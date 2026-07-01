ИЛИГАН

ИЛИГАН - город на Филиппинах, административный центр провинции Северный Ла­нао.

Население 351,6 тысяч человек (2008 год). Рас­по­ло­жен на се­ве­ро-за­па­де острова Мин­да­нао, на бе­ре­гу залива Или­ган мо­ря Мин­да­нао. Морской порт, па­ром­ным со­об­ще­ни­ем свя­зан с Ви­сай­ски­ми острова­ми (центральная часть Фи­лип­пин­ско­го ар­хи­пе­ла­га).

Воз­ник на мес­те по­се­ле­ния Ба­юг. С XVI века кре­пость, за­щи­щав­шая ме­ст­ное на­се­ле­ние от на­па­де­ний пи­ра­тов и вра­ж­деб­ных пле­мён ко­ро­лев­ст­ва Панг­лао. В 1642 году ук­ре­п­ле­на ис­пан­ца­ми, по­стро­ив­ши­ми ка­мен­ный форт Святого Фран­ци­ска Хавь­е­ра (впо­след­ст­вии раз­ру­шен на­вод­не­ни­ем) (смотрите Колониальные войны ). В 1850 году со­ору­же­на но­вая кре­пость, а за­тем но­вый форт под названием Форт-Вик­то­рия, или Ко­та-де-Или­ган (Co­ta de Iligan). Го­род с 1950 года, с 1959 года административный центр про­вин­ции.

Тех­но­ло­гический институт (1968 год) Государственного университета Мин­да­нао, ка­то­лический институт «Ака­де­мия Ла-Сал­ле» (1958 год), Национальная выс­шая шко­ла, несколько кол­лед­жей, в т. ч. круп­ней­ший Центральный медицинский кол­ледж (1975 год; около 4 тысяч сту­ден­тов), несколько ду­хов­ных ака­де­мий. Му­зей Илигана (в зда­нии 1935 года). Ка­фед­раль­ный со­бор Святого Ми­ге­ля.

Круп­ный промышленный центр (раз­ви­ва­ет­ся с 1960-х годов на ба­зе ме­ст­ных гид­ро­энер­ге­тических, лес­ных и руд­ных ре­сур­сов), главный по­люс рос­та т. н. ин­ду­ст­ри­аль­но­го ко­ри­до­ра района Северный Мин­да­нао. Элек­тро­ём­кие от­рас­ли промышленности: чёр­ная ме­тал­лур­гия - про­изводство сталь­но­го про­ка­та (350 тыс. т в 2006 году; круп­ней­ший в стра­не ме­тал­лур­гический за­вод «Global Steel Philippines» индийской ком­па­нии «Ispat»), труб (пред­при­ятие кор­по­ра­ции «Fil-Eslon Mftg.»), бе­лой жес­ти; хи­мическая промышленность - про­изводство аце­ти­ле­на и кар­би­да каль­ция (ком­па­ния «Maria Cristina Chemical Industries»), со­ды, хло­ра и по­ли­ви­нил­хло­ри­да (кор­по­ра­ция «Mabuhay Vinyl»); це­мент­ная промышленность - за­во­ды ком­па­нии «Min­danao Portland Cement» (500 тыс. т в год) и кор­по­ра­ции «Iligan Cement» (420 тыс. т в год); про­изводство ог­не­упор­ных ма­те­риа­лов; пред­при­ятия ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей и цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной промышленности. Пи­ще­вая промышленность, в т. ч. про­изводство ко­ко­со­во­го мас­ла [один из круп­ней­ших в ми­ре за­во­дов «Iligan Coconut Oil» (400 тыс. т мас­ла в год) при­над­ле­жит кор­по­ра­ции «San Miguel»; за­вод кор­по­ра­ции «Gran­export Manufacturing» (250 тыс. т мас­ла в год) и др.], му­ко­моль­ные пред­при­ятия (за­вод кор­по­ра­ции «Pilmico Food» и др.). Кас­кад ГЭС «Maria Cristina» на реке Агус сум­мар­ной ус­та­нов­лен­ной мощ­но­стью 300 МВт (при­над­ле­жат государственной ком­па­нии «National Power Corp.» - «NAPOCOR»).

В ок­ре­ст­но­стях Илигана - мно­го­численные во­допа­ды (в т. ч. са­мый вы­со­кий в стра­не во­до­пад Ма­рия-Кри­сти­на на реке Агус, 98 м), гео­тер­маль­ные ис­точ­ни­ки, пе­ще­ры; в 20 км к югу от Илигана - озеро Ла­нао в кот­ло­ви­не тек­то­нического про­ис­хо­ж­де­ния (круп­ней­шее на острове Мин­да­нао).

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