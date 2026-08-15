ИЛAРИОH
ИЛAРИОH - митрополит Киевский, церковный деятель, духовный писатель, христианский святой.
В сане иеромонаха служил в княжеской церкви Всех Апостолов в селе Берестово (близ Киева). Был духовным отцом и сподвижником князя Ярослава Владимировича Мудрого. Для молитвенного уединения ископал пещеру, которой вскоре было положено основание Киево-Печерскому монастырю.
Исключительность фигуры Илариона на Киевской кафедре была обусловлена следующими обстоятельствами: он был славянин; избран по желанию князя Ярослава; рукоположение впервые совершено собором русских епископов. Будучи митрополитом, Иларион освятил церковь княжеского монастыря Святого Георгия и участвовал в создании церковного устава князя Ярослава. После смерти князя Ярослава имя Илариона в источниках не встречается, а в 1055 году в Киев прибыл новый митрополит, по происхождению грек.
Уровень образованности Илариона говорит о том, что он обучался в Греции; обычай отшельнической молитвы в пещере мог быть заимствован им на Афоне. Возможно участие Илариона в одном из посольств в Европу, т. к. в его «Похвале князю Владимиру» содержится используемая только на Западе литургическая формула «Христос победи...».
Сочинение Илариона «Слово о Законе и Благодати» (известно более чем в 50 списках XV-XVI веков) свидетельствует об обширной богословской эрудиции автора и его блестящем красноречии. Торжественное «Слово...», в котором Иларион дал богословское осмысление места Русской церкви в истории Божественного домостроительства спасения, вероятно, было произнесено в соборе Софии Киевской в похвалу святому князю Владимиру. «Молитва от всей Русской земли» Илариона имеет покаянный литургический характер, а «Исповедание веры» построено по типу византийских толкований Символа веры.
День памяти - 21 октября (3 ноября).