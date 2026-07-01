ИЛЬМИНСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

ИЛЬМИНСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ - российский педагог, миссионер, востоковед, филолог, член-корреспондент Петербургской Академии Наук.

Ро­дил­ся в се­мье свя­щен­ни­ка. В 1846 году окон­чил Ка­зан­скую ду­хов­ную ака­де­мию (КДА), ос­тав­лен ба­ка­лав­ром ес­тественных на­ук и турецко-татарских язы­ков; вско­ре на­зна­чен чле­ном ко­мис­сии для про­вер­ки татарского пе­ре­во­да Но­во­го За­ве­та. На­прав­лен в Санкт-Пе­тер­бург для про­вер­ки пе­ре­во­дов на татарский язык бо­го­слу­жеб­ных книг (1850). В 1851-1853 годах ко­ман­ди­ро­ван в Ос­ман­скую им­пе­рию для изу­че­ния ис­ла­ма, по­се­тил Еги­пет, Па­ле­сти­ну, Ли­ван и Си­рию, ос­во­ил арабский, турецкий и персидский язы­ки. С 1854 года пре­по­да­вал арабский и турецкий язы­ки на про­ти­во­му­суль­ман­ском от­де­ле­нии при КДА, профессор (1857-1858, 1863-1872; пе­ре­рыв в пре­по­да­ва­нии свя­зан с вы­ну­ж­ден­ным ухо­дом Ильминского из ака­де­мии из-за кон­флик­та с рек­то­ром). В конце 1850-х годов вхо­дил в осо­бый комитет КДА, ко­то­рый ра­бо­тал над под­го­тов­кой русского си­но­даль­но­го пе­ре­во­да Биб­лии. Слу­жил пе­ре­во­дчи­ком при Орен­бург­ской по­гра­нич­ной ко­мис­сии (1858-1861). Профессор турецко-татарского язы­ка в Ка­зан­ском университете (1863-1872), ре­дак­ти­ро­вал «Из­вес­тия» и «За­пис­ки» Ка­зан­ско­го университета (1867-1872).

В 1863 году ос­но­вал в Ка­за­ни ча­ст­ную кре­щё­но-та­тар­скую шко­лу, став­шую цен­траль­ной для мис­сио­нер­ских школ Ка­зан­ской и со­сед­них гу­бер­ний. Сис­те­ма ино­род­че­ско­го об­ра­зо­ва­ния, соз­дан­ная Ильминским, вклю­ча­ла: под­го­тов­ку пре­по­да­ва­те­лей из луч­ших пред­ста­ви­те­лей про­све­щае­мых на­ро­дов; соз­да­ние близ­ких к се­мей­ным от­но­ше­ний ме­ж­ду пре­по­да­ва­те­лем и уче­ни­ка­ми, жи­ву­щи­ми в шко­ле; ра­душ­ный при­ём ро­ди­те­лей, на­ве­щав­ших де­тей; на­чаль­ное обу­че­ние на род­ном язы­ке, по­сле­дую­щее обу­че­ние на русском язы­ке для при­об­ще­ния к рус­ской и ми­ро­вой куль­ту­ре. Луч­шие учи­те­ля не­рус­ских народных школ, по за­мыс­лу Ильминского, - ли­ца од­ной на­цио­наль­но­сти с уче­ни­ка­ми. Ор­га­ни­за­ци­он­ную струк­ту­ру, фор­мы и ме­то­ды ра­бо­ты русских школ Ильминский стре­мил­ся при­спо­со­бить к национальным осо­бен­но­стям на­се­ле­ния (пе­ре­движ­ные шко­лы для ко­че­вых на­ро­дов, ин­тер­на­ты при шко­лах для ка­захского на­се­ле­ния и пр.). При­ме­не­ние в обу­че­нии раз­го­вор­ных татарского, башкирского, ка­захского и других язы­ков спо­соб­ст­во­ва­ло раз­ви­тию национальных литературных язы­ков, из­да­нию на них учеб­ной и дет­ской литературы.

