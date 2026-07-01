ИЛЬИН, ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Ильин, Иван Александрович (09.04[28.03].1883, Москва — 21.12.1954, Цолликон, Швейцария) — русский философ, правовед и публицист.

Дворянин. Окончил юридический факультет Московского университета, и остался там преподавать. Преподавал также на Высших женских курсах. С 1909 — приват-доцент по кафедре энциклопедии права и истории философии права Московского университета. В 1910 опубликовал первую научную работу «Понятие права и силы». С 1910 — член Московского психологического общества. Автор работы «О любезности. Социально-психологический опыт» (1912). В идейном отношении в 1910—1930-е проделал эволюцию от левого либерализма к правому радикализму. Провел тщательный анализ учений М. Штирнера , И. Фихте , Ф. Шлейермахера и Г. Гегеля . С началом Первой мировой войны 1914—1918 стал выступать за национальное единение («Основное нравственное противоречие войны», 1914; «Духовный смысл войны», 1915). Автор книги «Общее учение о праве и государстве» (1915).

После Февральской революции 1917 сочувствовал кадетам. В 1918 защитил диссертацию «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека», профессор правоведения. Официальные оппоненты — П. Новгородцев и Е. Трубецкой . В 1919 написал книгу «О сущности правосознания» (опубликована в 1956). Идейно поддерживал белое движение . В 1922 выслан из России на «Философском пароходе» . 26 сентября 1922 прибыл в Штеттин. В 1923—1934 — профессор Русского научного института в Берлине. Один из идеологов белой эмиграции(«О сопротивлении злу силою», 1925; «Белая идея», 1926; «О России», 1934). Перешел к монархизму (непредрешенец). Один из идеологов Российского общевоинского союза (РОВС). В 1927—1930 редактировал и издавал журнал «Русский колокол». В 1933 положительно отзывался о фашизме и нацизме , но в 1934 получил запрет на преподавание. После войны, оценивая фашизм, писал, что в нем есть «здоровое и больное». В 1938 переехал в Швейцарию. С 1948 издавал для РОВС статьи, в дальнейшем вошедшие в сборник «Наши задачи». В Швейцарии написал книги «Поющее сердце. Книга тихих созерцаний» (1943, издано в 1958), «Путь к очевидности» (опубликовано в 1957), «Советский Союз — не Россия» (1949), «Аксиомы религиозного опыта» (1953).

В 2005 останки И. перезахоронены в Москве в Донском монастыре.

Соч.: О России. М., 1991; О русском национализме. Новосибирск, 1991; О тьме и просветлении. М., 1991; Наши задачи. В 2-х тт. М., 1992; Собрание сочинений. М., 1993—1996.

Лит.: Герулайтис Н. А. Замысел русской реформации: Иван Ильин о философско-психологических основах человеческих сообществ // Европейские сравнительно-исторические исследования. Вып. 3. М., 2010; Евлампиев И. И. Феноменология божественного и человеческого в философии Ивана Ильина. М., 1998; Зернов И. Иван Ильин. Монархия и будущее России. М., 2007; Лисица Ю. Т. И. А. Ильин: Историко-биографический очерк // Ильин И. А. Собрание сочинений. В 10 тт. Т. 1. М., 1993; Полторацкий Н. П. Монархия и республика в восприятии И. А. Ильина. Нью-Йорк, 1979; Социальная философия Ивана Ильина: материалы российского семинара. СПб., 1993; Сохряков Ю. И. И. А. Ильин — религиозный мыслитель и литературный критик. М., 2004; Томсинов В. А. Мыслитель с поющим сердцем. Иван Александрович Ильин: русский идеолог эпохи революций. М., 2012; И. А. Ильин: Pro et contra: Личность и творчество Ивана Ильина в воспоминаниях, документах и оценках русских мыслителей и исследователей. СПб., 2004.