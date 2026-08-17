ИЛЛИРИЗМ

ИЛЛИРИЗМ - хорватское общественно-политическое и культурное движение в 1830-1840-х годов.

Раз­вер­ну­лось в Хор­ва­тии, Сла­во­нии, Дал­ма­ции, Во­ен­ной гра­ни­це, за­тро­ну­ло др. южнославянские зем­ли, по­лу­чи­ло под­держ­ку час­ти сер­бов и сло­вен­цев. Иллиризм был вы­зван подъ­ё­мом национального дви­же­ния в Ев­ро­пе в ре­зуль­та­те Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века и на­по­ле­о­нов­ских войн , на­ча­лом скла­ды­ва­ния хорватской на­ции в ус­ло­ви­ях государственного, административно-по­ли­тического, эко­но­мического и куль­тур­но­го раз­де­ле­ния и уг­не­тён­но­го по­ло­же­ния хорватского на­ро­да.

Пред­ста­ви­те­ли иллиризма вы­дви­га­ли ло­зунг соз­да­ния «Ве­ли­кой Ил­ли­рии», ко­то­рая долж­на бы­ла ох­ва­тить все южнославянские и час­тич­но не­сла­вян­ские об­лас­ти. Южные сла­вя­не рас­смат­ри­ва­лись ими как один на­род, про­изо­шед­ший от древ­них ил­ли­рий­цев (по­след­ние объ­яв­ля­лись ав­то­хтон­ным на­се­ле­ни­ем Юго-Восточной Ев­ро­пы). Пер­вым ша­гом к соз­да­нию «Ве­ли­кой Ил­ли­рии», по мне­нию идео­ло­гов иллиризма, долж­но бы­ло стать ли­те­ра­тур­но-язы­ко­вое объ­е­ди­не­ние южных сла­вян.

Ру­ко­во­дство дви­же­ни­ем иллиризма взя­ла на се­бя ли­бе­раль­ная хорватская бур­жуа­зия, бо­ров­шая­ся про­тив по­пы­ток венг­ров ут­вер­дить в хорватских об­лас­тях свою по­ли­тическую и куль­тур­ную ге­ге­мо­нию, в ча­ст­но­сти за­ме­нить венгерским язы­ком ис­поль­зо­вав­шую­ся в ка­че­ст­ве государственного язы­ка ла­тынь. В дви­же­нии иллиризма при­ня­ли уча­стие дво­рян­ст­во, ин­тел­ли­ген­ция, го­ро­жа­не, ду­хо­вен­ст­во, отдельные ари­сто­кра­ты.

В соз­дан­ных На­по­ле­о­ном I Бо­на­пар­том Ил­ли­рий­ских про­вин­ци­ях административным язы­ком яв­лял­ся «ил­ли­рий­ский» язык (што­кав­ский диа­лект, на ко­то­ром го­во­ри­ла б. ч. хор­ва­тов и все сер­бы; смотрите Серб­ско­хор­ват­ский язык). Это ока­за­ло влия­ние на по­ли­тическое и куль­тур­ное раз­ви­тие южнославянских зе­мель, ото­шед­ших по ре­ше­нию Вен­ско­го кон­грес­са 1814-1815 годов к Ав­ст­ро-Венг­рии.

В 1830 году Л. Гай в ра­бо­те «Kratka osnova hrvatsko-slavenskoga pra­vopisanja» пред­ло­жил ре­фор­му ор­фо­гра­фии. В начале 1830-х годов в За­гре­бе воз­ник­ло объ­е­ди­не­ние пи­са­те­лей, в ко­то­рое во­шли граф Я. Драш­ко­вич, Л. Гай, С. Враз, П. Пре­ра­до­вич и др., дек­ла­риро­вав­шие литературные и не­ко­то­рые по­ли­тические прин­ци­пы иллиризма. В 1832 году вы­шла бро­шю­ра Драш­ко­ви­ча «Disertatio iliti Razgovor da­rovan gospodi poklisarom» о по­ли­тических и эко­но­мических ну­ж­дах Хор­ва­тии и Сло­ве­нии, в ко­то­рой на­шли своё яр­кое вы­ра­же­ние идеи иллиризма. В том же го­ду И. Дер­кос по­ста­вил во­прос о еди­ном литературном хорватском язы­ке. В это же вре­мя поя­ви­лась грам­ма­ти­ка «ил­ли­рий­ско­го» язы­ка И. Бер­ли­ча.

В 1835 году Л. Гай на­чал из­да­вать в За­гребе пер­вую национальную газету «Novine hrvatske» с литературным при­ло­же­ни­ем «Danica hrvatska, sla­vonska i dalmatinska» (вы­хо­ди­ли на кай­кав­ском диа­лек­те , рас­про­стра­нён­ном в Хор­ва­тии, и в ста­ром не­упо­ря­до­чен­ном пра­во­пи­са­нии; с 1836 года из­да­ва­лись на но­вом литературном язы­ке под названием «Danica ilir­ska»). Гай счи­тал пер­во­оче­ред­ной за­дачей иллиризма раз­ви­тие хорватской национальной куль­ту­ры и язы­ка, ко­то­рые рас­смат­ри­ва­лись им как об­щие для всех южных сла­вян. Во мно­гом бла­го­да­ря дея­тель­но­сти Гая на­ча­лось соз­да­ние на ос­но­ве што­кав­ско­го диа­лек­та литературного серб­ско­хор­ват­ско­го язы­ка с дву­мя ал­фа­ви­та­ми - на ки­рил­лической и латинской гра­фической ос­но­ве.

