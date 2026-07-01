ИКТА

ИКТА - условное пожалование земли в странах Ближнего и Среднего Востока в период Средневековья, а также в Южной Азии после распространения ислама.

Прак­ти­ка вы­да­чи икты вос­хо­дит к эпо­хе про­ро­ка Му­хам­ме­да . В VII веке основным ис­точ­ни­ком икты бы­ли «мёрт­вые» (за­бро­шен­ные, вы­мо­роч­ные и т. п.) зем­ли; по­сле араб­ских за­вое­ва­ний и об­ра­зо­ва­ния зна­чительного зе­мель­но­го фон­да, при­над­ле­жав­ше­го каз­не, по­жа­ло­ва­ния икты про­из­во­ди­лись из ка­зён­ных ре­сур­сов.

Икты вы­да­ва­лись при ус­ло­вии обес­пе­че­ния об­ра­бот­ки зем­ли и уп­ла­ты государственного на­ло­га (икта там­лик, буквально - икта-вла­де­ние) или (с IX века) с пра­вом сбо­ра в свою поль­зу государственных на­ло­гов (икта ид­жа­ра, буквально - икта-арен­да). Сис­те­ма икты ак­тив­но раз­ви­ва­лась при Аб­ба­си­дах; со вре­ме­ни прав­ле­ния ха­ли­фа аль-Му­та­си­ма во­ин­ская служ­ба ста­ла счи­тать­ся од­ним из важ­ных ус­ло­вий по­лу­че­ния икты.

В Егип­те прак­ти­ка вы­да­чи икты по­лу­чи­ла ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние при Ай­ю­би­дах и в Мам­люк­ском сул­та­на­те; в Ма­лой Азии и Си­рии - при Cельджукидах, в Ира­не и Ира­ке - при Буи­дах и Ху­ла­гуи­дах; в Ин­дии - в Де­лий­ском сул­та­на­те. Зем­ли икты счи­та­лись го­су­дар­ст­вен­ны­ми, но фак­ти­че­ски уже с IX века на­ча­ли пре­вра­щать­ся в ус­лов­ную соб­ст­вен­ность, ко­то­рая мог­ла быть от­чу­ж­де­на или пе­ре­да­на по на­след­ст­ву.

Вла­де­лец икты (арабский - мук­та; фар­си - ик­та­дар) был обя­зан под­дер­жи­вать по­ря­док на по­жа­ло­ван­ных зем­лях и по тре­бо­ва­нию пра­ви­те­ля (сул­та­на, ша­ха и т. п.) вы­сту­пать в по­мощь ему во гла­ве во­ин­ско­го от­ря­да. Не­ред­ко икты по­лу­ча­ли во­ж­ди круп­ных бе­ду­ин­ских пле­мён , за что в слу­чае не­об­хо­ди­мо­сти так­же вы­став­ля­ли оп­ре­де­лён­ное чис­ло вои­нов.

Икту мог по­жа­ло­вать (и от­нять, ко­гда со­чтёт нуж­ным) не толь­ко пра­ви­тель; эми­ры (ко­ман­дую­щие вой­ском) жа­ло­ва­ли мел­кие икты сво­им вои­нам. Срок вла­де­ния во­енной иктой был раз­лич­ным и за­висел от ме­ст­ных тра­ди­ций. В средневековом Егип­те и Си­рии му­сульманское го­су­дар­ст­во, как пра­ви­ло, стро­го кон­тро­ли­ро­ва­ло мук­та; в Ира­не, Средней Азии и Азер­бай­джа­не, где с середины XIV века б. ч. вла­дель­цев икт об­ла­да­ла административно-су­деб­ным и на­ло­го­вым им­му­ни­те­том, этот кон­троль был зна­чи­тель­но сла­бее.

Ти­по­ло­ги­че­ски икта сход­но с тиу­лем и со­юр­га­лем на Сред­нем Вос­то­ке, джа­ги­ром в Мо­голь­ской им­пе­рии, ти­ма­ром и зеа­ме­том в Ос­ман­ской им­пе­рии.

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