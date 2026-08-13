ИЛЬИН АЛЕКСЕЙ АФИНОГЕНОВИЧ
ИЛЬИН АЛЕКСЕЙ АФИНОГЕНОВИЧ - российский картограф, издатель, генерал-лейтенант.
Дворянин. Отец Алексея Алексеевича Ильина. Окончил Николаевскую военную академию (1856 год). С 1858 года в Генеральном штабе, с 1860 года в его Военно-топографическом отделе по части картографии. В 1859 году совместно с подполковником В. А. Полторацким открыл в Санкт-Петербурге первое в России частное картографическое предприятие - литографию для издания исторических карт для военно-учебных заведений (с 1864 года «Картографическое заведение А. Ильина»).
В 1866 году назначен состоять при начальнике Главного штаба для особых поручений и полностью посвятил себя картоиздательскому делу. В его литографии выпущено 250 тысяч картооттисков в 1867 году, 6 млн. - в 1881 году. Сотрудничал со многими учёными (А. И. Воейковым, И. А. Стрельбицким, А. А. Тилло), сам выступил автором-составителем ряда карт, в т. ч. опубликованной в 1874 году первой карты рельефа Европейской России («Орографическая карта Европейской России», масштаб 1: 7350000). Издал 60 карт губерний и областей Российской империи с планами губернских и областных городов, «Подробный атлас Российской империи с планами главных городов» (70 карт; 1871 год), «Подробный атлас всех частей света» (63 карты; 1884 год) и др.
Публиковал также труды Воейкова, Э. Ю. Петри, Ж. Ж. Э. Реклю, Н. Е. Симакова и др. учёных, справочники для путешественников и пр. Выпускал научно-популярные географические журналы «Всемирный путешественник» (1867-1878 годы), «Географическая летопись» (1868-1869 годы), «Природа и люди» (1867-1880 годы). В 1880 году выпустил факсимильное издание «Изборник великого князя Святослава Ярославича 1073 год» (смотрите Изборник 1073 года), а также сложные в полиграфическом отношении иллюстрированное издания - «Гербы губерний и областей» и «Славянский и восточный орнамент» В. В. Стасова.
После смерти Ильина фирму наследовали его сыновья Александр А. Ильин, Афиноген А. Ильин, Алексей А. Ильин (возглавил семейное предприятие).