ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС

ИЛЬ-ДЕ-ФРАНС - историческая область, регион Франции.

Рас­по­ло­жен в центральной час­ти Па­риж­ско­го бас­сей­на, ме­ж­ду ре­ка­ми Се­на, Мар­на и Уа­за. Главный го­род - Па­риж. С 987 года ко­ро­лев­ский до­мен Ка­пе­тин­гов, центр со­би­ра­ния французских зе­мель. Название Иль-де-Франс впер­вые встре­ча­ет­ся в 1387 году, в до­ку­мен­тах - с 1429 года. С XVI века Иль-де-Франс - од­на из французских про­вин­ций.

До конца XVIII века гра­ни­цы Иль-де-Франс не­ук­лон­но рас­ши­ря­лись в северо-западном на­прав­ле­нии бла­го­да­ря эко­но­мической ак­тив­но­сти тор­го­вых кор­по­ра­ций Па­ри­жа. В 1790 году в ре­зуль­та­те административно-территориальной ре­фор­мы и уп­разд­не­ния про­вин­ций Иль-де-Франс был раз­де­лён на три де­пар­та­мен­та - Се­на, Се­на и Уа­за, Се­на и Мар­на.

На тер­ри­то­рии Иль-де-Франс раз­во­ра­чи­ва­лись важ­ней­шие со­бы­тия французской ре­во­лю­ций XVIII-XIX веков. В пе­ри­од Второй ми­ро­вой вой­ны и ок­ку­па­ции Фран­ции (1940-1944 годы) один из цен­тров Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния. С 1945 года са­мо­сто­ятельный од­но­именный ок­руг, с 1964 года ок­руг Па­риж­ско­го района.

По административной ре­фор­ме 1965 года чис­ло де­пар­та­мен­тов, вхо­дя­щих в ок­руг, уве­ли­чи­лось с трёх до вось­ми: Па­риж, Верх­няя Се­на, Се­на-Сен-Де­ни, Се­на и Мар­на, Валь-де-Марн, Валь-д’Уаз, Иве­лин, Эсон. Пре­зи­дент Ш. де Голль счёл не­об­хо­ди­мым раз­дро­бить об­шир­ный сто­лич­ный департамент Се­на, пре­фект ко­то­ро­го по дав­ней тра­ди­ции об­ла­дал очень ши­ро­ки­ми пол­но­мо­чия­ми, по­зво­ляв­ши­ми ему про­яв­лять оп­ре­де­лён­ную не­за­ви­си­мость по от­но­ше­нию к центральной вла­сти. С 1976 года Иль-де-Франс име­ет ста­тус ре­гио­на Фран­ции.

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