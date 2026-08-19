ИЛЛИРИЙСКИЕ ПРОВИНЦИИ
ИЛЛИРИЙСКИЕ ПРОВИНЦИИ - административно-политическое образование под властью Франции в 1809-1813 годах с центром в Любляне.
Получили своё название от иллирийцев. Были созданы Наполеоном I Бонапартом из областей, отторгнутых от Австрийской империи по Пресбургскому миру 1805 года и Шёнбруннскому миру 1809 года. Иллирийские провинции включали часть Каринтии (западная Корушка), Крайну, часть Хорватии и Военной границы между рекой Сава и Адриатическим морем, Далмацию, Боку Которскую, Дубровник, Истрию, а также др. районы. Занимали территорию в 55 тыс. км2 с населением 1,5 млн. человек, главным образом хорватов и словенцев.
Военным и гражданской главой Иллирийских провинций был генерал-губернатор (вначале маршал О. Ф. де Мармон, затем генерал А. Г. Бертран). Иллирийские провинции состояли из шести гражданских и одной военной провинции. Гражданские провинции, во главе которых стояли интенданты, делились на кантоны, дистрикты и общины с бюрократическим управлением. В Военной границе была сохранена существовавшая милитаризованная система, отвечавшая военным потребностям Франции. Иллирийские провинции создавались Наполеоном как форпост Франции на Балканах для контроля над положением в Австрийской империи, а также для обеспечения прямого контакта с Турцией и транзитного торгового пути между Францией и Востоком.
Наполеон провёл в Иллирийских провинциях ряд реформ: был введён Кодекс Наполеона, созданы суды и администрация по французскому образцу, упразднены личная зависимость крестьян и судебная власть землевладельцев. Города были лишены автономии, уничтожены цехи, введены покровительственные пошлины для местной промышленности, свобода торговли, развёрнуто дорожное строительство, Церковь подчинена государству. Согласно декрету 1810 года была создана школьная система, находившаяся в ведении светских властей, с обучением в начальных и средних школах на сербскохорватском и словенском языках.
Эти мероприятия носили либеральный характер и способствовали росту национального самосознания местного населения. Однако политика французских властей привела к экономическому упадку и разорению населения Иллирийских провинций, начавшего борьбу за национальное освобождение. С разгромом Наполеона Австрия в 1813 году оккупировала Иллирийские провинции. По решению Венского конгресса 1814-1815 годов их территория была закреплена за Австрией. Австрийское правительство в основном ликвидировало французские нововведения, за исключением тех, которые отвечали его централизаторской политике.
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Архив БРЭ.