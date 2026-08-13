ИЛЬИНСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ИЛЬИНСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ - композитор, педагог, музыкальный теоретик.

Родился в семье врача. В 7 лет стал учиться игре на фортепиано и сочинять. В 1877 году окончил 1-ю С.-Петербургскую военную гимназию, в которой выступал на музыкальных вечерах как пианист и композитор. В 1881-1884 годах учился в Королевской Прусской академии (с 1882 года стала называться Королевской академией) искусств в Берлине на отделении высших классов музыкальной композиции, изучал контрапункт, фугу, свободное сочинение и инструментовку у профессора В. Баргиля, а также брал уроки фортепианной игры у Т. Куллака и Н. Бетхера. По окончании курса вернулся в Россию.

В 1885 году сдал экстерном экзамен по композиции в Санкт-Петербургской консерватории, получил диплом на звание свободного художника. С 1885 года жил в Москве, до 1905 года преподавал в музыкально-драматическом училище Московского филармонического общества: в 1885-1897 годах читал курс по теории музыки, с 1896 года - ординарный профессор, с 1897 года вел высшие классы теории музыки и композиции, в 1885-1899 годах преподавал также фортепиано, затем открыл собственные классы фортепианной игры. С 1905 года преподавал музыкально-теоретические предметы в Московской консерватории, с 1916 года - профессор 1-й степени. Среди его учеников - братья Василий и Виктор Калинниковы , А. В. Никольский, К. Н. Шведов, А. В. Александров, Н. С. Голованов, П. Г. Чесноков.

Среди светских сочинений Ильинского - симфония, 3 сюиты для оркестра, музыка к трагедиям Софокла «Царь Эдип» и «Филоктет» (трагедия «Филоктет» была исполнена в Москве в 1886 и 1894 годах на греческом языке воспитанниками лицея цесаревича Николая), увертюра к трагедии А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович», опера «Бахчисарайский фонтан» (1904 год).

Первые духовные сочинения Ильинского были созданы специально для Синодального хора: «Молитву пролию ко Господу» и «Хвалите Господа с небес» (в программе концертов называлось «Всякое дыхание да хвалит Господа») в 1897 году, «Отче наш» (8-голосное) в 1898 году. С 1897 по 1905 горд эти произведения постоянно находились в репертуаре хора (РДМДМ. Т. 2. Кн. 2. С. 754, 758, 760, 761, 766, 769, 786, 829).

В основе гармонического языка Ильинского лежат классико-романтические принципы с минимальной долей русского национального колорита. Наиболее развернутое духовное сочинение Ильинского, «Всякое дыхание да хвалит Господа», определено автором как «имитационная прелюдия и фуга» (Биографии композиторов с IV по XX века М., 1904. С. 646). Сочинение имеет 4 раздела. Вступление, «Всякое дыхание», отличает аккордовый склад, диатоническая гармония (смотрите Гармония ); 2-й раздел, «Хвалите Господа с небес», содержит имитационные группировки нескольких тем; 3-й, «Яко восхвалят имя Его»,- фуга на хроматизированную тему с широкими скачками, с разработкой и стреттной репризой.

Современники отмечали, что сочинения Ильинского «скорее могут быть причислены к духовной концертной музыке, нежели к церковной специально» (Кашкин Н. Д. [Концерт Синодального хора 19 декабря 1899 года] // Московские ведомости 1899. № 358 (то же // РДМДМ. Т. 2. Кн. 2. С. 1009)). С. Н. Кругликов указывал также на ошибки в соотношении текста и музыки, раздробленность формы в сочинении «Молитву пролию» (Кругликов С. Н. «После трех духовных концертов» // Семья. 1897. № 14 (то же // РДМДМ. Т. 2. Кн. 2. С. 989-991); Он же. Театр и музыка // Московские ведомости 1897. № 63 (то же // РДМДМ. Т. 2. Кн. 2. С. 991-992).

В 1904 году в Москве был издан словарь «Биографии композиторов с IV по XX век с портретами», который состоял из 3 отделов: иностранного (242 статьи), русского (122 статьи) и польского (107 статей). Ильинский был редактором иностранного и русского отделов, Г. А. Пахульский - польского, вступительную статью к русскому отделу написал Кругликов. В «Предисловии» (9 декабря 1903 года) Ильинский благодарит В. В. Стасова «за сочувствие» к изданию и «ценные указания». Свою цель Ильинский видел в том, чтобы «дать в сжатом виде краткие и точные сведения о жизни и деятельности композиторов, с возможно полным перечислением их произведений, стараясь достигнуть наиболее доступного изложения» (С. III).

Статьи размещены в хронологическом порядке. Иностранный отдел «начинается с биографий святого Амвросия и папы Григория I Великого как первых составителей свода церковных песнопений» (С. III) и заканчивается биографией Р. Штрауса. Русский отдел открывают статьи об иностранных капельмейстерах, служивших при дворе (Ф. Арайя, Г. Раупах). По мнению Ильинского, развитию церковной музыки препятствовало «отсутствие правильной, систематической школы», поэтому раздел биографий русских композиторов церковной музыки начинается лишь с М. С. Березовского.

В издании содержатся биографии наиболее известных русских церковных композиторов XIX - начала XX веков (Д. С. Бортнянского, протоиерея Петра Турчанинова, А. Ф. Львова, Н. М. Потулова, Г. Ф. Львовского, Е. С. Азеева, В. П. Войденова и др.), а также ученых-медиевистов (протоиерея Димитрия Разумовского, С. В. Смоленского, протоиерея Василия Металлова). Совместно с исследователем народного творчества А. Л. Масловым Ильинский подготовил издание «Стихи, старины и песни для одного голоса с сопровождением фортепиано» (Ч. 1: Великорусские песни. М.; Лпц., [1904]).

Иллюстрация:

А. А. Ильинский. Фотография. Кон. XIX в. Архив ПЭ.

Музыкальные сочинения:

Арх.: ОРРИ МГК. № 41096, 41097: «Господи, спаси благочестивыя». Изд.: Op. 15: № 1: «Се ныне благословите Господа», № 2: «Отче наш», № 3: «Хвалите Господа с небес». М.: П. Юргенсон, 1904;

Op. 25: Херувимская песнь, Op. 37: «Блажен муж» (псалом 1). М.: П. Юргенсон, [1916].

Сочинения :

Общие начала гармонии: Практ. рук-во. Х., 1889;

Биографии композиторов с IV по XX вв. / Ред.: А. А. Ильинский [иностр. и рус. отделы]. М., 1904;

М. И. Глинка: Его жизнь и муз. творения. М., 1908;

Л. В. Бетховен: Жизнь и творчество. М., [1909];

Р. Вагнер, его жизнь и творения. М., 1913