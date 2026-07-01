ИЛА (греч. ἴλη, дор. ἴλα ‒ группа, стая, отряд)

1. Группа спартанской молодежи одного возраста. Возможно, ила – это официальное название, принятое в Спарте. В каждой иле, или классе, был свой куратор из числа иренов (около 20 лет). Для иренов надзор за младшими товарищами был прекрасной школой, где они приобретали навыки управления людьми. Вероятно, существовало три илы: мальчиков, подростков и юношей. В эти три илы входили все спартанские мальчики и юноши от 7 до 20 лет. Илы делились на более мелкие подразделения – агелы и буи. Воспитание спартанской молодежи в илах было полностью военизировано и направлено исключительно на развитие физических сил.

2. В македонском войске отряд конницы, куда входило около 200 всадников. Александр Македонский накануне Восточного похода набрал корпус тяжеловооруженной конницы, состоящий из 15 ил (около 3300 человек). Илы набирались по территориальному принципу и формально назывались по имени своего командира – иларха. Самой элитной считалась «царская ила» (βασιλικὴ ἴλη). Она состояла примерно из 300 всадников, куда входили в том числе придворные царя. Царская ила часто действовала отдельно от прочих ил. В случае необходимости сам царь сражался во главе подобного подразделения.

Автор статьи: Л.Г. Печатнова