ИЛЛИРИЙСКИЕ ПРОВИНЦИИ

ИЛЛИРИЙСКИЕ ПРОВИНЦИИ - административно-политическое образование под властью Франции в 1809-1813 годах с центром в Любляне.

По­лу­чи­ли своё название от ил­ли­рий­цев . Бы­ли соз­да­ны На­по­ле­о­ном I Бо­на­пар­том из об­лас­тей, от­торг­ну­тых от Австрийской им­пе­рии по Прес­бург­ско­му ми­ру 1805 года и Шён­брунн­ско­му ми­ру 1809 года. Иллирийские провинции вклю­ча­ли часть Ка­рин­тии (западная Ко­руш­ка), Край­ну, часть Хор­ва­тии и Во­ен­ной гра­ни­цы ме­ж­ду рекой Са­ва и Ад­риа­ти­че­ским морем, Дал­ма­цию, Бо­ку Ко­тор­скую, Дуб­ров­ник, Ис­т­рию, а так­же др. рай­оны. Зани­ма­ли тер­ри­то­рию в 55 тыс. км2 с населением 1,5 млн. человек, главным образом хор­ва­тов и сло­вен­цев.

Во­енным и гражданской гла­вой Иллирийских провинций был генерал-гу­бер­на­тор (вна­ча­ле мар­шал О. Ф. де Мар­мон, за­тем генерал А. Г. Бер­тран). Иллирийские провинции со­стоя­ли из шес­ти гражданских и од­ной во­енной про­вин­ции. Гражданские про­вин­ции, во гла­ве ко­то­рых стоя­ли ин­тен­дан­ты, де­ли­лись на кан­то­ны, ди­ст­рик­ты и об­щи­ны с бю­ро­кра­тическим управ­ле­ни­ем. В Во­ен­ной гра­ни­це бы­ла со­хра­не­на су­ще­ст­во­вав­шая ми­ли­та­ри­зо­ван­ная сис­те­ма, от­ве­чав­шая во­енным по­треб­но­стям Фран­ции. Иллирийские провинции соз­да­ва­лись На­по­ле­о­ном как фор­пост Фран­ции на Бал­ка­нах для кон­тро­ля над по­ло­же­ни­ем в Австрийской им­пе­рии, а так­же для обес­пе­че­ния пря­мо­го кон­так­та с Тур­ци­ей и тран­зит­но­го тор­го­во­го пу­ти ме­ж­ду Фран­ци­ей и Вос­то­ком.

На­по­ле­он про­вёл в Иллирийских провинциях ряд ре­форм: был вве­дён Ко­декс На­по­лео­на , соз­да­ны су­ды и ад­ми­ни­ст­ра­ция по французскому об­раз­цу, уп­разд­не­ны лич­ная за­ви­си­мость кре­сть­ян и су­деб­ная власть зем­ле­вла­дель­цев. Го­ро­да бы­ли ли­ше­ны ав­то­но­мии, унич­то­же­ны це­хи, вве­де­ны по­кро­ви­тельственные по­шли­ны для ме­ст­ной промышленности, сво­бо­да тор­гов­ли, раз­вёр­ну­то до­рож­ное строи­тель­ст­во, Цер­ковь под­чи­не­на государству. Со­глас­но дек­ре­ту 1810 года бы­ла соз­да­на школь­ная сис­те­ма, на­хо­див­шая­ся в ве­де­нии свет­ских вла­стей, с обу­че­ни­ем в на­чаль­ных и сред­них шко­лах на серб­ско­хор­ват­ском и сло­венском язы­ках.

Эти ме­ро­прия­тия но­си­ли ли­бе­раль­ный ха­рак­тер и спо­соб­ст­во­ва­ли рос­ту национального са­мо­соз­на­ния ме­ст­но­го на­се­ле­ния. Од­на­ко по­ли­ти­ка французских вла­стей при­ве­ла к эко­но­мическому упад­ку и ра­зо­ре­нию на­се­ле­ния Иллирийских провинций, на­чав­ше­го борь­бу за национальное ос­во­бо­ж­де­ние. С раз­гро­мом На­по­ле­о­на Ав­ст­рия в 1813 году ок­ку­пи­ро­ва­ла Иллирийские провинции. По ре­ше­нию Вен­ско­го кон­грес­са 1814-1815 годов их тер­ри­то­рия бы­ла за­кре­п­ле­на за Ав­ст­ри­ей. Австрийское пра­ви­тель­ст­во в основном ли­к­ви­ди­ро­ва­ло французские но­во­вве­де­ния, за ис­клю­че­ни­ем тех, ко­то­рые от­ве­ча­ли его цен­тра­ли­за­тор­ской по­ли­ти­ке.

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