ИКОНОМИДИС НИКОС

ИКОНОМИДИС НИКОС (НИКОЛАОС) - выдающийся греческий византинист, источниковед, специалист по социально-экономической истории Византии и Балкан, палеографии , сигиллографии и дипломатике, издатель и комментатор средневековых греческих текстов.

Окончил Афинский университет в 1956 году, где его учителем был Д. Закитинос, и аспирантуру в Сорбонне и Высшей практической школе в Париже (научный руководитель П. Лемерль, консультант В. Лоран). Его диссертация об Эскориальском Тактиконе Х века, опубликованная в 1972 году, стала классическим исследованием административной истории и титулатуры Византийской империи.

Первые научные работы Икономидиса были посвящены истории средневековой Понта, интерес к которому он сохранил и впоследствии. С 1961 по 1969 год научный сотрудник Центра византийских исследований в Афинах. Участвовал в издании 7 томов французской серии Актов Афона, включая фундаментальные публикации актов монастырей Дионисиат и Ивирон, подготовленные им лично.

Эмигрировал из Греции после переворота «черных полковников» (1967 год) и с 1969 по 1989 год преподавал в университете Монреаля (Канада) и дважды возглавлял отделение истории. После возвращения в Грецию занял должность профессора Афинского университета, заведовал кафедрой византийской истории (1987-2000 годы), директор Центра византийских исследований Греческого исследовательского фонда (1995-2000 годы).

С 1972 по 2000 год руководитель проекта по описанию, каталогизации и изданию коллекции (свыше 17 тысяч) византийских печатей в Дамбартон-Оксе (Вашингтон) и Художественном музее Фогга. Автор важнейших трудов по истории налогообложения и ренты в Византии, по истории византийской торговли. Член-корреспондент Академии наук Греции (1984 год) и Сербии (1997 год). Почетный доктор Софийского университета (1996 год).

Сочинения:

Les listes des préséances byzant. des IXe et Xe siècles. P., 1972;

Documents and Studies on Byzant. Institutions from the 7th to 15th Cent. L., 1976;

Fiscalité et exemption fiscale à Byzance (IX-XI siècles). Athènes, 1976, 19962;

Hommes d'affaires grecs et latins à Constantinople (XIII-XV siècles). Montréal, 1979