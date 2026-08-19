ИЛЬМОВАЯ ПАДЬ
ИЛЬМОВАЯ ПАДЬ - могильник I века до н.э. - I века н.э. в урочище Ильмовая падь (Бурятия).
Принадлежал хунну, один из наиболее крупных могильников в Забайкалье (более 300 курганов).
Археологические исследования Ю.Д. Талько-Гринцевича (1896-1897), Г.П. Сосновского (1928-1929), П.Б. Коновалова (1970-е годы), Б.Б. Дашибалова (с 1990-х годов).
Большинство захоронений совершено под каменными кладками округлых или четырёхугольных очертаний, в гробах или двойных камерах (гроб в срубе), на глубине от 1,4 до 4,5 м. Выделяются «большие» (или «княжеские») курганы - квадратные в плане каменные ограды 15 × 15 м и более, высотой до 1,5 м, с южной стороны которых находится дромос длиной до 12 м, ведущий в могилу на глубину 10-14 м; некоторые могильные ямы разделены каменными перегородками и перекрыты бревенчатыми накатами, внутри гроб в срубе, обложенном камнем. В нескольких случаях близ больших курганов выявлены неглубокие могилы практически без наземных сооружений; погребённые здесь люди, возможно, были насильственно умерщвлены. Трупоположения; преобладает ориентировка головой в северном секторе. Лощёные горшки и кувшинообразные сосуды, часть изготовлена на ручном гончарном круге, орнамент волнистый (прочерченный или из налепных валиков). Железные удила с псалиями, трёхлопастные наконечники стрел, железные и бронзовые пряжки, ложечковидные подвески, бронзовые фигурки коней, ажурная пластина, птичка из белого мергеля, костяные накладки на лук, свистунки стрел, цилиндр с изображением дракона, палочки (возможно, для еды), лопаточка, стеклянные бусы и др. Китайские ткани нескольких видов (использовались и для обивки гробов при помощи бронзовых розеток), фрагменты лаковых чашечек, бронзовых зеркал, изделий из белого нефрита. Большинство курганов ограблено, тем не менее сохранившиеся находки и особенности погребальных обрядов свидетельствуют о выраженной имущественной и социальной дифференциации. С материалами из Ильмовой пади соотносятся отмеченные в китайских источниках обычаи хунну: погребения в двойных деревянных гробах, погребения представителей знати - с «любимыми слугами» и другое.
Иллюстрация:
Ильмовая падь. Рисунок китайской шёлковой ткани из могилы 128 (по Г. П. Сосновскому). Архив БРЭ.