ИЛИОДОР

Российский религиозный и общественный деятель, авантюрист.

Из семьи донских казаков. Окончил Новочеркасское духовное училище, Донскую духовную семинарию в Черкасске (ныне ст. Старочеркасская Аксайского р-на Ростовской обл.), с 1901 года в Санкт-Петербурге. Окончил Санкт-Петербургскую духовную академию (1905), 29 ноября (12 декабря) 1903 года принял монашеский постриг. Преподавал в Ярославской духовной семинарии, которую покинул из-за конфликта с коллегами и учащимися. В 1905-1906 годах Илиодор – иеромонах Почаевской лавры, член «Союза русского народа» (с 1905). Занимался активной публицистической деятельностью, редактировал журнал «Почаевский листок», печатался в консервативных изданиях («Почаевские известия», «Вече» и т.д.), выступал с проповедями, издавал отдельными брошюрами свои речи, в которых не только боролся с революционными настроениями, но и критиковал с радикально консервативных позиций правительство П.А. Столыпина. За антисемитские выпады и призывы к погромам подвергся критике со стороны Синода, запретившего ему литературную деятельность, в 1907 году переведён в Саратовскую епархию.

Пользовался покровительством Г. Распутина и епископа Саратовского Гермогена (Долганёва). В 1908-1911 годах - настоятель Свято-Духовского архиерейского подворья (с 1912 – монастырь). Продолжил агитационную борьбу против революционеров, подстрекал к еврейским погромам, критиковал деятельность саратовского губернатора С.С. Татищева. Указом Синода запрещён в служении (1909; по ходатайству Г. Распутина постановление отменено), в 1910 году приговорён к месячному аресту за оскорбление полиции, но это постановление также не приведено в исполнение. 22 января 1911 года указом Синода Илиодор переведён в Свято-Духов монастырь Тульской епархии, однако в феврале самовольно вернулся в Саратовскую епархию и после 3-х недель конфронтации с церковной властью, пользуясь поддержкой народа, епископа Гермогена и Г. Распутина, добился прощения царя и Синода и возобновил свою деятельность. 21 мая 1911 года был принят императором Николаем II. Организатор масштабных религиозных шествий, в том числе паломничества в Саров 9-27 июля 1911 года, во время которых нередко звучали политические лозунги. Эксцентричные и агрессивные проповеди Илиодора, многократные случаи хулиганства во время религиозных шествий влекли за собой обвинения в его адрес, в том числе и в попытке создания собственного культа. Несмотря на это, Илиодор имел почитателей не только в народных массах, но и в придворных кругах.

Принял участие в борьбе епископа Гермогена с придворным влиянием Распутина. 16 декабря 1911 года Илиодор вместе с епископом Гермогеном, юродивым Митей Козельским (Дмитрием Поповым), писателем И.А. Родионовым силой пытался добиться отказа Распутина от общения с царской семьёй. Инцидент получил огласку, в январе 1912 года Илиодор по решению Синода удалён в ссылку во Флорищеву пустынь Владимирской епархии. Объявил об отречении от прежних взглядов и убеждений, в декабре 1912 года расстрижен и выслан под полицейским надзором на родину. Основал в станице Мариинской религиозную общину «Новая Галилея», отрицал христианские таинства, выступал за возврат к языческим идеалам. После покушения на Распутина почитательницы Илиодора Х.К. Гусевой 29 июня 1914 года бежал за границу при содействии М. Горького. Жил в Норвегии, с 1916 года – в США. Издал разоблачительную книгу о Г. Распутине «Святой чёрт» (рос. изд. – М., 1917).

Вернулся в Россию в начале 1918 года, в 1918-1922 годах жил в Царицыне, в марте 1919 года выразил желание сотрудничать с советской властью. Претендовал на роль «русского папы», «патриарха живой христовой церкви». В апреле 1921 года основал религиозную общину-коммуну «Вечный мир», пользовался покровительством Царицынской губкомиссии по отделению церкви от государства, провозгласил себя «епископом царицынским и патриархом всея Южныя России». 16 июня 1921 года написал письмо В.И. Ленину, в котором интересовался его отношением к «церковной революции», призванной разрушить «поповское царство». Контактировал с ВЧК. В мае 1922 года эмигрировал, жил в странах Прибалтики, Германии, США. В августе 1940 – мае 1942 года примыкал к «Христовой старобеспоповской российской церкви» в Нью-Йорке, позднее стал баптистом. Работал швейцаром гостиницы. Скончался от сердечного приступа. Деятельность Илиодора в Советской России рассматривается как одна из первых попыток обновленческого раскола Русской Православной церкви.

Сочинения:

Видение монаха. М., 1907.

Правда о Союзе русского народа, Союзе русских людей и др. монархических партиях. Одесса, 1907.

Где ты, Господи? Из поучений иеромонаха о. Илиодора. Сухум, 1911.

Святой чорт (Записки о Распутине). М., 1917.

Тайны Дома Романовых. М., 1917.

«Вести русскую массу к политической коммуне нужно через религиозную общину. Письмо иеромонаха Илиодора В. И. Ленину» / Вст. ст. Е. В. Булюлиной, И. В. Гарсковой // Отечественные архивы. 2005. № 4.