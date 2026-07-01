ИЛОРИН

ИЛОРИН - город на юго-западе Нигерии, административный центр штата Квара.

Население 847,6 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен на реке Аса (бас­сейн реки Ни­гер). Круп­ный транс­порт­ный узел. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в конце XVIII века на­ро­дом йо­ру­ба, сто­ли­ца государственного об­ра­зо­ва­ния в со­ста­ве им­пе­рии Ойо . В 1817году при под­держ­ке ха­ли­фа­та Со­ко­то Илорин воз­гла­вил мя­теж ря­да го­ро­дов йо­ру­ба про­тив пра­ви­те­лей Ойо. Около 1829 года во­шёл в со­став ха­ли­фа­та Со­ко­то как эми­рат Илорин. Во 2-й половине XIX века уча­ст­во­вал в вой­нах с Иба­да­ном. В 1897 году за­хва­чен британскими вой­ска­ми, в 1900 году вклю­чён в со­став про­тек­то­ра­та Северного Ни­ге­рия (при фор­маль­ном со­хра­не­нии вла­сти эми­ра). В ре­зуль­та­те административной ре­фор­мы, про­ве­дён­ной пра­ви­тель­ст­вом не­за­ви­си­мой Ни­ге­рии в 1966-1967 годах, эми­ры Илорина ли­ши­лись всех вла­ст­ных пре­ро­га­тив. С 1967 года сто­ли­ца об­ра­зо­ван­но­го в том же го­ду шта­та Ква­ра. Со­хра­ни­лись: ме­четь Аль­фа-Али­ми и ре­зи­ден­ция эми­ра (1831 год), Джу­ма-ме­четь (середина XX века).

Илорин - круп­ный центр куль­ту­ры, нау­ки и об­ра­зо­ва­ния. Национальный центр ме­ха­ни­за­ции сельского хозяйства, Ни­ге­рий­ский ис­сле­до­вательский институт сис­тем хра­не­ния сельскохозяйственной про­дук­ции, Национальный институт со­ци­аль­ных ис­сле­до­ва­ний М. Иму­ду (1990 год). Университет Илорина (1975 год), университет аль-Хик­ма (2003 год), по­ли­тех­нический институт шта­та Ква­ра (1972 год). Му­зей эт­но­гра­фии и ар­хео­ло­гии. Ста­ди­он (20 тысяч мест).

Тор­го­вый центр сельскохозяйственного ре­гио­на (ямс, ма­ни­ок, ку­ку­ру­за, сор­го, про­со, рис, пе­рец, ара­хис, мас­лич­ная паль­ма, оре­хи ко­ла, хло­пок; круп­ный ро­га­тый скот, пти­ца). Пред­при­ятия пи­ще­вой (про­изводство са­ха­ра, мас­ла, пи­ва, без­ал­ко­голь­ных на­пит­ков и др.), та­бач­ной, мы­ло­ва­рен­ной, бу­маж­ной промышленности. Ле­со­пиль­ный за­вод, спи­чеч­ная фаб­ри­ка. Хлоп­ко­очи­ст­ка. Кус­тар­ные про­мыс­лы (ке­ра­ми­ка, тка­ни, резь­ба по де­ре­ву, пле­тё­ные и ко­жа­ные из­де­лия).

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