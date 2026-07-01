ИЛЕ-ИФЕ

Иле-Ифе — город-государство на юго-западе современной Нигерии , впоследствии центр государственности народа йоруба, одного из крупнейших народов Зап. Африки (ife на языке йоруба имеет значение «экспансия»).

Продолжающиеся археологические раскопки и корпус архитектурных памятников позволяют датировать расцвет Ифе ХII—XV вв., экономической основой существования принято считать торговлю и ремесло, производство совершенной лепной керамики, стеклянных бус, тканей. Всемирную известность приобрела терракотовая и особенно бронзовая скульптура Ифе, исполненная в технике «потерянного воска» и использовавшая сложные медные сплавы иногда — с добавлениями золота. Объектами реалистического изображения были обожествленные правители-жрецы, образы которых подчас трудно отличить от божеств огромного пантеона, отвечавших за различные виды деятельности. Техническое и художественное совершенство обнаруженных в начале ХХ в. скульптур Ифе позволили поначалу считать эту культуру железного века не африканской, а привнесенной на континент извне (работы Л. Фробениуса). Сегодня основные сведения о раннем этапе развития государства Ифе (с VI в. н. э) опираются помимо археологии на анализ богатой религиозной традиции и фольклора, проведенный африканскими историками. В 1920—1930 годы автохтонный характер культуры Ифе был также подкреплен открытиями терракотовой скульптуры Нок (1000 до н. э. — 200—300 н. э) в соседних центральных районах страны, подтвердившими африканское происхождение художественно-ремесленной традиции Ифе. По мере развития трансатлантической работорговли, укрепления ислама на севере современной Нигерии (начало IX в.) и усиления контроля европейских держав на юге региона государственность йоруба претерпела значительные изменения. Но Ифе вплоть до сегодняшнего дня не утратил своего сакрального значения как города — колыбели религиозной и культурной идентичности йоруба.

Лит.: Кочакова Н. «Священный Иле-Ифе». Институт Африки, РАH. М., 2008; ShawTh. Nigeria, its archaeology and early history. London, 1978.