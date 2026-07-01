ИКРАМОВ, АКМАЛЬ ИКРАМОВИЧ

Икрамов, Акмаль Икрамович (09(?).1898, Ташкент — 13 или 15 марта 1938, полигон «Коммунарка») — советский государственный и партийный деятель, один из руководителей Узбекистана.

С февраля 1918 — член РКП(б) (см. Коммунистическая партия Советского Союза ), на партийной работе на должностях заместителя председателя Наманганского ревкома, секретаря Ферганского и Сыр-Дарьинского обкомов РКП(б). Участвовал в борьбе с басмачеством . В 1921—1922 — заведующий организационным отделом и секретарь ЦК Компартии Туркестана. С 1922 — студент в Коммунистическом университете им. Я. М. Свердлова. С января 1925 — секретарь Ташкентского обкома партии. С марта 1925 — секретарь ЦК КП(б) Узбекистана. Кандидат в члены ЦИК СССР и Президиума ЦИК СССР (с 21 мая 1925), ЦК ВКП(б) (1925—1934). Член ЦК ВКП(б) (1934—1937).

С 1929 — 1-й секретарь ЦК КП(б) Узбекистана и Среднеазиатского бюро ЦК ВКП(б). Член ВЦИК. С 9 ноября 1934 — в составе Политкомиссии ЦК для борьбы с «байско-кулацким сопротивлением». Награжден орденом Ленина.

В феврале 1937 — член Комиссии Пленума ЦК ВКП(б) по «делу Бухарина—Рыкова». Арестован летом 1937. В марте 1938 вместе с Н. Бухариным и А. Рыковым был обвиняемым на Процессе «Право-троцкистского антисоветского блока» . Расстрелян. В 1957 полностью реабилитирован.

Сын – писатель Камил Икрамов (1927–1989).

Лит: Судебный отчет по делу Антисоветского «право-троцкистского блока», рассмотренному Военной коллегией Верховного суда Союза ССР 2—13 марта 1938 г. М., 1938; Хасанов К. Товарищ Акмаль. О жизни и деятельности А. И. Икрамова. Ташкент, 1970; Туленова З. Акмаль Икрамов о народном образовании и роли учительства в воспитании молодежи // Общественные науки в Узбекистане. 1986; № 4; Икрамов К. А. Дело моего отца. М., 1991.