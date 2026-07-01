ИЛОРИН
ИЛОРИН - город на юго-западе Нигерии, административный центр штата Квара.
Население 847,6 тысяч человек (2007 год). Расположен на реке Аса (бассейн реки Нигер). Крупный транспортный узел. Международный аэропорт.
Основан в конце XVIII века народом йоруба, столица государственного образования в составе империи Ойо. В 1817году при поддержке халифата Сокото Илорин возглавил мятеж ряда городов йоруба против правителей Ойо. Около 1829 года вошёл в состав халифата Сокото как эмират Илорин. Во 2-й половине XIX века участвовал в войнах с Ибаданом. В 1897 году захвачен британскими войсками, в 1900 году включён в состав протектората Северного Нигерия (при формальном сохранении власти эмира). В результате административной реформы, проведённой правительством независимой Нигерии в 1966-1967 годах, эмиры Илорина лишились всех властных прерогатив. С 1967 года столица образованного в том же году штата Квара. Сохранились: мечеть Альфа-Алими и резиденция эмира (1831 год), Джума-мечеть (середина XX века).
Илорин - крупный центр культуры, науки и образования. Национальный центр механизации сельского хозяйства, Нигерийский исследовательский институт систем хранения сельскохозяйственной продукции, Национальный институт социальных исследований М. Имуду (1990 год). Университет Илорина (1975 год), университет аль-Хикма (2003 год), политехнический институт штата Квара (1972 год). Музей этнографии и археологии. Стадион (20 тысяч мест).
Торговый центр сельскохозяйственного региона (ямс, маниок, кукуруза, сорго, просо, рис, перец, арахис, масличная пальма, орехи кола, хлопок; крупный рогатый скот, птица). Предприятия пищевой (производство сахара, масла, пива, безалкогольных напитков и др.), табачной, мыловаренной, бумажной промышленности. Лесопильный завод, спичечная фабрика. Хлопкоочистка. Кустарные промыслы (керамика, ткани, резьба по дереву, плетёные и кожаные изделия).