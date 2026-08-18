«ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ РОССИЯ»
«ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ РОССИЯ» - литературный иллюстрированный журнал.
Выходил в Париже в 1924-1939 годах (первые полтора года раз в две недели, затем еженедельно). Основатель и первый редактор - М. П. Миронов.
Журнал ориентировался на широкие слои русской эмиграции, что определяло его принципиальные установки на развлекательность, беспристрастность, отстранённость от политической жизни (не исключавшую, однако, проявлений антибольшевистского пафоса в художественной прозе), тщательность полиграфического исполнения. Среди писателей русской эмиграции, печатавшихся в «Иллюстрированной России», - А. И. Куприн, И. А. Бунин, М. А. Алданов, Б. К. Зайцев, С. Чёрный, З. Н. Гиппиус и др.
Публиковались также произведения писателей Советской России (М. М. Зощенко, И. Ильфа и Е. Петрова, П. Ф. Нилина и др.). В качестве литературного приложения к журналу выходили сочинения Н. В. Гоголя, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, В. М. Гаршина, Н. С. Лескова, И. А. Гончарова, И. С. Тургенева, М. Е. Салтыкова-Щедрина, а также М. А. Алданова, А. М. Ремизова, Д. С. Мережковского, В. И. Катаева и др.