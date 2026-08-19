«ИЛИАДА»
«ИЛИАДА» - древнегреческая эпическая поэма, приписываемая Гомеру.
Наиболее вероятное время создания - середина - 2-я половина VIII века до н. э. Сложена гекзаметром (около 15700 строк). Античными филологами была разделена на 24 книги (песни).
В основе поэмы - предание о Троянской войне; её название происходит от второго наименования Трои - Илион. События «Илиады» охватывают 51 день последнего года осады Трои греками. Основная тема поэмы - гнев Ахилла: оскорблённый предводителем греческих войска ахейским царём Агамемноном, он отказывается воевать (1-я книга); троянцы переходят в наступление и приближаются к лагерю греков (12-13-я книга); гибнет Патрокл, друг Ахилла (16-я книга); в отместку Ахилл убивает Гектора, сына троянского царя Приама (22-я книга). После торжественных похорон Патрокла (23-я книга) Ахилл оставляет гнев и в конце 24-й книги возвращает тело Гектора его отцу.
Вместе с людьми в перипетиях сюжета участвуют и боги, также разделившиеся на 2 лагеря: одни поддерживают греков, другие - троянцев. События поэмы охватывают весь космос древнегреческого человека, от высот Олимпа до глубин Океана. Многие эпизоды не связаны с основной темой, что давало повод сторонникам аналитического подхода (смотрите Гомеровский вопрос) считать их позднейшими вставками. Таковы, например, «Список кораблей» (2-я книга) и «Долония» (10-я книга). Однако именно благодаря этим отступлениям в «Илиаде» широко представлена древнегреческая мифология. Оппоненты аналитиков, унитарии, усматривают в «Илиаде» центрально-симметричную композицию, свидетельствующую о едином авторстве и эстетической целостности поэмы. Так, эпизод в начале 1-й книги (старец Хрис приходит в ахейский лагерь, чтобы вызволить из плена дочь) соответствует эпизоду в конце 24-й книги (престарелый Приам приходит туда же за телом сына).
В центре поэмы - Ахилл как олицетворение воинской доблести и чести. Характер героя выявляется в двух коллизиях: социальной (оскорблённая честь противопоставлена воинскому долгу) и экзистенциальной (трагическая судьба и попытка её избежать, обменяв нетленную посмертную славу на бесславную жизнь). Потрясённый смертью Патрокла, Ахилл выбирает долг и судьбу; он сознательно идёт на смерть, получая вечную славу героя. Выросшая из традиции воинского эпоса, «Илиада» переросла в драму человека как смертного существа, противостоящего бессмертным богам. Трагедийный пафос «Илиады», осознанный уже в античности, сыграл важную роль в выработке эстетических категорий трагического и возвышенного.
В «Илиаде» сочетаются развитая система поэтических формул, типичная для импровизационной фольклорной поэзии, и сложная композиция, характерная для фиксированных литературных текстов. При этом действия, происходящие одновременно в разных местах, описываются как последовательные («закон хронологической несовместимости» Ф. Ф. Зелинского).
Текст «Илиады» известен по многочисленным средневековым рукописям (свыше 70) и цитатам у античных авторов. Кроме того, в Египте найдено свыше 1500 папирусных фрагментов «Илиады» (иногда очень кратких), датируемых III веком до н. э. - VI веком н. э. Все эти источники дают в целом один и тот же текст. В Новое время «Илиада» не рассматривалась первоначально как исторический источник, однако открытия Г. Шлимана, а также последующие раскопки поселений крито-микенской культуры подтвердили истинность многих фактов, относящихся к описываемой эпохе или времени создания поэмы; однако следует учитывать, что в ходе устной передачи произошла контаминация различных исторических событий, так что в тексте «Илиады» имеет место сложная амальгама эпизодов греческой истории приблизительно за пять веков.
«Илиада» была важнейшим текстом, изучавшимся в античной школе. Уже в период классической античности она была признана образцом поэтического творчества. Аристотель особо отмечал композиционное мастерство, с которым события и характеры объединены в поэме в единое целое («Поэтика», 8, 23). В эпоху Средневековья Западная Европа не знала «Илиады», в то время как в Византии её продолжали читать и переписывать. Среди переводов «Илиады» на русский язык образцовым признан перевод Н. И. Гнедича (1829 год); существуют также переводы Н. М. Минского (1896 год) и В. В. Вересаева (1949 год).
Издания:
Гомер. Илиада. Л., 1990;
Homeri Ilias / Ed. M. L. West. Stuttgardiae, 1998–2000. Vol. 1–2