ИКОНОБОРЧЕСКОЕ ВОССТАНИЕ 1566 года
ИКОНОБОРЧЕСКОЕ ВОССТАНИЕ 1566 ГОДА - открытое выступление протестантов-кальвинистов против католической церкви в нидерландских землях.
Было вызвано жестокими преследованиями протестантов инквизицией, ухудшением экономической ситуации (в т. ч. в результате введения пошлин на ввозимую испанскую шерсть), ущемлением вольностей нидерландских провинций.
Началось 10.08.1566 года в Западной Фландрии с нападения на монастырь Святого Лаврентия (близ Стенворда, ныне во Франции), охватило почти все Нидерланды, достигнув особого размаха во Фландрии, Брабанте, Голландии, Зеландии и Утрехте.
Восстание быстро приняло характер широкого народного движения. В нём участвовали городская беднота, работники мануфактур, крестьяне пригородных деревень. Их действиями руководили кальвинистские консистории, в некоторых местах - дворяне-кальвинисты (смотрите Кальвинизм), члены союза «Компромисс».
Восставшие нападали на католические монастыри и храмы, уничтожали находившиеся там статуи святых и иконы (отсюда название восстания), принуждали городские магистраты заключать с кальвинистскими консисториями соглашения о свободе вероисповедания.
В ряде мест были захвачены дворянские дома и замки, уничтожены долговые и арендные записи. К концу 1566 года в Нидерландах разгромлено около 5,5 тысяч церквей; в городах Антверпен, Турне и Валансьен повстанцы создали свои вооруженныеотряды.
Напуганная размахом иконоборческого восстания, испанская наместница Маргарита Пармская 23.08.1566 года издала манифест, содержащий обещания упразднить инквизицию, смягчить законы против протестантов, допустить ограниченную свободу кальвинизма, амнистировать дворян - участников восстания.
Узнав о готовности наместницы пойти на уступки, часть консисторий выступила с призывом прекратить мятеж; о своей лояльности по отношению к испанскому королю заявили дворяне. Иионоборческое восстание, лишённое руководства, было быстро подавлено властями (лишь в Антверпене и Валансьене оно продолжалось до весны 1567 года).
Разгромив иконоборческое восстание, Маргарита Пармская отказалась выполнять данные ею в манифесте обещания. Иконоборческое восстание явилось прологом Нидерландской революции XVI века.