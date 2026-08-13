ИЛЬИН АЛЕКСЕЙ АФИНОГЕНОВИЧ

ИЛЬИН АЛЕКСЕЙ АФИНОГЕНОВИЧ - российский кар­то­граф, из­да­тель, генерал-лейтенант.

Дво­ря­нин. Отец Алек­сея Алек­се­е­ви­ча Иль­и­на . Окон­чил Ни­ко­ла­ев­скую во­енную ака­де­мию (1856 год). С 1858 года в Генеральном штабе, с 1860 года в его Во­енно-то­по­гра­фическом от­де­ле по час­ти кар­то­гра­фии. В 1859 году совместно с под­пол­ков­ни­ком В. А. Пол­то­рац­ким от­крыл в Санкт-Пе­тер­бур­ге пер­вое в Рос­сии ча­ст­ное кар­то­гра­фическое пред­приятие - ли­то­гра­фию для из­да­ния ис­то­рических карт для во­ен­но-учеб­ных за­ве­де­ний (с 1864 года «Кар­то­гра­фи­че­ское за­ве­де­ние А. Иль­и­на»).

В 1866 году на­зна­чен со­сто­ять при начальнике Главного шта­ба для осо­бых по­ру­че­ний и пол­но­стью по­свя­тил се­бя кар­то­из­да­тель­ско­му де­лу. В его ли­то­гра­фии вы­пу­ще­но 250 тысяч кар­то­от­ти­сков в 1867 году, 6 млн. - в 1881 году. Со­труд­ни­чал со многими учё­ны­ми (А. И. Во­ей­ко­вым, И. А. Стрель­биц­ким, А. А. Тил­ло), сам вы­сту­пил ав­то­ром-со­ста­ви­те­лем ря­да карт, в т. ч. опуб­ли­ко­ван­ной в 1874 году пер­вой кар­ты рель­е­фа Ев­ропейской Рос­сии («Оро­гра­фи­че­ская кар­та Ев­ро­пей­ской Рос­сии», мас­штаб 1: 7350000). Из­дал 60 карт гу­бер­ний и об­лас­тей Российской им­перии с пла­на­ми гу­берн­ских и об­ла­ст­ных го­ро­дов, «Под­роб­ный ат­лас Рос­сий­ской им­пе­рии с пла­на­ми глав­ных го­ро­дов» (70 карт; 1871 год), «Под­роб­ный ат­лас всех час­тей све­та» (63 кар­ты; 1884 год) и др.

Пуб­ли­ко­вал так­же тру­ды Во­ей­ко­ва, Э. Ю. Пет­ри, Ж. Ж. Э. Рек­лю, Н. Е. Си­ма­ко­ва и др. учё­ных, спра­воч­ни­ки для пу­те­ше­ст­вен­ни­ков и пр. Вы­пус­кал на­уч­но-по­пу­ляр­ные гео­гра­фические жур­на­лы «Все­мир­ный пу­теше­ст­вен­ник» (1867-1878 годы), «Гео­гра­фи­че­ская ле­то­пись» (1868-1869 годы), «При­ро­да и лю­ди» (1867-1880 годы). В 1880 году вы­пус­тил фак­си­миль­ное из­да­ние «Из­бор­ник ве­ли­ко­го кня­зя Свя­то­сла­ва Яро­сла­ви­ча 1073 год» (смотрите Изборник 1073 года ), а так­же слож­ные в по­ли­гра­фическом от­но­ше­нии ил­лю­ст­ри­рованное из­да­ния - «Гер­бы гу­бер­ний и об­лас­тей» и «Сла­вян­ский и вос­точ­ный ор­на­мент» В. В. Ста­со­ва.

По­сле смер­ти Ильина фир­му на­сле­до­ва­ли его сы­но­вья Алек­сандр А. Иль­ин, Афи­но­ген А. Иль­ин, Алек­сей А. Иль­ин (воз­гла­вил се­мей­ное пред­при­ятие).