ИЛИЕСКУ ИОН

ИЛИЕСКУ ИОН - румынский государтсвенный и политический деятель.

Сын дея­те­ля румынского ком­му­ни­стического дви­же­ния (смотрите Коммунизм ). Окон­чил По­ли­тех­нический университет Бу­ха­ре­ста и Московский энер­ге­тический институт. С 1955 года ра­бо­тал в Бу­ха­ре­сте ин­же­не­ром-гид­ро­энер­ге­ти­ком Института энер­ге­тических ис­сле­до­ва­ний и про­ек­тов.

С 1948 года ак­тив­но уча­ст­во­вал в об­щественно-по­ли­тической жиз­ни Ру­мы­нии. Один из соз­да­те­лей Сою­за уче­нических ас­со­циа­ций (1948 год) и Сою­за сту­денческих ас­со­циа­ций Ру­мы­нии (1956 год). В 1967-1971 годах министр по де­лам мо­ло­дё­жи и 1-й сек­ре­тарь Сою­за ком­му­ни­стической мо­ло­дё­жи Ру­мы­нии. В 1971 году сек­ре­тарь ЦК Ру­мын­ской ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии (РКП).

Вслед­ст­вие кон­флик­та с ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём РКП Н. Чау­ше­ску вы­ве­ден из со­ста­ва ру­ко­во­д­ства РКП. В 1971-1974 годах заместитель сек­ре­та­ря комитета РКП у. Ти­миш, в 1974-1979 годах сек­ре­тарь комитета РКП у. Яс­сы. В 1979-1984 годах гла­ва Национального со­ве­та по вод­ным ре­сур­сам, в 1984-1989 годах ди­рек­тор Издательства тех­нической литературы. 22.12.1989 года воз­гла­вил Со­вет Фрон­та национального спа­се­ния.

В 1990-1996, 2000-2004 годах пре­зи­дент Ру­мы­нии. Спо­соб­ство­вал про­ве­де­нию со­ци­аль­но-эко­но­мических и по­ли­тических ре­форм, в борь­бе про­тив по­ли­тических про­тив­ни­ков ино­гда при­ме­нял ав­то­ри­тар­ные ме­то­ды. В 1996 году и с 2005 года се­на­тор от Со­ци­ал-де­мо­кра­тической пар­тии, в 1990-1992 и 1997-2000 годах её пред­се­да­тель, с конца 2006 года почетный пред­се­да­тель.

Сочинения:

Momente de istorie. Buc., 1995–1996. Vol. 1–3;

Revoluţia trăită. Buc., 1995;

Viaţa po­litică, între violenţă şi dialog. Buc., 1998;

Re­voluţia română. Buc., 2001;

Integrare şi globa­lizare. Buc., 2002;

Ру­мы­ния – воз­ро­ж­де­ние на­де­ж­ды. М., 2002