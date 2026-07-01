ИЛЛЮМИНАТЫ

Иллюминаты — самоназвание членов ряда тайных религиозно-мистических обществ, существовавших в разное время в нескольких странах Зап. Европы XV—XVIII вв.

Первые объединения И. зафиксированы в Испании конца XV — начала XVI в. С 1525 инквизиция начала их преследование по обвинению в ереси. Судя по материалам процессов, взгляды испанских И. были близки воззрениям Эразма Роттердамского и предполагали возврат церкви к простоте изначального христианства, отказ от института монашества, таинства исповеди и некоторых религиозных ритуалов. Несмотря на гонения, движение И. в Испании продолжалось до 2-й половины XVII в. Во Франции XVII в. к И. причисляли адептов мистического учения кюре из Пикардии П. Герена, а в середине XVIII в. — мартинистов. В 1780-е название И. приняли члены одной из масонских лож Авиньона.

Наиболее широкую известность получил возникший в 1776 баварский Орден И. Изначально это был, по сути, интеллектуальный кружок, который со своими студентами создал в университете Ингольштадта профессор канонического права А. Вейсгаупт. Участники кружка ставили себе целью противодействовать влиянию иезуитов на умы соотечественников и распространять принципы Просвещения . Число И. постепенно увеличивалось, а со вступлением в их ряды барона А. фон Книгге (1778) деятельность Ордена распространилась на другие государства Германии и на Австрию. К Ордену примкнули члены ряда масонских лож. К середине 1780-х число И. достигло 12 тыс. Среди них было немало представителей элит: аристократов, высокопоставленных чиновников, интеллектуалов, в частности, Гердер и Гёте . С развитием и расширением организации изменилась и ее конечная цель: теперь таковой стало мирное установление республики как результат просвещения умов, однако знали о ней лишь члены Ордена высшей степени инициации. В 1784 между Вейсгауптом и Книгге возникло соперничество за влияние внутри Ордена. Книгге покинул ряды И. и в 1785 разоблачил в печати их деятельность. В 1787 баварские власти опубликовали захваченные полицией секретные документы Ордена и запретили его деятельность. Вейсгаупту пришлось покинуть Баварию. Попытка веймарского интеллектуала И. И. К. Боде (1731—1793) восстановить деятельность Ордена в форме подпольной организации успехом не увенчалась.

Лит.: Márquez A. Los alumbrados: Orígenes y filosofía (1525—1559). Madrid, 1980; Llorca B. La Inquisición española y los alumbrados (1509—1667). Salamanca, 1980; Trossbach W. Der Schatten der Aufklärung: Bauern, Bürger und Illuminaten in der Grafschaft Wied-Neuwied. Fulda, 1991; Der Illuminatenorden (1776—1785/87): Ein politischer Geheimbund der Aufklärungszeit. Frankfurt, 1997; Labbé F. Correspondances maçonniques 1777—1783. Franc-maçonnerie, Illuminisme, Rose-Croix d’Or, Stricte Observance. Paris, 2016.