С Ильминским и его по­сле­до­ва­те­лями свя­за­но соз­да­ние на ос­но­ве ки­рил­ли­цы сис­те­мы пись­мен­но­сти на­ро­дов, поль­зо­вав­ших­ся пре­ж­де арабским ал­фа­ви­том или не имев­ших сво­ей аз­бу­ки. Например, для кре­щё­ных та­тар он из­дал несколько пе­ре­во­дов Бу­к­ва­ря (1862, 1864, 1867 и др.), а так­же другие учеб­ные по­со­бия. Ос­но­вой дет­ско­го вос­пи­та­ния он счи­тал глав­ные за­по­ве­ди Бо­жии: лю­бовь к Бо­гу и к ближ­не­му. Для хри­сти­ан­ско­го нау­че­ния ви­дел не­об­хо­ди­мость в пе­ре­во­де Биб­лии и бо­го­слу­же­ния на национальные язы­ки: Ильминский пе­ре­вёл на татарский язык кни­ги Вет­хо­го и Но­во­го За­ве­та, Ча­со­слов, текст пас­халь­ной служ­бы и др. В 1870 году сис­те­ма Ильминского бы­ла офи­ци­аль­но ут­вер­жде­на для По­вол­жья, Средней Азии и Си­би­ри, од­на­ко на прак­ти­ке она час­то ис­ка­жа­лась тре­бо­ва­ния­ми ско­рей­ше­го пе­ре­хо­да к пре­по­да­ва­нию на русском языке. В 1872 году Ильминский на­зна­чен ди­рек­то­ром Ка­зан­ской ино­род­че­ской учи­тель­ской се­ми­на­рии, ко­то­рая го­то­ви­ла учи­те­лей для татарских, мордовских, ма­рий­ских, чу­вашских, удмуртских школ. За 50 лет шко­лы сис­те­мы Ильминского вы­пус­ти­ли свыге 6 тысяч человек, в т.ч. 900 учи­те­лей, зна­чительное чис­ло свя­щен­ни­ков, сфор­ми­ро­вав ин­тел­ли­ген­цию на­ро­дов По­вол­жья и дав тол­чок раз­ви­тию их национальных куль­тур.

Соз­дан­ное Ильминским на­прав­ле­ние в мис­сио­нер­ском вос­то­ко­ве­де­нии во мно­гом оп­ре­де­ли­ло го­су­дар­ст­вен­но-цер­ков­ную по­ли­ти­ку Российской им­пе­рии по­след­ней тре­ти XIX века. Ильминский был глав­ным со­вет­ни­ком обер-про­ку­ро­ра Си­но­да К.П. По­бе­до­нос­це­ва по де­лам пра­во­слав­но­го мис­сио­нер­ст­ва на Вос­то­ке. Ли­шён­ный со­слов­ных и эт­нических пред­рас­суд­ков, Ильминский был убе­ж­дён в том, что толь­ко при­об­ще­ние к пра­во­сла­вию даст не­рус­ским на­ро­дам Рос­сии дос­туп к цен­но­стям ми­ро­вой куль­ту­ры. Ильминскому при­над­ле­жит важ­ное ме­сто в тюр­ко­ло­гии как из­да­те­лю со­чи­не­ния «Ки­таб-Бир­ки­ли» - из­ло­же­ния му­сульман­ско­го ве­роуче­ния (1855), па­мят­ни­ка XVI века «Ба­бур-на­ме» - ав­то­био­гра­фических за­пи­сок сул­та­на Ба­бу­ра на джа­га­тай­ском на­ре­чии, об­ра­тив­ших на се­бя вни­ма­ние западных ори­ен­та­ли­стов (1857). Ав­тор цик­ла ра­бот по тюркскому язы­ко­зна­нию, в ча­ст­но­сти пер­во­го в ми­ро­вой нау­ке ис­сле­до­ва­ния грам­ма­тического строя ка­захского языка (1861). Как биб­ле­ист за­ни­мал­ся про­бле­ма­ми пе­ре­во­да Биб­лии на цер­ков­нославянский язык.

Иллюстрация:

Н.И. Иль­мин­ский. Гра­вю­ра В.В. Ма­тэ по фо­то­гра­фии. Архив БРЭ.

Сочинения:

Ис­то­рия про­ро­ков Раб­гу­зы на джа­га­тай­ском на­ре­чии. Ка­зань, 1859;

Са­мо­учи­тель рус­ской гра­мо­ты для кир­ги­зов. Ка­зань, 1861;

«Ир-Тар­гын», кир­гиз­ская по­весть. Ка­зань, 1861;

О цер­ков­ном бо­го­слу­же­нии на ино­род­че­ских язы­ках // Пра­во­слав­ный со­бе­сед­ник. 1883. Март;

Из пе­ре­пис­ки по воп­ро­су о при­ме­не­нии рус­ско­го ал­фа­ви­та к ино­род­че­ским язы­кам. Ка­зань, 1883;

Обу­че­ние цер­ков­но­сла­вян­ской гра­мо­те... Ка­зань, 1885.