ИКОННИКОВ Владимир Степанович
Историк.
Окончил историко-филологический Киевский университет (1865). Магистерская диссертация: «Максим Грек и его время» (1867). Докторская: «Опыт исследования о культурном значении Византии в русской истории» (1869). Приват-доцент Харьковского университета (1866-67). С 1868 преподавал в Киевском университете. Профессор (1870). Декан историко-филологического факультета Киевского университета (1877-1880, 1883-1887, 1906). Заведующий Киевскими высшими женскими курсами (1878-1889). Член-учредитель Исторического общества Нестора-летописца (1872), член Общества истории и древностей Российских (1883), Русского исторического общества (1906). Член-корр. (1893), академик (1914) Петербургской АН. Академик Всеукраинской академии наук (1920). Внес значительный вклад в изучение отечественной исторической мысли.
Сочинения:
Максим Грек и его время. Киев, 1865-66. Вып. 1-2;
Русские общественные деятели XVI в. Киев, 1866;
Опыт исследования о культурном значении Византии в русской истории. Киев, 1869;
Скептическая школа в русской историографии. Киев, 1871;
Граф Н. С. Мордвинов: историческая монография. СПб., 1873;
Русская женщина накануне реформы Петра Великого и после нее. Киев, 1874;
Опыт русской историографии. Киев, 1891-1908. Т. 1-2;
Август Людвиг Шлецер: Историко-биографический очерк. Киев, 1911.