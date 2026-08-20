ИЛОТЫ (др.-греч. εἵλωτες ‒ букв. «взятый в плен», «военнопленный»)

Зависимое население в Спарте .

Илотия в Спарте – особая форма зависимости, которая не совпадает ни с крепостной зависимостью крестьян Средневековой Европы или России XVIII–XIX вв., ни с классическим античным рабством . Древние так же, как и мы, не смогли причислись илотов ни к одной известной им социальной группе и определили их положение очень широко – «между свободными и рабами». Античная традиция относила илотов к рабам, принадлежавшим спартанской общине в целом. Принято считать, что илотия – это форма коллективного рабства, возникшего в ходе экспансии дорийцев на территорию Лаконии.

Система илотии в Мессении сложилась на несколько веков позднее и была результатом двух Мессенских войн (VIII–VII вв. до н.э.). Из-за многочисленности мессенских илотов в традиции илот и мессенянин стали синонимами (Thuc., I, 101, 2). Феномен илотии заключается в двойственной зависимости илотов как от государства, так и от их собственных индивидуальных владельцев. Формально илоты были совместной собственностью всей общины, т. е. государственными рабами, прикрепленными к земле и приписанными к отдельным спартиатам для обработки их наделов (клеров).

Особая форма рабства породила и особые отношения собственности. Конечно, отдельный спартиат был их господином, но до известной степени условным: он отвечал перед общиной за их поведение, не имел права под страхом религиозного проклятия брать с них больше установленной нормы (Plut. Mor., 239 d), не мог ни продавать, ни освобождать своих илотов. Илоты обладали рядом прав, гарантированных им государством. Они могли иметь жен и вести семейную жизнь. Им было даровано право убежища в храме Посейдона на Тенаре (Thuc. I, 128, 1).

Во время Пелопоннесской войны спартанцы стали привлекать илотов к военной службе в качестве гоплитов. Это была добровольная повинность и воспринималась илотами как шаг вверх по социальной лестнице, так как за свою службу они получали свободу. На рубеже V–IV вв. до н.э. освобождение илотов и превращение их в неодамодов (досл. «новых граждан») носило вполне массовый характер. Внушение презрения и отвращения к илотам как существам низшего порядка было одним из обязательных воспитательных моментов спартанской образовательной системы. Молодым спартиатам специально показывали пьяных и неопрятных илотов, чтобы воспитать в них глубокое отвращение к тем.

Недоверие спартанцев по отношению к илотам во многом объясняется многочисленностью последних (около 200 тыс.). Спартанцы жили в постоянном страхе перед их восстаниями (Critias ap. Lyban. Or., XXV, 63; Xen. Lac. pol., 12, 4) и создали целую систему репрессивных мер, например, криптии, или тайные убийства илотов, которые стали основной формой их устрашения. Легитимность криптиям придавал сакральный обряд – ежегодное объявление эфорами войны илотам (Plut. Lyc., 28, 7). Самое крупное в истории Спарты восстание илотов произошло в 464 г. до н.э. и вошло в историю под названием Третьей Мессенской войны (Thuc., I, 103; Diod., XI, 64, 4). Мессенские илоты были освобождены фиванцами в 370/69 г. до н.э., и Мессения с помощью Фив обрела самостоятельность и полную независимость от Спарты. (Polyb., XVI, 13, 1). Набис в 196 г. до н.э. освободил часть лаконских илотов, наделив их гражданскими правами.

Система илотии просуществовала в Спарте вплоть до римского периода, когда илоты исчезли, превратившись в свободных земледельцев. Сама продолжительность существования илотии показывает, что созданная модель отношений между спартиатами и илотами была вполне эффективной.

Автор статьи: Л.Г. Печатнова