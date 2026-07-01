ИЛЬИЧЁВСК

ИЛЬИЧЁВСК - город на юге Украины, в Одесской области.

Население 53,1 тысячи человек (2007 год). Рас­по­ло­жен в 20 км к юго-за­па­ду от Одес­сы, на обо­их бе­ре­гах Су­хо­го ли­ма­на. Круп­ный порт на Чёр­ном море (гру­зо­обо­рот около 15 млн. т в год); свя­зан (с 1978 года) железнодорожной па­ром­ной пе­ре­пра­вой с городом Вар­на (Бол­га­рия); с 1997 года дей­ст­ву­ют ав­то­мо­биль­но-па­ром­ные ли­нии. Железнодорожная стан­ция.

Воз­ник и на­чал раз­ви­вать­ся с начала 1950-х годов с при­ня­ти­ем ре­ше­ния о строи­тель­ст­ве су­до­ре­монт­но­го за­во­да, об­слу­жи­ваю­ще­го Одес­ский тор­го­вый порт. В августе 1952 года воз­ник­ший по­сё­лок с на­се­ле­ни­ем около 3 тысяч человек был от­не­сён к ка­те­го­рии по­сёл­ков городского ти­па и по­лу­чил название Ильичёвск. В 1957 году в Ильичёвске на­ча­то строи­тель­ст­во морского тор­го­во­го пор­та, при­зван­но­го сни­зить на­груз­ку на порт Одес­сы. Ста­тус го­ро­да с 1973 года.

Фи­ли­ал Одес­ско­го национального университета имени И. И. Меч­ни­ко­ва. Му­зей изо­бра­зительных ис­кусств имени А. Би­ло­го (1977 год; уни­каль­ная кол­лек­ция ху­дожественных фар­фо­ро­вых из­де­лий XVIII-XIX веков).

Ильичёвск - круп­ный пор­то­во-промышленный центр Ук­раи­ны. За­во­ды: су­до­ре­монт­ный, ав­то­мо­биль­ных аг­ре­га­тов (сбор­ка лег­ко­вых ав­то­мо­би­лей китайских, корейских и др. фирм). Про­изводство уни­вер­саль­ных морских 20-фу­то­вых кон­тей­не­ров, ме­бе­ли, железо-бе­тонных кон­ст­рук­ций и др. Пи­ще­вая (в т. ч. пе­ре­ра­бот­ка ры­бы и мо­ре­про­дук­тов; про­изводство т. н. кра­бо­вых па­ло­чек и кра­бо­во­го мя­са) про­мыш­лен­ность. (смотрите Предпринимательская деятельность )

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