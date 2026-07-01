ИКТА
ИКТА - условное пожалование земли в странах Ближнего и Среднего Востока в период Средневековья, а также в Южной Азии после распространения ислама.
Практика выдачи икты восходит к эпохе пророка Мухаммеда. В VII веке основным источником икты были «мёртвые» (заброшенные, выморочные и т. п.) земли; после арабских завоеваний и образования значительного земельного фонда, принадлежавшего казне, пожалования икты производились из казённых ресурсов.
Икты выдавались при условии обеспечения обработки земли и уплаты государственного налога (икта тамлик, буквально - икта-владение) или (с IX века) с правом сбора в свою пользу государственных налогов (икта иджара, буквально - икта-аренда). Система икты активно развивалась при Аббасидах; со времени правления халифа аль-Мутасима воинская служба стала считаться одним из важных условий получения икты.
В Египте практика выдачи икты получила широкое распространение при Айюбидах и в Мамлюкском султанате; в Малой Азии и Сирии - при Cельджукидах, в Иране и Ираке - при Буидах и Хулагуидах; в Индии - в Делийском султанате. Земли икты считались государственными, но фактически уже с IX века начали превращаться в условную собственность, которая могла быть отчуждена или передана по наследству.
Владелец икты (арабский - мукта; фарси - иктадар) был обязан поддерживать порядок на пожалованных землях и по требованию правителя (султана, шаха и т. п.) выступать в помощь ему во главе воинского отряда. Нередко икты получали вожди крупных бедуинских племён, за что в случае необходимости также выставляли определённое число воинов.
Икту мог пожаловать (и отнять, когда сочтёт нужным) не только правитель; эмиры (командующие войском) жаловали мелкие икты своим воинам. Срок владения военной иктой был различным и зависел от местных традиций. В средневековом Египте и Сирии мусульманское государство, как правило, строго контролировало мукта; в Иране, Средней Азии и Азербайджане, где с середины XIV века б. ч. владельцев икт обладала административно-судебным и налоговым иммунитетом, этот контроль был значительно слабее.
Типологически икта сходно с тиулем и союргалем на Среднем Востоке, джагиром в Могольской империи, тимаром и зеаметом в Османской империи.