предводитель дворянства) Войска Донского (1821-1824 годы).
Внук Н. В. Иловайского - Степан Павлович [1833 год - 23.11(06.12).1901 года], шталмейстер (1899 год), предводитель дворянства Области войска Донского (1870-1873 годы), управляющий Хреновским государственным конным заводом (1875-1890 годы), член Совета Главного управления Государственного коннозаводства (с 1890 года), вице-президент Императорского Царскосельского скакового общества.
Внук О. (И). В. Иловайского - Николай Петрович [02(14).11.1844 года - после 1904 года], генерал-лейтенант (1904 год), командир 44-го Донского казачьего полка (1878 год), черкасский окружной воинский начальник (1888-1889 годы), командир 1-го Донского казачьего полка (1889-1900 годы), 1-й бригады 1-й Донской казачьей дивизии (1900-1904 годы).
Род Иловайских записан в дворянскую родословную книгу Области войска Донского.
Иллюстрации:
Герб дворянского рода Иловайских. Архив БРЭ.
В. Д. Иловайский. Портрет работы мастерской Дж. Доу. 1822–28. Эрмитаж (Военная галерея Зимнего дворца, С.-Петербург). Архив БРЭ.
А. В. Иловайский. Портрет работы мастерской Дж. Доу. 1825. Эрмитаж (Военная галерея Зимнего дворца, С.-Петербург). Архив БРЭ.