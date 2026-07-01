ИЛОИЛО
ИЛОИЛО - город на Филиппинах, административный центр провинция Илоило.
Население 395,4 тысяч человек (2007 год). Расположен на юго-востоке о. Панай (группа Висайских о-вов в центр. части Филиппинского архипелага), на берегу залива Панай моря Сулу, при впадении в него реки Илоило. Узел автомобильных дорог, железнодорожное сообщение с северной частью озера Панай. Международный морской порт (главный центр страны по экспорту сахара); паромное сообщение с города Баколод на остров Негрос. Аэропорт Мандурриао.
Основан испанцами во 2-й половине XVI века под названием Ла-Пунта (La Punta). Современное название получил в XVI веке, став в 1688 году столицей одноименной провинции. Быстро развивался с 1855 года, после открытия порта для международной торговли. Город с 1890 года. В 1937 году в состав Илоило вошло несколько близлежащих населённых пунктов.
Среди архитектурных памятников - сооружения испанского форта Сан-Педро (1616-1700 годы), неоготическая церковь Святой Анны в Моло (сложена из кораллового известняка, 1831 год), кафедральный собор Нуэстра-Сеньора-де-ла-Канделария (1864 год) и евангелическая церковь в Харо (1900 год), неоклассические церкви Святого Иосифа (около 1607 года, перестроена в 1877-1893 годах), Ла-Пас (1870-1874 годы), здание таможни (начало XX века), особняки XIX-XX веков.
Крупный культурный и образовательный центр страны. 7 университетов, в т. ч. государственные - Висайский университет Филиппин (1908 год), Западно-Висайский университет (1924 год), Морской университет; частные - католические (смотрите Католицизм) Университет Святого Августина (1904 год; статус университета с 1953 года), Университет Святого Павла, протестантский Центральнофилиппинский университет (1905 год), Университетт Илоило (1947 год). Западно-Висайский технологический институт (1964 год); несколько колледжей, в т. ч. медицинский, бизнеса и искусства, науки и техники и др. Музей Илоило. Ежегодный танцевальный фестиваль Динагъянг (в январе).
Крупнейший экономический центр района Западных Висайских островов. Один из важнейших банковских центров страны. Сахарная, маслобойная, мукомольная, рыбоконсервная, цементная, швейная промышленность; судоремонт. Приморский климатический курорт.
К юго-западу от Илоило - церковь Миагао с двумя массивными колокольнями по сторонам пышно декорированного западного фасада (1786-1797 годы, включена в список Всемирного наследия), церковь Гуимбал (1774 год).