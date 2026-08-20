ИЛИЕВ КОНСТАНТИН

ИЛИЕВ КОНСТАНТИН - болгарский дирижёр, композитор, педагог.

Окон­чил Со­фий­скую консерваторию (1946 год), где учил­ся по клас­сам ком­по­зи­ции П. Ха­д­жие­ва и П. Вла­ди­ге­ро­ва, ди­ри­жи­ро­ва­ния М. Го­ле­ми­но­ва . В 1946-1947 годах ста­жи­ро­вал­ся в Праж­ской консерватории у А. Ха­бы, Я. Ржид­ки (ком­по­зи­ция) и В. Та­ли­ха (ди­ри­жи­ро­ва­ние).

В 1949-1952 годах главный ди­ри­жёр Фи­лар­мо­нического ор­ке­ст­ра и Опер­но­го те­ат­ра в городе Ру­се, в 1952-1956 годах - Сим­фо­нического ор­ке­ст­ра Вар­ны, в 1958-1972 годах и 1978-1984 годах главный ди­ри­жёр и художественный руководитель Со­фий­ской фи­лар­мо­нии.

Ис­пол­нил впер­вые в Бол­га­рии многие со­чи­нения ком­по­зи­то­ров XX века: С. С. Про­ко­фье­ва , Д. Д. Шо­ста­ко­ви­ча, аван­гар­ди­стов - А. фон Ве­бер­на, О. Мес­сиа­на, П. Бу­ле­за, К. Шток­хау­зе­на и др. Га­ст­ро­ли­ро­вал в стра­нах Ев­ро­пы и в СССР (впер­вые в 1953 года). С 1970 года профессор Со­фий­ской консерватории.

Ав­тор опер «Бо­ян­ский мас­тер» (Со­фия, 1962 год), «Оле­нье цар­ст­во» (Ру­се, 1976 год), ора­то­рии «По­хваль­ное сло­во Кон­стан­ти­ну Фи­ло­со­фу» (1971 год) и др. со­чи­не­ний для хо­ра и ор­ке­ст­ра, 6 сим­фо­ний (1947-1984 годы), из ко­то­рых 2-я (1951 год) вы­де­ля­ет­ся мас­тер­ским при­ме­не­ни­ем современных тех­ник ком­по­зи­ции.

Об­ра­щал­ся к болгарскому музыкальному фольк­ло­ру («Го­ло­са рав­ни­ны» для 12 пев­цов, 1971 год; «Бу­ко­ли­ки» для ор­ке­ст­ра, 1977 год), удач­но со­че­тая его эле­мен­ты с алеа­то­ри­кой.

Сочинения:

Л. Пип­ков. Со­фия, 1958:

Спо­ме­ни за жи­ви­те // Сло­во и де­ло. Со­фия, 1997