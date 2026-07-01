ИЛЬХАН

Ильхан (тюрк. «подчиненный хан»; вариант: ильханы — «хан народа/племени») — титул монгольских государей Ирана из рода Хулагуидов, послуживший основной для 2-го названия этой ветви Чингисидов — Ильханиды.

Изначально (с 1261, первый носитель — Хулагу) отражал их непосредственное подчинение хаганам (великим ханам) Монгольской империи в Ханбалыке (ныне Пекин) — Хубилаю и его потомкам из династии Юань. Использовался, наравне с арабским титулом «султан» и персидским «падишах», и позднее — при Джалаиридах . При Каджарах (конец XVIII — начало XX в.) И. — основное обозначение вождя кочевого племени, относящегося к илятам, которое, вплоть до эпохи Пехлеви (середина XX в.), применялось преимущественно к верховным главам конфедераций кашкайцев (тюркоязычной) и бахтиаров (ираноязычной).