ИЛОИЛО

ИЛОИЛО - город на Филиппинах, административный центр провинция Илои­ло.

Население 395,4 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен на юго-вос­то­ке о. Па­най (груп­па Ви­сай­ских о-вов в центр. час­ти Фи­лип­пин­ско­го ар­хи­пе­ла­га), на бе­ре­гу залива Па­най мо­ря Су­лу, при впа­де­нии в не­го реки Илои­ло. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог, железнодорожное со­об­ще­ние с северной ча­стью озера Па­най. Ме­ж­ду­народный морской порт (главный центр стра­ны по экс­пор­ту са­ха­ра); па­ром­ное со­об­ще­ние с города Ба­ко­лод на остров Нег­рос. Аэ­ро­порт Ман­дур­ри­ао.

Ос­но­ван ис­пан­ца­ми во 2-й половине XVI века под названием Ла-Пун­та (La Punta). Современное название по­лу­чил в XVI веке, став в 1688 году сто­ли­цей од­но­именной про­вин­ции. Бы­ст­ро раз­ви­вал­ся с 1855 года, по­сле от­кры­тия пор­та для ме­ж­ду­народной тор­гов­ли. Го­род с 1890 года. В 1937 году в со­став Илоило во­шло несколько близ­ле­жа­щих на­се­лён­ных пунк­тов.

Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков - со­ору­же­ния испанского фор­та Сан-Пед­ро (1616-1700 годы), нео­го­тическая церковь Святой Ан­ны в Мо­ло (сло­же­на из ко­ралло­во­го из­вест­ня­ка, 1831 год), ка­фед­раль­ный со­бор Нуэ­ст­ра-Сень­о­ра-де-ла-Кан­де­ла­рия (1864 год) и еван­ге­лическая церковь в Ха­ро (1900 год), не­оклас­сические церк­ви Святого Ио­си­фа (около 1607 года, перестроена в 1877-1893 годах), Ла-Пас (1870-1874 годы), зда­ние та­мож­ни (начало XX века), особ­ня­ки XIX-XX веков.

Круп­ный куль­тур­ный и об­ра­зо­ва­тель­ный центр стра­ны. 7 университетов, в т. ч. го­судар­ст­вен­ные - Ви­сай­ский университет Фи­лип­пин (1908 год), За­пад­но-Ви­сай­ский университет (1924 год), Морской университет; ча­ст­ные - ка­то­ли­че­ские (смотрите Католицизм ) Университет Святого Ав­гу­сти­на (1904 год; ста­тус университета с 1953 года), Университет Святого Пав­ла, про­тес­тант­ский Цен­траль­но­фи­лип­пин­ский университет (1905 год), Университетт Илоило (1947 год). За­пад­но-Ви­сай­ский тех­но­ло­гический институт (1964 год); несколько кол­лед­жей, в т. ч. ме­ди­цин­ский, биз­не­са и ис­кус­ст­ва, нау­ки и тех­ни­ки и др. Му­зей Илоило. Еже­год­ный тан­це­валь­ный фес­ти­валь Ди­нагъ­янг (в ян­ва­ре).

Круп­ней­ший эко­но­мический центр района Западных Ви­сай­ских островов. Один из важ­ней­ших бан­ков­ских цен­тров стра­ны. Са­хар­ная, мас­ло­бой­ная, му­ко­моль­ная, ры­бо­кон­серв­ная, це­мент­ная, швей­ная промышленность; су­до­ре­монт. При­мор­ский кли­ма­тический ку­рорт.

К юго-за­па­ду от Илоило - церковь Миа­гао с дву­мя мас­сив­ны­ми ко­ло­коль­ня­ми по сто­ро­нам пыш­но де­ко­ри­ро­ван­но­го западного фа­са­да (1786-1797 годы, вклю­че­на в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия), церковь Гу­им­бал (1774 год).

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