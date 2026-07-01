ИЛЬМИНСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
ИЛЬМИНСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ - российский педагог, миссионер, востоковед, филолог, член-корреспондент Петербургской Академии Наук.
Родился в семье священника. В 1846 году окончил Казанскую духовную академию (КДА), оставлен бакалавром естественных наук и турецко-татарских языков; вскоре назначен членом комиссии для проверки татарского перевода Нового Завета. Направлен в Санкт-Петербург для проверки переводов на татарский язык богослужебных книг (1850). В 1851-1853 годах командирован в Османскую империю для изучения ислама, посетил Египет, Палестину, Ливан и Сирию, освоил арабский, турецкий и персидский языки. С 1854 года преподавал арабский и турецкий языки на противомусульманском отделении при КДА, профессор (1857-1858, 1863-1872; перерыв в преподавании связан с вынужденным уходом Ильминского из академии из-за конфликта с ректором). В конце 1850-х годов входил в особый комитет КДА, который работал над подготовкой русского синодального перевода Библии. Служил переводчиком при Оренбургской пограничной комиссии (1858-1861). Профессор турецко-татарского языка в Казанском университете (1863-1872), редактировал «Известия» и «Записки» Казанского университета (1867-1872).
В 1863 году основал в Казани частную крещёно-татарскую школу, ставшую центральной для миссионерских школ Казанской и соседних губерний. Система инородческого образования, созданная Ильминским, включала: подготовку преподавателей из лучших представителей просвещаемых народов; создание близких к семейным отношений между преподавателем и учениками, живущими в школе; радушный приём родителей, навещавших детей; начальное обучение на родном языке, последующее обучение на русском языке для приобщения к русской и мировой культуре. Лучшие учителя нерусских народных школ, по замыслу Ильминского, - лица одной национальности с учениками. Организационную структуру, формы и методы работы русских школ Ильминский стремился приспособить к национальным особенностям населения (передвижные школы для кочевых народов, интернаты при школах для казахского населения и пр.). Применение в обучении разговорных татарского, башкирского, казахского и других языков способствовало развитию национальных литературных языков, изданию на них учебной и детской литературы.
С Ильминским и его последователями связано создание на основе кириллицы системы письменности народов, пользовавшихся прежде арабским алфавитом или не имевших своей азбуки. Например, для крещёных татар он издал несколько переводов Букваря (1862, 1864, 1867 и др.), а также другие учебные пособия. Основой детского воспитания он считал главные заповеди Божии: любовь к Богу и к ближнему. Для христианского научения видел необходимость в переводе Библии и богослужения на национальные языки: Ильминский перевёл на татарский язык книги Ветхого и Нового Завета, Часослов, текст пасхальной службы и др. В 1870 году система Ильминского была официально утверждена для Поволжья, Средней Азии и Сибири, однако на практике она часто искажалась требованиями скорейшего перехода к преподаванию на русском языке. В 1872 году Ильминский назначен директором Казанской инородческой учительской семинарии, которая готовила учителей для татарских, мордовских, марийских, чувашских, удмуртских школ. За 50 лет школы системы Ильминского выпустили свыге 6 тысяч человек, в т.ч. 900 учителей, значительное число священников, сформировав интеллигенцию народов Поволжья и дав толчок развитию их национальных культур.
Созданное Ильминским направление в миссионерском востоковедении во многом определило государственно-церковную политику Российской империи последней трети XIX века. Ильминский был главным советником обер-прокурора Синода К.П. Победоносцева по делам православного миссионерства на Востоке. Лишённый сословных и этнических предрассудков, Ильминский был убеждён в том, что только приобщение к православию даст нерусским народам России доступ к ценностям мировой культуры. Ильминскому принадлежит важное место в тюркологии как издателю сочинения «Китаб-Биркили» - изложения мусульманского вероучения (1855), памятника XVI века «Бабур-наме» - автобиографических записок султана Бабура на джагатайском наречии, обративших на себя внимание западных ориенталистов (1857). Автор цикла работ по тюркскому языкознанию, в частности первого в мировой науке исследования грамматического строя казахского языка (1861). Как библеист занимался проблемами перевода Библии на церковнославянский язык.
Иллюстрация:
Н.И. Ильминский. Гравюра В.В. Матэ по фотографии. Архив БРЭ.
Сочинения:
История пророков Рабгузы на джагатайском наречии. Казань, 1859;
Самоучитель русской грамоты для киргизов. Казань, 1861;
«Ир-Таргын», киргизская повесть. Казань, 1861;
О церковном богослужении на инородческих языках // Православный собеседник. 1883. Март;
Из переписки по вопросу о применении русского алфавита к инородческим языкам. Казань, 1883;
Обучение церковнославянской грамоте... Казань, 1885.