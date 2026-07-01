ИЛЛЕРИЦКАЯ НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Родилась в 1954 году в Москве. В 1977 году окончила Московский историко-архивный институт. В 1980 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Историко-партийное творчество Е.М. Ярославского». В 2002 году защитила докторскую диссертацию на тему «Историко-юридическое направление в русской историографии второй половины XIX в.».

Автор более 100 научных публикаций. В область научных интересов входят историография второй половины XIX – начала XX века, теория и методология исторической науки. Занимается исследованиями места и значения «государственной школы» в отечественной историографии.

Сочинения:

Монографии:

Историко-юридическое направление в русской историографии второй пол. 19 в. М., РГГУ, 1998. 157 с.

Историко-партийное творчество Е. М. Ярославского. - Москва, 1980

Статьи:

В.Е. Иллерицкая: жизнь в науке (1912 – 1980) // Интеллектуальная культура современной историографии. М., РГГУ, 2006. С. 7 – 30.

Владимир Евгеньевич Иллерицкий. Путь в науке. / История и историки. 2005. Историографический вестник. М., Наука, 2006. С. 269 – 290.

Историки России 19 – 20 вв. о содержании и эволюции предмета историографии. / История и историки. 2009. Историографический вестник. М., Наука, 2010. С. 218 – 245.

Историография как коммуникативный проект //Вестник РГГУ. № 1/ 07. Ежемесячный научный журнал. Серия «Политология, социально-коммуникативные науки». М., 2007. С. 171 – 181.

История и политология: траектория презентизма. //Вестник РГГУ. № 1/09. Ежемесячный научный журнал. Серия «Политология. Социально-коммуникативные науки». М., 2009. С. 20 – 29.

Некоторые вопросы истории России в трудах В.И. Сергеевича, А.Д. Градовского и Ф.И. Леонтовича. / История и историки. 2001. Историографический вестник. М., Наука, 2001. С. 149 – 161.

Проблема народоправства в трудах историков русского права второй половины 19 в. //Образы историографии. М., РГГУ, 2001. С. 85 – 108.

Современная историография: прогнозы на будущее // Будущее нашего прошлого. Материалы Всероссийской научной конференции. Москва, 15 – 16 июня 2011 г. М., РГГУ, 2011. С. 152 – 159.