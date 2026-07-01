ИЛИГАН
ИЛИГАН - город на Филиппинах, административный центр провинции Северный Ланао.
Население 351,6 тысяч человек (2008 год). Расположен на северо-западе острова Минданао, на берегу залива Илиган моря Минданао. Морской порт, паромным сообщением связан с Висайскими островами (центральная часть Филиппинского архипелага).
Возник на месте поселения Баюг. С XVI века крепость, защищавшая местное население от нападений пиратов и враждебных племён королевства Панглао. В 1642 году укреплена испанцами, построившими каменный форт Святого Франциска Хавьера (впоследствии разрушен наводнением) (смотрите Колониальные войны). В 1850 году сооружена новая крепость, а затем новый форт под названием Форт-Виктория, или Кота-де-Илиган (Cota de Iligan). Город с 1950 года, с 1959 года административный центр провинции.
Технологический институт (1968 год) Государственного университета Минданао, католический институт «Академия Ла-Салле» (1958 год), Национальная высшая школа, несколько колледжей, в т. ч. крупнейший Центральный медицинский колледж (1975 год; около 4 тысяч студентов), несколько духовных академий. Музей Илигана (в здании 1935 года). Кафедральный собор Святого Мигеля.
Крупный промышленный центр (развивается с 1960-х годов на базе местных гидроэнергетических, лесных и рудных ресурсов), главный полюс роста т. н. индустриального коридора района Северный Минданао. Электроёмкие отрасли промышленности: чёрная металлургия - производство стального проката (350 тыс. т в 2006 году; крупнейший в стране металлургический завод «Global Steel Philippines» индийской компании «Ispat»), труб (предприятие корпорации «Fil-Eslon Mftg.»), белой жести; химическая промышленность - производство ацетилена и карбида кальция (компания «Maria Cristina Chemical Industries»), соды, хлора и поливинилхлорида (корпорация «Mabuhay Vinyl»); цементная промышленность - заводы компании «Mindanao Portland Cement» (500 тыс. т в год) и корпорации «Iligan Cement» (420 тыс. т в год); производство огнеупорных материалов; предприятия металлообрабатывающей, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Пищевая промышленность, в т. ч. производство кокосового масла [один из крупнейших в мире заводов «Iligan Coconut Oil» (400 тыс. т масла в год) принадлежит корпорации «San Miguel»; завод корпорации «Granexport Manufacturing» (250 тыс. т масла в год) и др.], мукомольные предприятия (завод корпорации «Pilmico Food» и др.). Каскад ГЭС «Maria Cristina» на реке Агус суммарной установленной мощностью 300 МВт (принадлежат государственной компании «National Power Corp.» - «NAPOCOR»).
В окрестностях Илигана - многочисленные водопады (в т. ч. самый высокий в стране водопад Мария-Кристина на реке Агус, 98 м), геотермальные источники, пещеры; в 20 км к югу от Илигана - озеро Ланао в котловине тектонического происхождения (крупнейшее на острове Минданао).