ИЛАРИЯ

ИЛАРИЯ - согласно восточной агиографической традиции (смотрите Агиография средневековая ), старшая дочь византийского императора Зинона (474-475, 476-491 годы), подвизавшаяся под именем Иларион в Скиту в Египте.

Сказание об Иларии, по всей вероятности, было записано в Скиту в начале VII века на коптском языке. Впоследствии его арабская версия вошла в 2 вариантах, пространном и кратком, в копто-арабский Синаксарь (XIII-XIV века), а также стала источником эфиопского синаксарного сказания. Существуют сирийская версия и 2 др. арабские версии, сохранившиеся на каршуни, а также коптская поэма об Иларии (см.: Till. 1941).

В научный оборот сказание было введено Э. Амелино, который опубликовал фрагмент коптской версии и перевод пространной арабской синаксарной версии (Amélineau E. Histoire de deux filles de l'empereur Zénon // Proc. of the Soc. of Biblical Archeology. L., 1888. N 10. P. 181-206). Фрагменты коптского сказания издавались разными учеными в конце XIX - начале XX века (см.: BHO, N 379). А. Венсинк опубликовал английский перевод и частично оригиналы всех известных версий сказания (коптскую - в переведенных фрагментах) и попытался определить между ними взаимосвязи, которые, по замечанию П. Петерса, оказались нетипичными для восточной агиографии (AnBoll. 1914. Vol. 33. P. 72-74; 1922. Vol. 40. P. 247, 260). Полный текст коптского сказания был издан Дж. Дрешером по единственной рукописи IX века с учетом всех известных фрагментов.

Согласно сказанию, Илария, желая вести монашеский образ жизни, в юном возрасте тайно покинула Константинополь и прибыла в Александрию, а оттуда в Скит, где подвизалась под руководством аввы Памво (преподобный Памва). Она жила под именем Иларион-евнух, и ее наставнику лишь спустя 3 года было открыто, что она женщина.

Император Зинон считал Иларию погибшей. По прошествии 9 лет его младшая дочь Феописта оказалась подверженной беснованию. Император, не найдя способа ее излечить, отправил девушку в Скит, где она исцелилась по молитвам Иларии. Вернувшись, Феописта рассказала отцу об исцелившем ее монахе и его трогательном к ней отношении. Зинон, смутившись этим, вызвал Иларию в Константинополь, где ей пришлось открыться отцу, предварительно взяв с него обещание, что он отпустит ее обратно в Скит. После этого Илария до своей кончины провела в подвигах еще 12 лет. Авва Памво похоронил ее в монашеских одеждах и, открыв братии ее тайну, записал сказание о ее жизни.

Предание об Иларии не имеет под собой исторического основания (у императора Зинона не было дочерей). Еще в 1888 году О. фон Лемм высказал предположение о его зависимости от древнеегипетской легенды о царевне Бент-Реш (Дочь радости), имя которой соотносится с именем Илария (Радость). Дрешер счел гипотезу фон Лемма неосновательной и предложил рассматривать сказание об Иларии как восточный вариант распространенного агиографического повествования, героиня которого, имея знатное происхождение, тайно покидает дом и подвизается в монастыре в мужском образе (прмц. Евгения, преподобные Евфросиния, Пелагия; особенно близкое сходство с преподобной Аполлинарией).

По мнению М. ван Эсбрука, этот сюжет был использован коптами для создания одного из символических повествований, в которых христианские святые олицетворяют различные религиозно-политические силы (о др. примерах такого рода смотрите: Esbroeck M., van. Le saint comme symbole // The Byzantine Saint / Ed. S. Hackel. L., 1981. P. 128-140). В историческом плане идеализация фигуры императора Зинона, пытавшегося примирить православных и монофизитов, свидетельствует о том, что византийская власть продолжала восприниматься коптами как законная в случае ее промонофизитской (православной, с точки зрения коптов) настроенности.

Почитание Иларии известно лишь в восточных неправославных Церквах: Коптской, Эфиопской и Сирийской яковитской. В сиро-яковитских календарях память Иларии отмечена 13 января, в Мартирологе Раббана Слибы - 27 ноября, причем в качестве монашеского имени Иларии указано имя Иоанн.

Источники:

Wensinck A. J. Legends of Eastern Saints Chiefly from Syriac Sources. Leiden, 1913. Vol. 2: The Legend of Hilaria;

Drescher J. Three Coptic Legends: Hilaria, Archelites, the Seven Sleepers. Cairo, 1947. P. 1-13, 70-82 (рус. пер.: Еланская А. И. Изречения египетских отцов: Памятники лит-ры на копт. яз. СПб., 20012. С. 305-313); SynAlex. Vol. 3. P. 624-638

©Православная Энциклопедия