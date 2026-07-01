ИКТАДАР

Иктадар (новоперс.; араб. мукта — «владелец икта») — держатель условного владения или военно-ленного пожалования в восточной половине мусульманского мира XI—XV вв.

Держатель условного владения или военно-ленного пожалования в восточной половине мусульманского мира XI—XV вв. (прежде всего в Сирии, Месопотамии, Иране, Индиии Центральной Азии). Обязывался поддерживать в пределах своего держания порядок и по требованию государя выступать в поход вместе с собственным воинским соединением; в случае, если И. происходил из кочевой или полукочевой среды, представляя то или иное многочисленное племя, данное соединение, по сути, совпадало с племенным ополчением, организованным по кровнородственному принципу. Жаловать мелкие икта мог и полководец, который распределял их среди своих подчиненных или соплеменников (в том числе на коллективных основаниях, и тогда И. считался тот или иной род либо группа семей) и, при необходимости, изымал или конфисковал их.