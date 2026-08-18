«ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ РОССИЯ»

«ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ РОССИЯ» - литературный иллюстрированный журнал.

Вы­хо­дил в Па­ри­же в 1924-1939 годах (пер­вые пол­то­ра го­да раз в две не­де­ли, за­тем еже­не­дель­но). Ос­но­ва­тель и пер­вый ре­дак­тор - М. П. Ми­ро­нов.

Жур­нал ори­ен­ти­ро­вал­ся на ши­ро­кие слои русской эмиг­ра­ции, что оп­ре­де­ля­ло его прин­ци­пи­аль­ные ус­та­нов­ки на раз­вле­ка­тель­ность, бес­при­стра­ст­ность, от­стра­нён­ность от по­ли­тической жиз­ни (не ис­клю­чав­шую, од­на­ко, про­яв­ле­ний ан­ти­боль­ше­ви­ст­ско­го па­фо­са в ху­дожественной про­зе), тща­тель­ность по­ли­гра­фического ис­пол­не­ния. Сре­ди пи­са­те­лей русской эмиг­ра­ции, пе­ча­тав­ших­ся в «Иллюстрированной России», - А. И. Ку­прин , И. А. Бу­нин, М. А. Ал­да­нов, Б. К. Зай­цев, С. Чёр­ный, З. Н. Гип­пи­ус и др.

Пуб­ли­ко­ва­лись так­же про­из­ве­де­ния пи­са­те­лей Советской Рос­сии (М. М. Зо­щен­ко, И. Иль­фа и Е. Пет­ро­ва, П. Ф. Ни­ли­на и др.). В ка­че­ст­ве литературного при­ло­же­ния к жур­на­лу вы­хо­ди­ли со­чи­не­ния Н. В. Го­го­ля, Л. Н. Тол­сто­го, Ф. М. Дос­то­ев­ско­го, В. М. Гар­ши­на, Н. С. Лес­кова, И. А. Гон­ча­ро­ва, И. С. Тур­ге­не­ва, М. Е. Сал­ты­ко­ва-Щед­ри­на, а так­же М. А. Ал­да­но­ва, А. М. Ре­ми­зо­ва, Д. С. Ме­реж­ков­ско­го, В. И. Ка­тае­ва и др.

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