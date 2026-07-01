ИЛЛИРИЯ

Иллирия — историческая область на северо-западе Балканского п-ова вдоль северо-восточного побережья Адриатического моря, от п-ова Истрия на севере до Эпира на юге.

На северо-востоке И. граничила с Паннонией за р. Дравой, на востоке — с Мёзией и Македонией . С конца II тысячелетия до н. э. была заселена иллирийскими племенами. Греки называли И. территорию между Дунаем и Адриатическим морем, к западу от Македонии. Римляне различали Illyria Barbara (северная горная страна) и Illyria Graeca (приморская страна). И. варварская включала Далмацию , Либурнию, Истрию и прилегающие к ним территории. В приморской И. в VII—III вв. до н. э. греки основали многочисленные колонии (Орик, Аполлонию, Эпидамн и др.). Вторжения кельтов в IV—III вв. до н. э. оттеснили иллирийцев к Адриатике, где они занимались разбоем и пиратством. В IV в. до н. э. часть иллирийских земель была завоевана Македонией. В III в. до н. э. в И. появляются римляне. В ходе так называемых Иллирийских войн (229—228, 220—219, 168—167 до н. э.) римляне оккупировали большую часть И. Пройдя через Далмацию, они распространили свое влияние вплоть до Дуная, присоединив в 148 до н. э. приморскую И. к провинции Македония.

Во II в. до н. э. на территории И. была организована самостоятельная провинция Иллирик. Ее наместник должен был осуществлять судебные полномочия и оборонять страну от набегов далматов. Северные горные области варварской И. перешли в зависимость от Рима только при Августе . После Паннонского восстания (6—9 н. э.) провинция Иллирик была разделена на Нижний Иллирик — Паннонию (Provincia Illyricum inferior) и Верхний Иллирик — Далмацию (Provincia Illyricum superior). Этот административный статус римской власти сохранялся в И. до конца III в. При Диоклетиане И. стал одной из четырех префектур. После победы Феодосия I над Максимом и Евгением (394), префектура Иллирик, включавшая диоцезы Македонии (6 провинций: Македония Первая, Македония Вторая, Эпир Новый, Эпир Старый, Фессалия, Ахайя) и Дакии (5 провинций: Верхняя Мёзия, Дакия Прибрежная, Дакия Средиземная, Дардания, Превалитана), была окончательно подчинена Константинопольскому двору и осталась за ним после разделения империи в 395. Эти провинции составляли префектуру Восточный Иллирик (Illyricum orientale) с центром в г. Сирмий, просуществовавшую в составе Византийской империи до конца VII в. Западный Иллирик (Illyricum occidentale), или диоцез И. охватывал 6 провинций: Далмация, Верхняя Паннония (с выделением из нее Валерии), Нижняя Паннония, Савия, Норик Прибрежный, Норик Средиземный. Западный Иллирик находился под управлением Миланского двора и входил в префектуру Италии, которая состояла из трех диоцезов: Италии, И. и Африки. Демаркационная линия между Восточным и Западным Иллириком проходила по р. Дрине. И. являлась мостом, который соединял латинский Запад с греческим Востоком.

С Византией Вост. И. была связана административно, с Западной Римской империей связи были прочными и разнообразными и не прекращались благодаря большой стратегической дороге, связывашвей Константинополь, Пловдив, Сердику, Наисс, Виминакий, Сирмий и Аквилею. По этой дороге двигались армии, посольства, торговцы, миссионеры. Зависимые от Западной Римской империи области И. с начала V в. подвергались вторжениям вестготов , в конце V в. были завоеваны остготами . В VI в. И. была занята славянскими племенами. Крупнейшими городами И. были Скодра (совр. Шкодер), Салона (совр. Солин), Ядер (совр. Задар), Сисция (совр. Загреб) и др. Жители И. говорили на иллирийском языке, который постепенно вытеснялся латинским, протоалбанским, позже славянскими диалектами. В Средние века И. входила в состав различных государств. На короткое время была восстановлена Наполеоном в виде эфемерных Иллирийских провинций (1809—1813).

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