ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС
ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС - историческая область, регион Франции.
Расположен в центральной части Парижского бассейна, между реками Сена, Марна и Уаза. Главный город - Париж. С 987 года королевский домен Капетингов, центр собирания французских земель. Название Иль-де-Франс впервые встречается в 1387 году, в документах - с 1429 года. С XVI века Иль-де-Франс - одна из французских провинций.
До конца XVIII века границы Иль-де-Франс неуклонно расширялись в северо-западном направлении благодаря экономической активности торговых корпораций Парижа. В 1790 году в результате административно-территориальной реформы и упразднения провинций Иль-де-Франс был разделён на три департамента - Сена, Сена и Уаза, Сена и Марна.
На территории Иль-де-Франс разворачивались важнейшие события французской революций XVIII-XIX веков. В период Второй мировой войны и оккупации Франции (1940-1944 годы) один из центров Движения Сопротивления. С 1945 года самостоятельный одноименный округ, с 1964 года округ Парижского района.
По административной реформе 1965 года число департаментов, входящих в округ, увеличилось с трёх до восьми: Париж, Верхняя Сена, Сена-Сен-Дени, Сена и Марна, Валь-де-Марн, Валь-д’Уаз, Ивелин, Эсон. Президент Ш. де Голль счёл необходимым раздробить обширный столичный департамент Сена, префект которого по давней традиции обладал очень широкими полномочиями, позволявшими ему проявлять определённую независимость по отношению к центральной власти. С 1976 года Иль-де-Франс имеет статус региона Франции.