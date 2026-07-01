ИЛИНДЕНСКОЕ ВОССТАНИЕ

Илинденское восстание — освободительное восстание против турецкого гнета (2 августа [20 июля] 1903 — сентябрь 1903).

Освободительное восстание против турецкого гнета (2 августа [20 июля] 1903 — сентябрь 1903), вспыхнувшее на юго-западе Македонии , которая после заключения Берлинского трактата 1878 осталась провинцией Османской империи . Решение о восстании с целью подтолкнуть европейские державы к решению «македонского вопроса», продемонстрировав бедственное положение населения Македонии и его решимость получить политическую автономию, принято в апреле 1903 на съезде членов Тайной македонско-одринской революционной организации (см. Внутренняя македонско-одринская революционная организация ). Главный штаб восстания составили Д. Груев, Б. Сарафов, А. Лозанчев.

Восстание началось в день св. Ильи нападением на турецкие части в селах и небольших городках Битольского (Монастирского) вилайета. В г. Крушево была провозглашена Крушевская республика (4—12 августа 1903) и создано Временное революционное правительство во главе с Н. Каревым. Движение поддержали вооруженные отряды (четы) Солунского и Косовского вилайетов. К концу сентября 1903 превосходящая по численности турецкая армия и отряды башибузуков подавили восстание. В ходе военных действий и последовавших карательных операций сожжено более 200 сел, погибло около 1000 четников, тысячи крестьян остались без крова, более 30 тысяч жителей Македонии эмигрировали. 3 октября (20 сентября) 1903 Австро-Венгрия и Россия подписали Мюрцштегское соглашение, включавшее ряд требований к турецкому правительству по проведению расширенной программы реформ в Македонии.

Лит.: Къосев Д. Илинденско възстание. София, 1953; Илинден 1903. Cкonje, 1970; Пандев К. Национално-освободителното движение в Македония и Одринско. 1878—1903. София, 2000; Лабаури Д. О. Болгарское национальное движение в Македонии и Фракии в 1894—1908 гг.: Идеология, программа, практика политической борьбы. София, 2008.