ИЛЬИЧЁВСК
ИЛЬИЧЁВСК - город на юге Украины, в Одесской области.
Население 53,1 тысячи человек (2007 год). Расположен в 20 км к юго-западу от Одессы, на обоих берегах Сухого лимана. Крупный порт на Чёрном море (грузооборот около 15 млн. т в год); связан (с 1978 года) железнодорожной паромной переправой с городом Варна (Болгария); с 1997 года действуют автомобильно-паромные линии. Железнодорожная станция.
Возник и начал развиваться с начала 1950-х годов с принятием решения о строительстве судоремонтного завода, обслуживающего Одесский торговый порт. В августе 1952 года возникший посёлок с населением около 3 тысяч человек был отнесён к категории посёлков городского типа и получил название Ильичёвск. В 1957 году в Ильичёвске начато строительство морского торгового порта, призванного снизить нагрузку на порт Одессы. Статус города с 1973 года.
Филиал Одесского национального университета имени И. И. Мечникова. Музей изобразительных искусств имени А. Билого (1977 год; уникальная коллекция художественных фарфоровых изделий XVIII-XIX веков).
Ильичёвск - крупный портово-промышленный центр Украины. Заводы: судоремонтный, автомобильных агрегатов (сборка легковых автомобилей китайских, корейских и др. фирм). Производство универсальных морских 20-футовых контейнеров, мебели, железо-бетонных конструкций и др. Пищевая (в т. ч. переработка рыбы и морепродуктов; производство т. н. крабовых палочек и крабового мяса) промышленность. (смотрите Предпринимательская деятельность)