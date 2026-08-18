ИЛЕЙКА МУРОМЕЦ

ИЛЕЙКА МУРОМЕЦ - русский самозванец, выдававший себя за мифического царевича Петра, сына царя Фёдора Ивановича.

Бег­лый сын по­сад­ско­го че­ло­ве­ка И. Ко­ро­ви­на из Му­ро­ма. Хо­дил ка­ше­ва­ром на тор­го­вых су­дах по Вол­ге. В 1604 году по­сту­пил в хо­ло­пы, за­тем бе­жал на Те­рек, где стал чу­ром (мо­ло­дым ка­за­ком ). В 1606 году ка­за­чий круг за­ста­вил Илейку Муромца иг­рать роль «ца­ре­ви­ча Пет­ра», что­бы по­лу­чить жа­ло­ва­нье у его «дя­ди» «ца­ря Дмит­рия» - Лже­дмит­рия I.

С ка­за­ка­ми Илейка Муромец под­нял­ся по Вол­ге до Сви­яж­ска, где уз­нал о ги­бе­ли «ца­ря Дмит­рия». Ка­за­ки по­вер­ну­ли об­рат­но, по пу­ти гра­би­ли тор­го­вые ка­ра­ва­ны. Пе­ре­во­ло­кой ка­за­ки уш­ли с Вол­ги на Дон, под­ня­лись к Во­ро­не­жу, близ ко­то­ро­го вспых­ну­ло вос­ста­ние про­тив ца­ря Ва­си­лия Ива­но­ви­ча Шуй­ско­го. По­сле по­ра­же­ния вос­став­ших у Ель­ца (август 1606 года) Илейка Муромец и ка­за­ки от­пра­ви­лись в ни­зо­вья До­на, от­ку­да, по при­гла­ше­нию князя Г. П. Ша­хов­ско­го, Се­вер­ским Дон­цом в кон­це но­ября - на­ча­ле декабря 1606 года при­шли в Пу­тивль - центр Бо­лот­ни­ко­ва вос­ста­ния 1606-1607 годов.

В январе 1607 года Илейка Муромец по­бы­вал в Бе­ло­рус­сии, где ожи­да­лось по­яв­ле­ние Лже­дмит­рия II . На Се­вер­щи­не и в др. мес­тах, за­ня­тых пов­стан­ца­ми, Илейка Муромец как «принц кро­ви» учи­нил рас­пра­вы над слу­жи­лы­ми людь­ми - из­мен­ни­ка­ми «ца­рю Дмит­рию». Вско­ре при­сяг­нув­шие Лже­дмит­рию I бо­я­ре и дво­ря­не со­ста­ви­ли Бо­яр­скую ду­му при «ца­ре­ви­че Пет­ре», по­лу­чи­ли вое­вод­ские на­зна­че­ния и от­тес­ни­ли от вла­сти преж­них ру­ко­во­ди­те­лей дви­же­ния.

В 1-й по­ло­ви­не февраля 1607 года Илейка Муромец с не­боль­шим вой­ском со­вер­шил по­ход из Пу­тив­ля в Ту­лу, где со­еди­нил­ся с вой­ском И. И. Бо­лот­ни­ко­ва. По­сле сда­чи Ту­лы цар­ским вой­скам 10(20).10.1607 года Илейка Муромец был вы­дан вме­сте с другими пред­во­ди­те­ля­ми вос­ста­ния ца­рю Ва­си­лию Шуй­ско­му. Илейку Муромца при­вез­ли в Мо­ск­ву, под­верг­ли пыт­ке и каз­ни­ли под сте­на­ми Да­ни­ло­ва мо­на­сты­ря.