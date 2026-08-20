ИЛИЕВ КОНСТАНТИН
ИЛИЕВ КОНСТАНТИН - болгарский дирижёр, композитор, педагог.
Окончил Софийскую консерваторию (1946 год), где учился по классам композиции П. Хаджиева и П. Владигерова, дирижирования М. Големинова. В 1946-1947 годах стажировался в Пражской консерватории у А. Хабы, Я. Ржидки (композиция) и В. Талиха (дирижирование).
В 1949-1952 годах главный дирижёр Филармонического оркестра и Оперного театра в городе Русе, в 1952-1956 годах - Симфонического оркестра Варны, в 1958-1972 годах и 1978-1984 годах главный дирижёр и художественный руководитель Софийской филармонии.
Исполнил впервые в Болгарии многие сочинения композиторов XX века: С. С. Прокофьева, Д. Д. Шостаковича, авангардистов - А. фон Веберна, О. Мессиана, П. Булеза, К. Штокхаузена и др. Гастролировал в странах Европы и в СССР (впервые в 1953 года). С 1970 года профессор Софийской консерватории.
Автор опер «Боянский мастер» (София, 1962 год), «Оленье царство» (Русе, 1976 год), оратории «Похвальное слово Константину Философу» (1971 год) и др. сочинений для хора и оркестра, 6 симфоний (1947-1984 годы), из которых 2-я (1951 год) выделяется мастерским применением современных техник композиции.
Обращался к болгарскому музыкальному фольклору («Голоса равнины» для 12 певцов, 1971 год; «Буколики» для оркестра, 1977 год), удачно сочетая его элементы с алеаторикой.
Сочинения:
Л. Пипков. София, 1958:
Спомени за живите // Слово и дело. София, 1997