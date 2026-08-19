ИЛАРИЙ ПИКТАВИЙСКИЙ
ИЛАРИЙ ПИКТАВИЙСКИЙ (ИЛАРИЙ ИЗ ПУАТЬЕ) - богослов, епископ, учитель западной Церкви, христианский святой.
За богословские выступления против ариан (смотрите Арианство) прозван Афанасием Запада (смотрите Афанасий Великий).
Из знатной языческой семьи. Получил блестящее образование, в ранние годы занимался философией, что впоследствии наложило отпечаток на его богословские труды. Под воздействием чтения Священного Писания обратился к Христу и принял крещение. Около 350 года поставлен епископом Пиктавии.
Боролся со стремительно распространявшимся в то время арианством, главным проповедником которого в Галлии был Сатурнин, епископ Арльский. По наущению Сатурнина и его сторонников покровительствовавший арианам император Констанций отправил Илария Пиктавийского в ссылку во Фригию (Малая Азия), однако жители Пиктавии отказались принять др. епископа, поэтому Иларий Пиктавийский продолжил управлять общиной через пресвитеров.
В начале 360 года Иларий Пиктавийский попросил у императора разрешение на публичный диспут с Сатурнином и участие в новом Константинопольском соборе, однако получил отказ, после чего выступил с открытым обличением Констанция. В 361 году аномеи (представители крайнего крыла ариан), опасавшиеся огромного влияния Илария Пиктавийского на Востоке, обратились к императору с просьбой вернуть его обратно в Пиктавию, что и случилось в том же году. В Пиктавии Иларий Пиктавийский возобновил борьбу с Сатурнином, в результате чего последний был осуждён на Парижском соборе (361 год), с этого момента арианство утратило свои позиции в Галлии.
Основными трудами Илария Пиктавийского являются его трактаты «О Троице» (латинский De trinitate, известен также под названием De Fide - «О вере», посвящён не Святой Троице, но Божественности Сына Божия), «О соборах» (латинский De synodis, о поместных соборах против арианства, также в трактате анализируются принятые к тому времени символы веры), три послания к императору Констанцию и полемическое сочинение «Против Авксентия».
Известны его комментарии на Евангелие от Матфея и Псалтирь,Иларием Пиктавийским была составлена также особая галльская литургия, звучавшая в церквах Галлии до эпохи Карла Великого.
Папа Пий IX 13 мая 1851 года провозгласил Илария Пиктавийского учителем Церкви.
День памяти в восточной Церкви - 13(26) января, в западной Церкви - 14 января.