ИЛЛИРИЗМ
ИЛЛИРИЗМ - хорватское общественно-политическое и культурное движение в 1830-1840-х годов.
Развернулось в Хорватии, Славонии, Далмации, Военной границе, затронуло др. южнославянские земли, получило поддержку части сербов и словенцев. Иллиризм был вызван подъёмом национального движения в Европе в результате Французской революции XVIII века и наполеоновских войн, началом складывания хорватской нации в условиях государственного, административно-политического, экономического и культурного разделения и угнетённого положения хорватского народа.
Представители иллиризма выдвигали лозунг создания «Великой Иллирии», которая должна была охватить все южнославянские и частично неславянские области. Южные славяне рассматривались ими как один народ, произошедший от древних иллирийцев (последние объявлялись автохтонным населением Юго-Восточной Европы). Первым шагом к созданию «Великой Иллирии», по мнению идеологов иллиризма, должно было стать литературно-языковое объединение южных славян.
Руководство движением иллиризма взяла на себя либеральная хорватская буржуазия, боровшаяся против попыток венгров утвердить в хорватских областях свою политическую и культурную гегемонию, в частности заменить венгерским языком использовавшуюся в качестве государственного языка латынь. В движении иллиризма приняли участие дворянство, интеллигенция, горожане, духовенство, отдельные аристократы.
В созданных Наполеоном I Бонапартом Иллирийских провинциях административным языком являлся «иллирийский» язык (штокавский диалект, на котором говорила б. ч. хорватов и все сербы; смотрите Сербскохорватский язык). Это оказало влияние на политическое и культурное развитие южнославянских земель, отошедших по решению Венского конгресса 1814-1815 годов к Австро-Венгрии.
В 1830 году Л. Гай в работе «Kratka osnova hrvatsko-slavenskoga pravopisanja» предложил реформу орфографии. В начале 1830-х годов в Загребе возникло объединение писателей, в которое вошли граф Я. Драшкович, Л. Гай, С. Враз, П. Прерадович и др., декларировавшие литературные и некоторые политические принципы иллиризма. В 1832 году вышла брошюра Драшковича «Disertatio iliti Razgovor darovan gospodi poklisarom» о политических и экономических нуждах Хорватии и Словении, в которой нашли своё яркое выражение идеи иллиризма. В том же году И. Деркос поставил вопрос о едином литературном хорватском языке. В это же время появилась грамматика «иллирийского» языка И. Берлича.
В 1835 году Л. Гай начал издавать в Загребе первую национальную газету «Novine hrvatske» с литературным приложением «Danica hrvatska, slavonska i dalmatinska» (выходили на кайкавском диалекте, распространённом в Хорватии, и в старом неупорядоченном правописании; с 1836 года издавались на новом литературном языке под названием «Danica ilirska»). Гай считал первоочередной задачей иллиризма развитие хорватской национальной культуры и языка, которые рассматривались им как общие для всех южных славян. Во многом благодаря деятельности Гая началось создание на основе штокавского диалекта литературного сербскохорватского языка с двумя алфавитами - на кириллической и латинской графической основе.
В 1840-х годах в рамках движения иллиризма происходило становление хорватской литературы, для которой были характерны романтическое воспевание прошлого «иллиров», обращение к фольклору (патриотические песни Л. Гая, С. Враза, П. Прерадовича, поэмы И. Мажуранича и Д. Деметера, исторические повести Л. Вукотиновича и И. Кукулевича-Сакцинского и др.), зародилась литературная критика, развернулось любительское театральное движение, переживала подъём наука, в первую очередь история и лингвистика. В городах Хорватии и Славонии возникли читальни, превратившиеся в общественные клубы. В 1842 году при Загребской читальне была основана Матица илирска (смотрите Матица хорватская) для издания литературы на национальном языке. Заложены основы национального музея, в 1845 году создана кафедра национального языка и литературы в Загребской академии.
С начала 1840-х годов движение иллиризма, сохраняя общеюжнославянскую культурную ориентацию, приобрело выраженный политический характер (это побудило австрийские власти в 1843 году запретить употребление в печати слов «Иллирия» и «иллиры»). В иллиризме оформились два направления: либерально-дворянское (Иллирийская партия) и консервативное (Хорватско-венгерская партия, или «мадьяроны»).
Либералы (Л. Гай, И. Кукулевич-Сакцинский, Л. Вукотинович, Д. Кушлан и др.) выступали за административное объединение Хорватии, Славонии и Далмации, превращение сербскохорватского литературного языка в государственный, требовали предоставления гражданских свобод. Консерваторы (Я. Драшкович и др.) выдвигали программу развития «муниципальных прав» (автономии) Хорватии и Славонии в составе Венгерского королевства, настаивали на сохранении существующего строя с его сословными привилегиями.
В хорватском саборе и областных дворянских собраниях между либералами и консерваторами (смотрите Консерватизм) развернулась острая борьба. Во время Революции 1848-1849 годов в Венгрии хорватские либералы выдвинули лозунг преобразования Австрийской империи в федеративное государство с автономией южнославянских областей. В случае распада империи Гай и его сподвижники надеялись на создание независимого государства южных славян (сербов, хорватов и словенцев). Хорватский сабор 1848 года принял важнейшие постановления о политическом и социально-экономическом развитии Хорватии, Славонии и Далмации на либеральной основе.
Осенью 1848 года представители обоих течений иллиризма выступили в поддержку вторжения войск бана Й. Елачича в охваченную революционной борьбой Венгрию, что серьёзно подорвало авторитет движения. После введения в Хорватии октроированной конституции 04.03.1849 года, передачи Л. Гаем газеты «Danica ilirska» в распоряжение австрийских властей и подписания в 1850 году Венского языкового соглашения иллиризм пришёл в упадок. Его политическая программа свелась к идее автономии хорватских земель в составе Венгерского королевства и сотрудничества хорватов и словенцев с габсбургской монархией.