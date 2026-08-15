ИЛАРИОН
ИЛАРИОН - архиепископ Верейский, викарий Московской епархии, богослов, святой Русской православной церкви.
Родился в семье священника. Братья Илариона, Димитрий и Алексей, также приняли священство (Димитрий впоследствии стал архиепископом Брянским с монашеским именем Даниил). Окончил Тульскую семинарию (1906 год), Московскую духовную академию (МДА, 1910 год), был оставлен при МДА профессорским стипендиатом. C августа 1911 года доцент МДА по кафедре Священного Писания Нового Завета.
В 1908 году путешествовал по христианскому Востоку, а в 1912 году - по Западной Европе. В декабре 1912 года защитил магистерскую диссертацию «Очерки из истории догмата о Церкви», магистр богословия (январь 1913 года).
В марте 1913 года принял монашеский постриг в скиту Параклита Троице-Сергиевой лавры, архимандрит (июль 1913 год). Инспектор, профессор (1913 год), исполняющий обязанности ректора (май - сентябрь 1917 года), помощник ректора (октябрь 1917 года - апрель 1920 года) МДА.
Представитель МДА на Поместном соборе Русской православной церкви 1917-1918 годов, где выступил за восстановление патриаршества в Русской церкви. Позднее секретарь и один из ближайших помощников патриарха Тихона по управлению Московской епархией. От лица Московского патриархата вёл переговоры с представителями советской власти. В 1920 году патриархом Тихоном рукоположен в епископа Верейского, викария Московской епархии и в 1923 году возведён в сан архиепископа.
Дважды арестован «за антисоветскую деятельность» и заключён на короткие сроки в 1918-1922 годах. В июне 1922 года выслан в Архангельск. По возвращении в Москву в июне 1923 года активно боролся против обновленческой «Живой церкви», вёл публичные диспуты с раскольниками и переговоры о возвращении обновленческих приходов в лоно Русской православной церкви.
В июле 1923 года заново освятил Собор московского Сретенского монастыря, который занимали обновленцы. В ноябре 1923 года осуждён на трёхлетнюю ссылку на Соловки. Принимал участие в составлении «Соловецкого послания» православных епископов к правительству СССР (июль 1926 год). Резко критиковал антицерковную политику советского правительства и чрезмерную лояльность по отношению к власти главы Церкви митрополита Сергия (Страгородского), однако считал необходимым всячески избегать внутрицерковного раскола.
Пользовался исключительным авторитетом среди заключённого на Соловках духовенства, неоднократно выбирался старшим архиереем. По истечении срока заключения на Соловках за отказ от сотрудничества с ГПУ осуждён ещё на три года (ноябрь 1926 года). Накануне освобождения из заключения Иларион «как социально опасный элемент» был вновь приговорён к трём годам тюрьмы (октябрь 1929 года) и отправлен в Казахстан, но по дороге заболел сыпным тифом и вскоре умер.
Иларион принадлежит к кругу последователей славянофильства. Часто полемизировал с представителями западного академического богословия. Православное богословие Илариона опиралось на святоотеческие источники. Он считал, что богословие и подвижническая жизнь неразделимы.
Главная тема его богословских трудов - экклезиология (учение о Церкви). Иларион излагал новозаветное учение о Церкви и его последующее развитие в полемике с ересями гностицизма, монтанизма и донатизма. Экклезиология Илариона испытала влияние А. С. Хомякова и митрополита Антония (Храповицкого). Иларион подчёркивал значение соборности Церкви, уподобляя её единство единству Святой Троицы.
В то же время его учение о Церкви носит универсальный и клерикальный характер и относится к ригористическому, икономическому (смотрите Икономия) направлению, отрицающему благодатность др. христианских конфессий. Данное направление подвергалось критике за отрицание действительности таинств в инославии [митрополит Сергий (Страгородский), протоиерей Г. Флоровский и др.].
Вызвала серьёзную критику и сотериология Илариона, в которой Боговоплощение превалирует над спасительным значением Крестной жертвы Христа. Большой резонанс вызвали апологетические статьи Илариона, отстаивавшего невозможность христианства вне Церкви и раскрывавшего смысл Церкви как союза любви верующих, соединённых Христом в Своём Теле благодатью Святого Духа.
Мощи находятся в Сретенском монастыре Москвы (обретены 24 июля 1998 года). Причислен к лику новомучеников и исповедников российских в 2000 году.
Дни памяти - 15(28) декабря, 10(23) августа.
Сочинения:
Творения. М., 2004. Т. 1–3