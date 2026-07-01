ИКОННИКОВ Владимир Степанович

Историк.

Окончил историко-филологический Киевский университет (1865). Магистерская диссертация: «Максим Грек и его время» (1867). Докторская: «Опыт исследования о культурном значении Византии в русской истории» (1869). Приват-доцент Харьковского университета (1866-67). С 1868 преподавал в Киевском университете. Профессор (1870). Декан историко-филологического факультета Киевского университета (1877-1880, 1883-1887, 1906). Заведующий Киевскими высшими женскими курсами (1878-1889). Член-учредитель Исторического общества Нестора-летописца (1872), член Общества истории и древностей Российских (1883), Русского исторического общества (1906). Член-корр. (1893), академик (1914) Петербургской АН. Академик Всеукраинской академии наук (1920). Внес значительный вклад в изучение отечественной исторической мысли.

Сочинения:

Максим Грек и его время. Киев, 1865-66. Вып. 1-2;

Русские общественные деятели XVI в. Киев, 1866;

Опыт исследования о культурном значении Византии в русской истории. Киев, 1869;

Скептическая школа в русской историографии. Киев, 1871;

Граф Н. С. Мордвинов: историческая монография. СПб., 1873;

Русская женщина накануне реформы Петра Великого и после нее. Киев, 1874;

Опыт русской историографии. Киев, 1891-1908. Т. 1-2;

Август Людвиг Шлецер: Историко-биографический очерк. Киев, 1911.