В 1840-х годах в рам­ках дви­же­ния иллиризма про­ис­хо­ди­ло ста­нов­ле­ние хорватской литературы, для ко­то­рой бы­ли ха­рак­тер­ны ро­ман­тическое вос­пе­ва­ние про­шло­го «ил­ли­ров», об­ра­ще­ние к фольк­ло­ру (пат­рио­тические пес­ни Л. Гая, С. Вра­за, П. Пре­ра­до­ви­ча, по­эмы И. Ма­жу­ра­ни­ча и Д. Де­ме­те­ра, ис­то­рические по­вес­ти Л. Ву­ко­ти­но­ви­ча и И. Ку­ку­ле­ви­ча-Сак­цин­ско­го и др.), за­ро­ди­лась литературная кри­ти­ка, раз­вер­ну­лось лю­би­тель­ское те­ат­раль­ное дви­же­ние, пе­ре­жи­ва­ла подъ­ём нау­ка, в пер­вую оче­редь ис­то­рия и лин­гвис­ти­ка. В го­ро­дах Хор­ва­тии и Сла­во­нии воз­ник­ли чи­таль­ни, пре­вра­тив­шие­ся в об­щественные клу­бы. В 1842 году при За­греб­ской чи­таль­не бы­ла ос­но­ва­на Ма­ти­ца илир­ска (смотрите Ма­ти­ца хор­ват­ская) для из­да­ния литературы на национальном язы­ке. За­ло­же­ны ос­но­вы национального му­зея, в 1845 году соз­да­на ка­фед­ра национального язы­ка и литературы в За­греб­ской ака­де­мии.

С начала 1840-х годов дви­же­ние иллиризма, со­храняя об­ще­юж­но­сла­вян­скую куль­тур­ную ори­ен­та­цию, при­об­ре­ло вы­ра­жен­ный по­ли­тический ха­рак­тер (это по­бу­ди­ло австрийские вла­сти в 1843 году за­пре­тить упот­реб­ле­ние в пе­ча­ти слов «Ил­ли­рия» и «илли­ры»). В иллиризме офор­ми­лись два на­прав­ле­ния: ли­бе­раль­но-дво­рян­ское (Ил­ли­рий­ская пар­тия) и кон­сер­ва­тив­ное (Хорватско-венгерская пар­тия, или «мадь­я­ро­ны»).

Ли­бера­лы (Л. Гай, И. Ку­ку­ле­вич-Сак­цин­ский, Л. Ву­ко­ти­но­вич, Д. Куш­лан и др.) вы­сту­па­ли за административное объ­е­ди­не­ние Хор­ва­тии, Сла­во­нии и Дал­ма­ции, пре­вра­ще­ние серб­ско­хор­ват­ско­го литературного язы­ка в го­су­дар­ст­вен­ный, тре­бо­ва­ли пре­до­став­ле­ния гражданских сво­бод. Кон­сер­ва­то­ры (Я. Драш­ко­вич и др.) вы­дви­га­ли про­грам­му раз­ви­тия «му­ни­ци­паль­ных прав» (ав­то­но­мии) Хор­ва­тии и Сла­во­нии в со­ста­ве Венгерского ко­ро­лев­ст­ва, на­стаи­ва­ли на со­хра­не­нии су­ще­ст­вую­ще­го строя с его со­слов­ны­ми при­ви­ле­гия­ми.

В хорватском са­бо­ре и об­ла­ст­ных дво­рян­ских со­б­ра­ни­ях ме­ж­ду ли­бе­ра­ла­ми и кон­сер­ва­то­ра­ми (смотрите Консерватизм ) раз­вер­ну­лась ост­рая борь­ба. Во вре­мя Ре­во­лю­ции 1848-1849 годов в Венг­рии хорватские ли­бе­ра­лы вы­дви­ну­ли ло­зунг пре­об­ра­зо­ва­ния Австрийской им­пе­рии в фе­де­ра­тив­ное государство с ав­то­но­ми­ей южнославянских об­лас­тей. В слу­чае рас­па­да им­пе­рии Гай и его спо­д­виж­ни­ки на­дея­лись на соз­да­ние не­за­ви­си­мо­го государства южных сла­вян (сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев). Хорватский са­бор 1848 года при­нял важ­ней­шие по­ста­нов­ле­ния о по­ли­тическом и со­ци­аль­но-эко­но­мическом раз­ви­тии Хор­ва­тии, Сла­во­нии и Дал­ма­ции на ли­бе­раль­ной ос­но­ве.

Осе­нью 1848 года пред­ста­ви­те­ли обо­их те­че­ний иллиризма вы­сту­пи­ли в под­держ­ку втор­же­ния войск ба­на Й. Ела­чи­ча в ох­ва­чен­ную ре­во­люционной борь­бой Венг­рию, что серь­ёз­но по­дор­ва­ло ав­то­ри­тет дви­же­ния. По­сле вве­де­ния в Хор­ва­тии ок­трои­ро­ван­ной кон­сти­ту­ции 04.03.1849 года, пе­ре­да­чи Л. Га­ем газеты «Danica ilirska» в рас­по­ряже­ние австрийских вла­стей и под­пи­са­ния в 1850 году Вен­ско­го язы­ко­во­го со­гла­ше­ния иллиризм при­шёл в упа­док. Его по­ли­тическая про­грам­ма све­лась к идее ав­то­но­мии хорватских зе­мель в со­ста­ве Венгерского ко­ро­лев­ст­ва и со­труд­ни­че­ст­ва хор­ва­тов и сло­вен­цев с габс­бург­ской мо­нар­хи­ей.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)